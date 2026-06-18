Previa del partido entre Portugal y Uzbekistán en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán el 23 de junio de 2026 a las 13:00 EST (17:00 GMT).

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

Portugal, gran favorita, sufrió para empatar 1-1 ante la sólida defensa de la República Democrática del Congo en la primera jornada. Aunque las sorpresas son ya casi la norma en este Mundial, Uzbekistán no logró la suya y cayó 3-1 frente a una talentosa Colombia, pese a mantener el partido igualado largos ratos. Toda la presión recae sobre Portugal, y hay quien pide dejar fuera a Ronaldo.

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Jugadores clave y seleccionador de Portugal

El seleccionador Roberto Martínez confía en la calidad de su plantilla para aspirar al título. El emblemático Cristiano Ronaldo, de 41 años, suma 228 partidos y 143 goles internacionales, y disputa su sexto Mundial.

Bruno Fernandes, del Manchester United, acaba de firmar 21 asistencias en la Premier 2025-26, récord histórico en una temporada. Los cuatro jugadores del PSG —Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos— acaban de ganar la Champions y llegan con confianza. Si Portugal no lo consigue en 2026, ¿cuándo lo hará? El 1-1 inicial ante la República Democrática del Congo ha generado preocupación.

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Jugadores clave y seleccionador de Uzbekistán

Los “Lobos Blancos” han fijado su base en Norteamérica y presentan un grupo cohesionado y ambicioso para su debut mundialista. Bajo la experta dirección del seleccionador Fabio Cannavaro, el equipo ha alcanzado su mejor nivel técnico en los recientes amistosos, generando un ambiente muy positivo y unido. Su mayor avance es una sólida columna defensiva que permite a Cannavaro implantar su bloque táctico de confianza para el debut.

El joven defensa Abdukodir Khusanov liderará la zaga junto al veterano Rustam Ashurmatov. En el medio, Otabek Shukurov y Odiljon Hamrobekov aportarán trabajo y fuerza para romper el juego rival. En ataque, el veterano Eldor Shomurodov liderará la punta, apoyado por la creatividad de Abbosbek Fayzullaev y Jaloliddin Masharipov, listos para lanzar contraataques verticales.

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Posible once de Portugal.

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Posible once de Uzbekistán:

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Convocatoria de 26 jugadores de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Rubén Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Rubén Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (París Saint-Germain), Vitinha (París Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (París Saint-Germain).

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Convocatoria de 26 jugadores de Uzbekistán

Porteros: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Defensas: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Centrocampistas: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persépolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh) y Sherzod Esanov (Bukhara).

Delanteros: Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, cedido por la Roma), Igor Sergeev (Persépolis), Azizbek Amonov (Bujará).

Noticias de los equipos y plantillas

Portugal, dirigido por Roberto Martínez, no ha reportado lesiones ni sanciones en la Selecão. La alineación se anunciará cerca del inicio del partido.

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, tampoco ha reportado lesiones o sanciones de los «Lobos Blancos». El once inicial se confirmará cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Portugal llega en buena forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Venció a Nigeria 2-1 el 10 de junio, a Chile 2-1 y a Estados Unidos 2-0 en amistosos. Empató 0-0 con México y, en la eliminatoria mundialista, goleó 9-1 a Armenia. En esos cinco partidos marcó 14 goles y encajó tres.

En cambio, Uzbekistán ha perdido sus dos últimos compromisos: 2-1 contra Países Bajos el 8 de junio y 2-0 frente a Canadá el 2 de junio. Antes sumó victorias sobre Venezuela y Gabón, y un empate 2-2 con China. En sus cinco más recientes solo ganó uno, anotó seis goles y encajó siete.

Historial de enfrentamientos directos

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos se midieron una vez: el 18 de septiembre de 2012, amistoso que Portugal ganó 5-2. Ese único precedente ofrece poco marco histórico para este duelo mundialista.

Clasificación

En el Grupo K, Portugal es tercera y Uzbekistán cuarta según la clasificación actual.