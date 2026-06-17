Previa del partido entre Uzbekistán y Colombia en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

El partido entre Uzbekistán y Colombia se jugará el 18 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (17 de junio).

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Contexto del partido

En la Ciudad de México, ambos equipos buscan una ventaja temprana en un grupo complicado. Con gran expectación en Uzbekistán, el técnico Fabio Cannavaro confía en que su plantel disciplinado y en alza resista la presión del debut y deje huella. Del otro lado, Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, muestra un fútbol explosivo y vertical que pone a “Los Cafeteros” entre los más difíciles de contener. En el legendarioEstadio Azteca, con su rica historia y ambiente eléctrico, se anuncia uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

Con Portugal y la peligrosa República Democrática del Congo completando el Grupo K, un mal inicio podría eliminar a cualquiera de los dos equipos. Uzbekistán debutará con la audacia de los novatos, pero también con la disciplina táctica que le impone Cannavaro. Colombia, por su parte, buscará demostrar que esta generación puede igualar o superar los cuartos de final de 2014, y así recuperar su lugar en la élite tras ausentarse del último Mundial. Bajo los focos de la capital mexicana, la comunicación defensiva, la disciplina en el medio y la precisión en el remate decidirán quién se lleva los tres puntos.

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El histórico avance de Uzbekistán desde Asia Central

Los “Lobos Blancos” superaron varias rondas de la AFC, mostraron gran crecimiento y dejaron atrás su imagen de equipo modesto.

Su equilibrio y consistencia en la segunda y tercera rondas le bastaron para asegurar, con comodidad, el segundo puesto del grupo y la clasificación directa a la Copa América. En la última jornada, un 3-0 sobre Catar les dio el pase directo a Norteamérica, evitó la repesca y desató la fiesta en Tashkent.

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El regreso sudamericano a toda máquina de Colombia

Mientras Uzbekistán celebraba su debut histórico, Colombia superó el exigente camino de la CONMEBOL y regresó al escenario mundial tras quedarse fuera en 2022. Bajo la dirección dinámica de Néstor Lorenzo, los Cafeteros lograron el tercer puesto, solo detrás de Argentina y Ecuador.

Su clave fue un fútbol ofensivo y audaz que les reportó 28 goles. Desde el inicio mostraron su potencial con victorias ante Brasil y Argentina en casa. Tras un bache en la altura de Bolivia, el grupo mantuvo la calma en la recta final. Con una fecha de antelación, golearon 3-0 a Bolivia y sellaron su regreso.

Noticias de los equipos

Noticias del equipo de Uzbekistán

Los “Lobos Blancos” tienen su base en Norteamérica y llegan cohesionados y decididos a su debut mundialista. Bajo la dirección del técnico defensivo Fabio Cannavaro, el equipo mostró su mejor nivel en los últimos amistosos y generó un ambiente muy positivo. Su mayor fortaleza es una defensa sólida que permite a Cannavaro implantar su bloque táctico para el debut.

La joven estrella defensiva Abdukodir Khusanov, junto al experimentado Rustam Ashurmatov, liderará la zaga. En el medio, el incansable trabajo de Otabek Shukurov y Odiljon Hamrobekov buscará romper el juego rival y consolidar el centro del campo. En ataque, el veterano Eldor Shomurodov liderará la punta, respaldado por la creatividad de Abbosbek Fayzullaev y Jaloliddin Masharipov, listos para lanzar contraataques verticales.

Noticias de la selección de Colombia

Los Cafeteros han terminado su preparación en Ciudad de México con gran confianza tras una fase de clasificación dominante. El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores que combinan un ataque de élite con una defensa sólida. Colombia llega en óptimas condiciones y con ambición a la primera jornada.

El eje sigue siendo James Rodríguez, que desde la mediapunta impondrá ritmo y abrirá defensas con su visión. Alimentará a una delantera explosiva liderada por Luis Díaz, del Bayern de Múnich, y Jhon Arias, del Palmeiras. En la contención, Jefferson Lerma y Richard Ríos aportan equilibrio y recuperación. Jhon Lucumí y Davinson Sánchez conforman el eje defensivo que resguarda al portero Camilo Vargas.

