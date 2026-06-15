Previa del partido Escocia - Marruecos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Escocia y Marruecos se enfrentarán el 19 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (18:00 EST).

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Escocia contra Marruecos: contexto del partido

El partido es clave, pues ambas selecciones buscan sobresalir en el exigente Grupo C. Tras una primera jornada de ensueño —Escocia empató 1-1 ante Haití y Marruecos consiguió un punto frente a Brasil—, el margen de error en el Boston Stadium es mínimo. Ambos equipos llegan a la costa este sabiendo que el impulso anímico y una rápida recuperación física después de los exigentes partidos iniciales definirán sus opciones en la fase eliminatoria.

El veterano seleccionador escocés, Steve Clarke, busca consolidar un equipo ávido de lograr dos victorias seguidas. Se apoyará en su núcleo veterano —liderado por el capitán Andy Robertson y el mediocampista Scott McTominay— para controlar el centro del campo y imponer transiciones ordenadas que desgasten a la defensa rival. Enfrente estará Marruecos, guiado por Mohamed Ouahbi, que ya frenó a Brasil y basa sujuego en una defensa sólida y un letal contraataque.

En el Gillette Stadium de Boston, el duelo se reducirá a un ajedrez táctico: ningún error en la zona central, con la comunicación en el medio y la precisión en el último tercio como claves. Escocia busca consolidar el liderato y sellar el pase a octavos, mientras Marruecos intentará aprovechar sus transiciones y castigar cualquier error rival. Con todo en juego, la clasificación desde el Grupo C guiará cada decisión desde el primer pitido.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Haití 0-1 Escocia

El equipo de Steve Clarke regresó al Mundial tras 28 años con un 1-0 sobre Haití en un estadio lleno. Apoyados por su afición, dominaron el partido desde el principio y rompieron el empate en el minuto 27, cuando el capitán del Aston Villa, John McGinn, marcó con un disparo que se desvió ligeramente. Sin embargo, Escocia no logró sentenciar a pesar de controlar la posesión, lo que llevó a una segunda parte tensa en la que tuvo que aguantar la presión haitiana en los últimos minutos para asegurar tres puntos cruciales y situarse en lo más alto del Grupo C.

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Brasil 1-1 Marruecos

Los Leones delAtlas mostraron gran disciplina táctica y orden defensivo para lograr un sorpresivo empate 1-1 ante la potente selección sudamericana en East Rutherford. Marruecos golpeó primero y sorprendió a los gigantes del torneo en el minuto 20, cuando Ismael Saibari realizó una brillante jugada para adelantar a su equipo. Vinícius Júnior igualó once minutos después, pero los de Mohamed Ouahbi resistieron con orden. Con una gran actuación de Yassine Bounou y una defensa sólida, Marruecos aguantó su bloque bajo y sumó un punto histórico que le da ventaja psicológica para el siguiente duelo.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Escocia (Steve Clarke): Acierto en el remate y concentración defensiva

Su sistema defensivo, ordenado y disciplinado, ya funcionó ante Haití (1-0), pero debe mejorar la definición para sentenciar antes los partidos. Aunque dominó la posesión y se adelantó rápido con John McGinn, Escocia sufrió en la segunda parte por no cerrar el encuentro.

Ante el sólido bloque marroquí, los espacios centrales estarán controlados, así que Clarke podría acelerar las transiciones y el juego vertical. En vez de que McTominay y Gilmour se atascan con pases laterales, Escocia debe cambiar rápido de banda para liberar las subidas de Robertson y Hickey. Abrir el campo por las bandas es clave para generar centros de calidad a Lawrence Shankland o Ché Adams y evitar un bombardeo inútil de disparos lejanos desde el centro.

Marruecos (Mohamed Ouahbi): Velocidad de transición y control del centro del campo

El orden táctico de Mohamed Ouahbi neutralizó a las estrellas de Brasil en el 1-1 histórico de East Rutherford, pero ahora necesita ajustar la transición. El bloque bajo contuvo a Brasil, pero frente a la amenaza aérea escocesa puede ser arriesgado esperar 90 minutos.

Ante un mediocampo escocés experimentado, el juego estático en el tercio central será peligroso. El ajuste de Ouahbi debe confiar en sus jóvenes centrocampistas, Neil El Aynaoui y Ayyoub Bouaddi, quienes deben presionar con agresividad para cortar la construcción escocesa. Al recuperar el balón, Marruecos debe contraatacar de inmediato: Ounahi y El Mourabet pueden aprovechar los espacios que dejan los laterales escoceses cuando suben.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias del equipo de Escocia

El principal reto de Steve Clarke de cara al partido en Boston es mantener fresco al equipo y evitar que los jugadores se confíen tras su intensa victoria inicial. Afortunadamente para los escoceses, salieron de ese duro encuentro sin lesiones graves, por lo que Clarke cuenta con plantel completo.

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Andy Robertson liderará desde la defensa, mientras que Scott McTominay anclará el centro del campo. La duda está en ataque: Clarke podría rotar para dar frescura a una delantera que presionó sin balón en el debut. John McGinn, autor del gol ante Haití, conserva su sitio, pero Ché Adams y Lewis Morgan aprietan para sumarse a Lawrence Shankland y aportar verticalidad frente a la ordenada defensa de Marruecos.

