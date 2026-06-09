World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Irán vs Nueva Zelanda se jugará el 16 de junio de 2026 a las 01:00 GMT (21:00 EST el 15 de junio).

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Irán vs Nueva Zelanda: contexto del partido

El partido inaugural en California es clave para dos equipos que quieren empezar bien en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, confía en que su plantel experimentado, liderado por el letal Mehdi Taremi, imponga su táctica en el mayor escenario del fútbol. Enfrente tendrá a la ambiciosa Nueva Zelanda de Darren Bazeley, cuyo juego de posesión ha convertido a los All Whites en un equipo técnico, capaz de mover el balón con precisión y abrir espacios. En el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles, el partido abrirá la primera jornada con un duelo atractivo.

Con rivales tan duros como Bélgica y Egipto en el Grupo G, un tropiezo inicial puede ser decisivo. Irán ve el encuentro como la ocasión ideal para confirmar su condición de potencia asiática y dar un paso hacia las eliminatorias. Nueva Zelanda, con una generación joven y ambiciosa, busca igualar la resistencia que mostró en su campaña invicta de 2010 y desafiar a los grandes. Bajo las luces del sur de California, la disciplina, la gestión del juego y la adaptación a la exigente rotación del torneo serán clave para llevarse la valiosa victoria inicial.

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El dominio continental constante de Irán

Irán selló su pase a Norteamérica con una campaña sólida y dominante en las eliminatorias de la AFC. En la tercera ronda, el Team Melli impuso su experiencia y ritmo alto para eliminar cualquier sorpresa.

El equilibrio entre defensa sólida y ataque eficaz fue clave. Bajo la dirección de Amir Ghalenoei, Irán hizo de local una fortaleza y mostró gran disciplina como visitante. Con la eficacia de Mehdi Taremi en ataque, Irán superó los bloques rivales y selló su tercera Copa del Mundo consecutiva con varias jornadas de antelación.

Getty Images

La impecable expedición de Nueva Zelanda por Oceanía

Mientras Irán se apoyaba en la calma de sus veteranos, Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, arrolló en la OFC y certificó su billete sin errores.

Nueva Zelanda se clasificó gracias a un juego de posesión ordenado y a una defensa sólida que ahogaba a los rivales desde el primer minuto. Con una táctica fluida que abría las defensas por las bandas, el equipo mostró gran seguridad y combinó a sus jugadores europeos con las promesas locales. Con concentración total, convirtió difíciles visitas regionales en victorias y selló su boleto directo a la fase final por primera vez desde 2010.

Noticias de los equipos de Irán y Nueva Zelanda

Noticias del equipo de Irán

El Team Melli se concentró en California con un plantel experimentado y consolidado tras su paso por las eliminatorias de la AFC. El técnico Amir Ghalenoei dispone de 26 jugadores motivados y el ambiente se centra en superar por fin la fase de grupos. La mejor noticia es la excelente forma física de sus delanteros que juegan en Europa, lo que refuerza su continuidad táctica.

Mehdi Taremi es el referente en ataque, mientras que Saman Ghoddos aportará creatividad desde la segunda línea. Detrás de ellos, Saman Ghoddos aportará creatividad y visión para romper líneas. En defensa, la pareja de centrales Shojae Khalilzadeh y Hossein Kanaanizadegan liderará la zaga, mientras que el experimentado Alireza Beiranvand custodiará la portería desde el primer pitido.

Noticias del equipo de Nueva Zelanda

Los All Whites llegaron a Los Ángeles con gran confianza tras su racha dominante e invicta en la eliminatoria de Oceanía. El técnico Darren Bazeley convocó a 26 jugadores jóvenes y ambiciosos, mezcla de promesas europeas y un sólido núcleo local. Aunque el plantel marca un claro recambio generacional, la filosofía de posesión de Bazeley está arraigada.

La gran novedad es el delantero Chris Wood, en plena forma para liderar la ofensiva con su presencia aérea. A su lado podrían actuar el veloz Elijah Just y el creativo Sarpreet Singh. En el medio, el granadino Liberato Cacace aportará profundidad por izquierda, mientras que Nando Pijnaker y el joven portero Max Crocombe liderarán la defensa.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Amir Ghalenoei (Irán)

(C)Getty Images

Amir Ghalenoei, veterano y respetado entrenador asiático, aporta a la selección iraní pragmatismo, calma y férrea disciplina. En su segunda etapa al frente de laselección, ha liderado una transición generacional sin perder el estatus de potencia continental. Se le elogia por su comunicación directa, su sólida defensa y su capacidad para explotar el talento ofensivo que milita en Europa.

