World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

El partido entre Uzbekistán y Colombia se jugará el 18 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (17 de junio).

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Uzbekistán vs. Colombia: contexto del partido

En la Ciudad de México, ambos equipos buscan una ventaja temprana en un grupo complicado. Con gran expectación en Uzbekistán, el técnico Fabio Cannavaro confía en que su plantel disciplinado y en alza resista la presión del debut y deje huella. Del otro lado, Colombia, bajo Néstor Lorenzo, propone un fútbol ofensivo y vertical que pone a prueba acualquier defensa. En el legendarioEstadio Azteca, con su rica historia y ambiente eléctrico, este duelo promete ser uno de los más apasionantes de la fase de grupos.

Con Portugal y la peligrosa República Democrática del Congo completando el Grupo K, un mal arranque podría eliminar a cualquiera de los dos equipos. Uzbekistán debutará con la audacia de los novatos, respaldada por la disciplina táctica de Cannavaro. Colombia, por su parte, buscará demostrar que esta generación puede igualar o superar su actuación de 2014, cuando llegó a cuartos de final. Bajo los focos de la capital mexicana, la comunicación defensiva, la disciplina en el medio y la precisión en el remate definirán quién se lleva los tres puntos.

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El histórico avance de Uzbekistán en Asia Central

Los LobosBlancos, tras una campaña histórica en la eliminatoria asiática, se convirtieron en la primera selección de Asia Central en alcanzar la fase final y dejaron atrás su etiqueta de equipo modesto.

Su equilibrio táctico durante la segunda y tercera rondas cimentó la histórica campaña asiática. Uzbekistán desafió a los gigantes regionales y obtuvo con comodidad el segundo puesto del grupo, solo por detrás de Irán. En la última jornada, un 3-0 sobre Catar les dio el pase directo a Norteamérica, evitó la repesca y desató la fiesta en Tashkent.

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Colombia regresó a toda máquina desde Sudamérica.

Mientras Uzbekistán celebraba su debut histórico, Colombia superó el exigente camino de la CONMEBOL y regresó al escenario mundial tras ausentarse en 2022. Bajo la dirección dinámica de Néstor Lorenzo, Los Cafeteros terminaron terceros, solo detrás de Argentina y Ecuador.

Su clave fue un fútbol ofensivo y audaz que les reportó 28 goles. Desde el inicio mostraron su potencial con victorias ante Brasil y Argentina en casa. Tras un bache a mitad de camino, incluido un revés en La Paz, el grupo mantuvo la calma en la recta final. A falta de una fecha, golearon 3-0 a Bolivia y sellaron su regreso con un fútbol dinámico y técnico.

Uzbekistán vs. Colombia: noticias de los equipos

Noticias del equipo de Uzbekistán

Los Lobos Blancos han establecido su cuartel general en Norteamérica con un plantel cohesionado y decidido. Bajo la batuta defensiva del seleccionador Fabio Cannavaro, el equipo ha alcanzado su mejor nivel técnico en los recientes amistosos, generando un ambiente positivo y unido. Su mayor avance es una sólida columna defensiva que permite a Cannavaro implantar su bloque táctico para el debut.

El joven defensa Abdukodir Khusanov liderará la zaga junto al veterano Rustam Ashurmatov. En el medio, Otabek Shukurov y Odiljon Hamrobekov aportarán trabajo y fuerza para romper el juego rival. En ataque, el veterano Eldor Shomurodov liderará la punta, respaldado por la creatividad de Abbosbek Fayzullaev y Jaloliddin Masharipov, listos para lanzar contraataques vertiginosos.

Noticias del equipo de Colombia

Los Cafeteros han terminado su preparación en Ciudad de México con gran confianza tras una fase de clasificación dominante. El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores que combinan un ataque de alto nivel con una defensa sólida, al estilo europeo. Colombia llega en óptimas condiciones y con la intención de imponer su juego en el debut.

El eje sigue siendo James Rodríguez, que desde la mediapunta impondrá ritmo y abrirá defensas con su visión. Alimentará a una delantera explosiva liderada por Luis Díaz, del Bayern de Múnich, y por Jhon Arias, del Palmeiras. En la contención, Jefferson Lerma y Richard Ríos aportan equilibrio y recuperación. Jhon Lucumí y Davinson Sánchez conforman el muro defensivo ante el portero Camilo Vargas.