Perfiles de los seleccionadores y filosofías tácticas

Fabio Cannavaro (Uzbekistán)

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Campeón del mundo y símbolo de la solidez defensiva, Cannavaro aporta a Uzbekistán un gran prestigio internacional y una sólida autoridad táctica. Tras firmar un contrato de dos años, su misión es potenciar el atrevimiento de los “Lobos Blancos”. En lugar de cambiar los cimientos, se centra en perfeccionar la defensa individual y transmitir la calma necesaria para superar la fase de grupos.

Tácticamente prefiere un bloque medio-bajo, compacto y sincronizado que domina el centro del campo. Suele usar un 4-2-3-1 o un sistema con cinco defensas al perder la pelota, lo que exige comunicación y disciplina defensiva. En posesión, simplifica: los dos pivotes interrumpen el juego y lanzan rápido a las bandas. Su mayor desafío en Ciudad de México será mantener la línea defensiva compacta en transiciones, evitando retroceder demasiado y ceder espacios a un ataque de élite.

Néstor Lorenzo (Colombia)

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Néstor Lorenzo, artífice del trepidante resurgimiento sudamericano, ha convertido a Colombia en una selección impredecible y cohesionada. Al frente de los Cafeteros, lideró una fase de clasificación dominante y, con un estilo que potencia la libertad posicional y la alegría colectiva, se ganó el reconocimiento por su gestión de grupo.

Lorenzo plantea un sistema dinámico, 4-3-1-2 o 4-2-3-1, que busca superar al rival con triángulos de pases cortos y rápidos y constantes desmarques. Presiona alto y con intensidad en el centro del campo para recuperar la pelota y, luego, lanza pases largos y verticales que abren espacios. Los centrocampistas presionan y recuperan; los creativos se mueven con libertad, cambian de banda y generan superioridad. Ante el sólido bloque centroasiático, su reto será evitar una posesión lenta y buscar movimientos precisos para aislar a los defensas en duelos uno contra uno.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Uzbekistán para el Mundial

Porteros: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Defensas: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Centrocampistas: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Delanteros: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Convocatoria de Colombia para el Mundial

Porteros: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo «Cucho» Hernández, Luis Suárez

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Duelos clave entre Uzbekistán y Colombia

Eldor Shomurodov vs. Davinson Sánchez: Duelo de pesos pesados en el área. Shomurodov, capitán y referente físico de Uzbekistán, destaca por su juego de contención, sus duelos aéreos y sus desmarques por las bandas. Davinson, robusto y rápido, deberá usar su físico y su dominio aéreo para negarle espacio y neutralizar su liderazgo.

Luis Díaz frente al bloque defensivo de Uzbekistán: Díaz llega al torneo como el motor ofensivo de Colombia, con un regate de talla mundial, aceleración explosiva y capacidad letal para recortar hacia dentro. Buscará cualquier espacio libre tras recuperar la posesión para iniciar transiciones verticales. Sin embargo, se topará con una zaga sincronizada y agresiva, liderada por la joven estrella Abdukodir Khusanov. ¿Bastarán su talento y su ritmo para superar una defensa ordenada que vive de cerrar espacios?

James Rodríguez vs Otabek Shukurov: duelo táctico en el medio. Shukurov, motor de los Lobos Blancos, destaca por disciplina posicional, intercepciones y gran trabajo defensivo. James, con su visión y pase, buscará atraer a Shukurov para liberar espacios y activar las rápidas combinaciones cafeteras en el último tercio.

Noticias de los equipos y plantillas

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no se conoce la posible alineación.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, tampoco ha revelado su once ni reportado lesiones o sanciones. Más novedades se confirmarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco amistosos, Uzbekistán suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Viene de perder 2-1 con Países Bajos y 2-0 con Canadá, pero venció a Venezuela y a Gabón (3-1) y empató 2-2 con China en enero. En esos cinco duelos marcaron ocho goles y encajaron siete.

Colombia llega en buen momento, tras ganar tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 2-0 sobre Jordania, después de vencer 3-1 a Costa Rica en junio. También venció 3-0 a Australia en noviembre. Perdió 3-1 ante Francia y 2-1 ante Croacia en marzo. En total marcó nueve goles y encajó seis.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Uzbekistán y Colombia. Este partido del Grupo K, el 17 de junio en el Estadio Azteca, será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo K, Colombia lidera la tabla y Uzbekistán es cuarto antes de su debut.