Previa del partido Irak - Noruega de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber





Irak vs. Noruega se jugará el 16 de junio de 2026 a las 22:00 GMT y a las 18:00 EST.

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Irak vs. Noruega: contexto del partido

El partido en Massachusetts es clave para dos equipos que quieren empezar bien en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el técnico de Irak, Graham Arnold, confía en que su plantilla, trabajadora y bien organizada, pueda sorprender al mundo gracias a su disciplina y al talento del delantero Aymen Hussein. Enfrente tendrá a una Noruega explosiva y física, dirigida por Ståle Solbakken y sostenida por el poderío de Erling Haaland y Martin Ødegaard. En el imponente Gillette Stadium de Boston, el partido se presenta como uno de los platos fuertes de la primera jornada.

Con rivales tan duros como Francia y Senegal en el Grupo I, ningún tropiezo es admisible. Irak ve el encuentro como la ocasión ideal para mostrar su evolución táctica bajo el mando de Arnold y regalar un resultado histórico a una nación futbolera que no pisaba una fase final desde 1986. Noruega, ávida de aprovechar su generación dorada, busca dejar huella en su primer Mundial desde 1998. Bajo los focos de Foxborough, la solidez defensiva, el control del juego y la gestión de errores serán clave para llevarse la valiosa victoria inicial.

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La agotadora maratón de Irak hacia el gran escenario

Irak completó la eliminatoria más extensa de la historia: 21 partidos. Los Leones de Mesopotamia dominaron su grupo en la segunda ronda con seis victorias seguidas y luego superaron una exigente tercera fase.

Tras un desenlace ajustado, superó la repesca asiática con un global de 3-2 ante Emiratos Árabes Unidos. En la repesca interconfederativa de Monterrey vencieron 2-1 a Bolivia con gol de penalti de Amir Al-Ammari, y así obtuvieron el último billete para la Copa tras 40 años de ausencia.

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La impecable actuación continental de Noruega

Mientras Irak superaba una maratón de eliminatorias, Noruega dominó su grupo de la UEFA, incluso por encima de Italia, y selló su pase con autoridad.

Bajo la meticulosa dirección de Ståle Solbakken, Noruega firmó un recorrido perfecto: ocho victorias en ocho partidos, 24 puntos, y el primer puesto del grupo. Su delantera, liderada por un descomunal Erling Haaland —16 goles, cinco de ellos ante Moldavia—, destrozó a las defensas rivales. Con la visión de juego de Martin Ødegaard, Noruega selló su billete directo a la cita continental por primera vez desde 1998.

Noticias de los equipos: Irak vs Noruega

Noticias del equipo de Irak

Los Leones de Mesopotamia arribaron a Boston tras una agotadora pero triunfal eliminatoria que culminó con la victoria en la repesca interconfederativa. El técnico Graham Arnold ha convocado a 26 jugadores, un grupo cohesionado que combina experiencia internacional y talento local motivado. Pese a la gran expectativa en Irak, su sólido sistema defensivo llega unido al pitido inicial.

El referente ofensivo es el veterano goleador Aymen Hussein, cuya presencia física y olfato en el área lo convierten en la principal amenaza. Por detrás, el extremo creativo Ali Jasim y el mediocampista Amir Al-Ammari aportarán creatividad y equilibrio. En defensa, los centrales Rebin Sulaka y Zaid Tahseen protegerán al portero y capitán Jalal Hassan.

Noticias del equipo de Noruega

Noruega llegó a Massachusetts con una plantilla de 26 jugadores robusta, motivada y explosiva, tras una campaña de clasificación impecable en Europa. El ambiente en la concentración es muy positivo y la filosofía de Ståle Solbakken funciona a pleno rendimiento. Además, su columna vertebral, liderada por jugadores de talla mundial, llega en plena forma.

Erling Haaland liderará el ataque como el goleador más temido del torneo, y Alexander Sørloth podría acompañarlo en una delantera física y presionante. Detrás, el ‘gunner’ Martin Ødegaard ejercerá como creativo desde el mediocampo. En la medular, Sander Berge aportará un escudo defensivo incansable, mientras la pareja de centrales formada por Leo Østigård y Kristoffer Ajer dirigirá la zaga para proteger al veterano portero Ørjan Nyland.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Graham Arnold (Irak)

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Graham Arnold, líder competitivo, estructurado y motivador, ha aportado disciplina táctica y solidez defensiva a una selección iraquí históricamente talentosa pero descoordinada. Tras su exitoso paso por Australia, Arnold ha unificado a los Leones de Mesopotamia, imponiendo una cultura de equipo y un sistema que aprovecha su ética de trabajo y presencia física.