Perfiles de los seleccionadores y filosofías tácticas

Fabio Cannavaro (Uzbekistán)

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Campeón del mundo y símbolo de la solidez defensiva, Cannavaro aporta a la selección uzbeka un gran prestigio internacional y una sólida autoridad táctica. Tras firmar un contrato de dos años, su objetivo es potenciar el valor de losLobos Blancos. En lugar de cambiar los cimientos, se centra en perfeccionar la defensa individual y transmitir la calma necesaria para superar la fase de grupos.

Tácticamente prefiere un bloque medio-bajo compacto que ahoga el centro del campo. Suele usar un 4-2-3-1 o un sistema con cinco defensas sin balón, y exige comunicación y disciplina posicional a su zaga. En posesión, simplifica: los dos pivotes interrumpen el juego y lanzan rápido a los extremos. Su gran reto en Ciudad de México será mantener la línea defensiva compacta en las transiciones, evitando ceder terreno ante un ataque de élite.

Néstor Lorenzo (Colombia)

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Néstor Lorenzo, artífice del trepidante resurgimiento sudamericano, ha convertido a Colombia en una potencia continental impredecible y unida. Al frente de Los Cafeteros, el técnico argentino lideró una fase de clasificación dominante y, alejándose de las alineaciones rígidas del pasado, promovió la libertad posicional y la alegría colectiva.

Lorenzo basa su juego en un sistema dinámico 4-3-1-2 o 4-2-3-1 que busca superar al rival con triángulos de pases cortos y desmarques constantes. Presiona alto y fuerte en el centro del campo para recuperar la pelota y, luego, lanza pases largos y verticales que abren espacios. Los centrocampistas presionan y recuperan; los creativos se mueven con libertad, cambian de banda y generan superioridad en los costados. En este debut, su meta será romper el sólido bloque centroasiático evitando una posesión lenta y predecible, con movimientos precisos que aíslen a los defensas en duelos uno contra uno.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Uzbekistán para el Mundial

Porteros: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Defensas: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Centrocampistas: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Delanteros: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Plantilla de Colombia para el Mundial

Porteros: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo «Cucho» Hernández, Luis Suárez

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Duelos clave entre Uzbekistán y Colombia

Eldor Shomurodov vs. Davinson Sánchez: batalla de pesos pesados en el área. Shomurodov, capitán y referente físico de Uzbekistán, destaca por su juego de contención, sus duelos aéreos y sus desmarques por los costados. Davinson Sánchez, central robusto y rápido, deberá usar su fuerza y dominio aéreo para anularlo y frenar el ataque centroasiático.

Luis Díaz frente al bloque defensivo de Uzbekistán: Díaz llega al torneo como el motor ofensivo de Colombia por la banda, con un regate de talla mundial, aceleración explosiva y capacidad letal para recortar hacia dentro. Buscará cualquier espacio libre tras recuperar la posesión para lanzar transiciones verticales. Sin embargo, se topará con una zaga sincronizada y agresiva, liderada por la promesa Abdukodir Khusanov. ¿Su magia y ritmo bastarán ante una unidad compacta que ahoga espacios?

James Rodríguez vs. Otabek Shukurov: duelo táctico en la medular. Shukurov, motor de los Lobos Blancos, destaca por disciplina posicional, intercepciones y gran trabajo defensivo. James, con su visión y pase, buscará atraer a Shukurov para liberar espacios y activar las rápidas combinaciones cafeteras en el último tercio.

Noticias y plantillas

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no se confirma la alineación.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, tampoco ha revelado su once y no hay informes de lesiones o sanciones. Más novedades se confirmarán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco amistosos tiene dos victorias, un empate y dos derrotas: perdió 2-1 con Países Bajos y 2-0 con Canadá, venció a Venezuela y a Gabón (3-1) y empató 2-2 con China en enero. En esos cinco duelos marcaron ocho goles y encajaron siete.

Colombia llega en buen momento, tras ganar tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 2-0 sobre Jordania, después de vencer 3-1 a Costa Rica a principios de junio. También destaca el 3-0 a Australia en noviembre. Perdió 3-1 ante Francia y 2-1 contra Croacia en marzo. En total marcó nueve goles y encajó seis.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Uzbekistán y Colombia. Este partido del Grupo K del Mundial, que se disputará el 17 de junio en el Estadio Azteca, será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo K, Colombia lidera la tabla y Uzbekistán es cuarto antes de su debut.