Noticias del equipo de Marruecos

Mohamed Ouahbi, en cambio, lidia con un rompecabezas físico y de selección mucho más complejo. El principal tema en torno a los LeonesdelAtlas es cómo gestionar el enorme desgaste tras el agotador empate 1-1 contra Brasil en East Rutherford, donde varios jugadores llegaron al límite para conseguir un punto histórico.

El cuerpo técnico trabaja sin descanso para evaluar la condición del centrocampista Sofyan Amrabat, quien sufrió una leve lesión tras su intenso esfuerzo defendiendo la zaga ante Brasil. En defensa, el central Nayef Aguerd y el lateral derecho Achraf Hakimi, que terminaron ilesos el partido, serán clave para organizar una zaga sólida ante el juego aéreo escocés. En ataque, jóvenes como Amir El Mourabet presionan por un lugar en el once para añadir peligro en la transición.

Duelos clave: Escocia vs. Marruecos

John McGinn vs. Nayef Aguerd

Tras anotar el gol decisivo ante Haití, McGinn es el motor emocional y táctico del once de Steve Clarke. Su capacidad para realizar potentes incursiones desde el centro del campo y conectar con Lawrence Shankland será clave. Para superar la ordenada defensa africana, McGinn deberá penetrar por el centro y romper la simetría defensiva de Marruecos.

El encargado de detenerlo es el central Nayef Aguerd, baluarte de la defensa marroquí. Aunque Marruecos mostró su solidez ante Brasil en East Rutherford, en Boston el central y su zaga afrontarán un reto distinto. En lugar de perseguir la velocidad por las bandas, deberá imponer su autoridad en el área ante los centros y los constantes rebotes escoceses. Su posicionamiento deberá ser impecable para anticipar y bloquear las típicas llegadas tardías de McGinn antes de que el escocés dispare desde el borde del área.

Scott McTominay frente a Azzedine Ounahi

Scott McTominay, motor del centro del campo escocés, dominó el ritmo del primer partido y dirigió las transiciones. Ante Marruecos, deberá cubrir a los laterales cuando suban y lanzar pases verticales para superar la densidad en la medular. Si consigue tiempo y espacio en la zona central, impondrá su ritmo y acorralará a Marruecos en su campo.

Azzedine Ounahi, el creativo centrocampista marroquí, tratará de romper ese ritmo. Ante Brasil, Ounahi fue clave en la transición de los LeonesdelAtlas, y con su resistencia y visión superó la presión en espacios reducidos. Si logra evitar el marcaje de McTominay en el centro del campo, activará la velocidad de los extremos marroquíes y expondrá a la defensa escocesa.

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¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo C?

Tras la primera fecha, este duelo en Boston es clave para el Grupo C. Escocia lidera con 3 puntos y +1 de diferencia de goles, luego de ganar 1-0 a Haití. Marruecos sigue con 1 punto y diferencia de goles 0, tras empatar 1-1 con Brasil.

Al medirse directamente, el resultado definirá sus opciones de avanzar.

Si gana Escocia

Una segunda victoria consecutiva los llevaría a seis puntos y les daría el pase a octavos con una jornada por delante. De ganar también a Marruecos, Escocia aseguraría el primer puesto del grupo C y podría rotar jugadores frente a Brasil en la última jornada. En cambio, si Marruecos vence…

Si gana Marruecos

Si los Leones delAtlas ganan, sumarán cuatro puntos y liderarán el Grupo C. Un triunfo les daría la opción de clasificarse con un empate ante Haití en la última jornada. En cambio, Escocia se quedaría con tres puntos y necesitaría ganar a Brasil para avanzar.

Si empatan

Un empate en el Boston Stadium dejaría a ambos equipos con opciones reales de avanzar. Un empate dejaría a Escocia con cuatro puntos e invicta, a un solo punto de la clasificación. Marruecos, con dos puntos, seguiría vivo y necesitaría ganar a Haití en la última jornada para casi asegurar el pase.

Noticias y convocatorias

Escocia, dirigida por Steve Clarke, aún no ha reportado lesiones ni sanciones, y tampoco ha revelado su posible alineación. Se actualizará esta información cerca del inicio del partido.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, tampoco ha reportado lesiones, sanciones ni alineación. Más detalles se compartirán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Escocia llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos y dos derrotas. Su más reciente fue el 1-0 ante Haití en su debut mundialista el 14 de junio, rompiendo una sequía de 36 años sin ganar en el torneo. Antes, vencieron 4-0 a Bolivia y 4-1 a Curazao en amistosos, mostrando potencia ofensiva. Cayeron 1-0 ante Costa de Marfil y Japón en marzo, por estrecho margen.

Marruecos, por su parte, llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue el 1-1 ante Brasil en el Mundial el 13 de junio. Antes, igualó 1-1 con Noruega en un amistoso y venció 4-0 a Madagascar, 5-0 a Burundi y 2-1 a Paraguay. En ese tramo marcó 14 goles y recibió solo dos.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Escocia y Marruecos. Será su primer duelo en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Clasificación