Tácticamente es pragmático: defiende con orden, compacto, y busca la transición rápida. Suele usar un 4-2-3-1 o un 4-3-3, con dos centrocampistas que protegen la zaga y cortan pases. Bajo su mando, Irak evita riesgos innecesarios con el balón, busca salidas rápidas a las bandas y aprovecha la presencia de Aymen Hussein para mantener el control. Su gran desafío en Boston será mantener la concentración defensiva ante un ataque de primer nivel, reducir errores individuales y golpear en el contraataque.

Ståle Solbakken (Noruega)

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Ståle Solbakken, en cambio, ha liberado el talento de la nueva generación dorada de Noruega tras años de ausencias en grandes torneos. Su meticulosidad genera confianza y cohesión: defiende con orden y ataca con creatividad.

Suele usar un 4-3-3 de alta presión para ahogar la salida de balón rival y dominar físicamente el partido. Atrás impone una disciplina posicional estricta, mientras un pivote incansable libera a Martin Ødegaard para que dirija el juego en el último tercio. Una vez recuperado el balón, busca rápidamente a Haaland con pases directos y verticales. En el debut buscará romper el bloque iraquí, mantener la línea defensiva alta y aprovechar su superioridad física para asegurar la victoria.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Irak para el Mundial

Porteros: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Defensas: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Centrocampistas: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Delanteros: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Plantilla de Noruega para el Mundial

Porteros: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defensas: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Delanteros: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Duelos clave entre Irak y Noruega

Aymen Hussein vs. Leo Østigård: batalla de pesos pesados en el área. Hussein, referente físico de los Leones de Mesopotamia y artífice de la clasificación iraquí, destaca por su fuerza, su dominio aéreo y su olfato en la zona de definición. El central noruego, fuerte y resistente, deberá usar su oportunismo y dominio aéreo para neutralizarlo.

Erling Haaland vs. el bloque defensivo de Irak: Haaland llega como referente ofensivo de Noruega y el delantero más explosivo de Europa, tras marcar 16 goles en la fase de clasificación. Buscará espacios dentro del área y pondrá a prueba las líneas con su aceleración. Sin embargo, se topará con una zaga central iraquí muy sincronizada y comprometida, liderada por Rebin Sulaka y Zaid Tahseen. ¿Podrán su potencia física y su letalidad superar un bloque asiático compacto que se basa en una disciplina colectiva para frenar a los delanteros de élite?

Martin Ødegaard vs. Amir Al-Ammari: duelo táctico en el mediocampo. Ødegaard, creativo y capitán noruego, desafiará con su visión y calma bajo presión. Al-Ammari deberá frenar su ritmo con disciplina, trabajo y sus buenas cifras de intercepciones, marcando al noruego, cerrando pases clave y lanzando contraataques.

Noticias de las plantillas

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, aún no ha confirmado la alineación probable y, por ahora, no se han reportado lesiones ni sanciones en la plantilla. Se añadirán novedades a medida que se acerque el partido y se aclare la situación del equipo.

El seleccionador de Noruega, Staale Solbakken, tampoco ha revelado su once inicial y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Se actualizará la información en cuanto esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Irak ha ganado dos, perdido dos y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 1-1 contra España el 4 de junio, cierre de su preparación. Antes, venció 2-1 a Bolivia en la eliminatoria interconfederal y 1-0 a Andorra en un amistoso. Sus dos derrotas fueron en la Copa Árabe de la FIFA 2025: 1-0 ante Jordania y 2-0 frente a Argelia.

Noruega ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco. Su último partido terminó 1-1 ante Marruecos el 7 de junio, después de vencer 3-1 a Suecia el 1 de junio. Antes, empató 0-0 con Suiza en marzo y derrotó 4-1 a Italia en la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial en noviembre de 2025. Su única derrota en esa racha fue 2-1 ante Países Bajos en marzo. Noruega marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó cuatro.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Irak y Noruega en la base de datos disponible. Actualmente no hay datos de enfrentamientos directos para este partido.

Clasificación

En el Grupo I, Irak es segundo y Noruega tercero antes de su debut.