Tácticamente prefiere un sistema ordenado: 4-2-3-1 o 4-3-3. Prioriza la solidez defensiva y la presión en el centro, forzando el juego a las bandas, donde sus centrales imponen. Una vez recuperada la pelota, rechaza los pases horizontales y exige un pase vertical rápido para lanzar la transición. Su principal reto en Los Ángeles será mantener concentrada a su veterana defensa ante un rival joven y dinámico, evitando errores que expongan a su zaga a presión constante.

Darren Bazeley (Nueva Zelanda)

Getty Images

Darren Bazeley ha impulsado una era moderna en Nueva Zelanda, devolviendo a los All Whites a la escena mundial. El técnico inglés ha creado una plantilla confiada y técnica, alejada del juego directo, que apuesta por la posesión y la construcción desde atrás.

Su estilo fluido, basado en la posesión, se despliega en un 4-3-3 asimétrico o un 3-4-3 dinámico, con laterales invertidos y centrocampistas que buscan la superioridad en la zona central. Pide una técnica impecable y ordena a sus extremos abrir el campo para generar espacios de pase a los jugadores que llegan en profundidad. En este primer partido de alto riesgo, su objetivo será romper el bloque físico de Irán en el centro del campo, mantener el equilibrio en las transiciones defensivas y aprovechar la sobresaliente presencia aérea de sus delanteros para explotar cualquier vulnerabilidad en el área rival.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Irán para el Mundial

Porteros: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defensas: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Delanteros: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi.

Convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial

Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Defensas: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Centrocampistas: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Delanteros: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

Getty Images

Duelos clave entre Irán y Nueva Zelanda

Mehdi Taremi vs. Nando Pijnaker: duelo de pesos pesados en el área. Taremi, delantero iraní de talla mundial, destaca por su inteligencia, fuerza y capacidad para desequilibrar a los defensas. Pijnaker, central veloz y contundente, deberá usar su lectura de juego y su dominio aéreo para negarle espacios.

Chris Wood vs. la defensa central iraní: El referente ofensivo de Nueva Zelanda buscará balones aéreos y duelos físicos para aprovechar su fuerza y puntería ante una zaga sólida. Pero se topará con un muro defensivo iraní muy sincronizado y agresivo, liderado por Hossein Kanaanizadegan y Shojae Khalilzadeh. ¿Bastarán su fuerza y experiencia para romper una zaga asiática compacta que vive de ahogar a los ‘9’ clásicos?

Saman Ghoddos vs Marko Stamenić: duelo táctico en la medular. Stamenić, motor incansable de Nueva Zelanda, destaca por su capacidad de recuperación y pase progresivo. Ghoddos, desde su rol creativo, deberá imponer el ritmo ofensivo de Irán con desplazamientos laterales, visión de juego y combinaciones rápidas que saquen a Stamenić de quicio y activen las transiciones hacia el área.

Noticias y plantillas

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, aún no ha confirmado el once inicial y no se han reportado lesiones ni sanciones. Se actualizará la información a medida que se acerque el partido.

El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, aún no ha revelado el once inicial, pues no hay jugadores lesionados ni sancionados. Más detalles se confirmarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Irán ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido dos. Su último encuentro fue un amistoso 2-0 ante Malí el 4 de junio; también venció a Gambia 3-1 y a Costa Rica 5-0. Cayó 2-1 frente a Nigeria y 0-0 ante Uzbekistán en noviembre de 2025. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó tres.

Nueva Zelanda, en cambio, ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros: venció 4-1 a Chile en marzo de 2026, pero luego cayó 1-0 ante Inglaterra, 4-0 frente a Haití, 0-2 contra Finlandia y 0-2 frente a Ecuador. En los últimos cuatro encuentros han recibido nueve goles.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para los cinco encuentros anteriores entre Irán y Nueva Zelanda. Se añadirá más contexto histórico cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Irán es tercero y Nueva Zelanda cuarto.