Previa del partido entre Paraguay y Australia en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Paraguay vs. Australia: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

El partido se jugará el 26 de junio de 2026 a las 02:00 GMT (25 de junio a las 21:00 EST).

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Paraguay contra Australia: contexto del partido

El encuentro en California es clave: ambas selecciones del Grupo D buscan afianzar o salvar su torneo tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que dio un vuelco a la clasificación —Estados Unidos lidera tras vencer 2-0 a Australia y Paraguay se repuso con un 1-0 sobre Turquía pese a la roja a Miguel Almirón—, el margen de error en el Levi's Stadium es mínimo. Ambos llegan a Santa Clara conscientes de que la adaptabilidad táctica y una rápida recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones.

El técnico australiano, Tony Popovic, necesita mantener la concentración defensiva y la puntería, usando su disciplina táctica para asegurar el segundo puesto. Popovic apostará por sus referencias ofensivas y por un juego de transición rápido para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar una defensa sudamericana ordenada y física. Del otro lado está Paraguay, sólida y necesitada, bajo la batuta de Gustavo Alfaro. Con un plantel físico y ordenado, La Albirroja apuesta por un esquema firme y un contraataque letal liderado por Matías Galarza —autor del gol de la victoria en la fecha 2— y Julio Enciso, efectivos bajo presión.

En el moderno San Francisco Bay Area Stadium, el partido será una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el centro del campo y la rápida cobertura defensiva resultarán decisivas. Australia busca sellar su pase directo bajo el mando de Popovic, mientras Paraguay, sin Almirón, confía en su coraje para sumar tres puntos que lo metan en la siguiente ronda. Con las cuentas del grupo ya claras, ambos equipos saldrán desde el primer minuto a asegurar su boleto a la fase eliminatoria.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Estados Unidos 2-0 Australia

El equipo de Tony Popovic sufrió una derrota defensiva en el Seattle Stadium, pues la eficaz ofensiva local les obligó a encajar un 2-0. Buscando estabilidad atrás, los Socceroos no lograron generar peligro ante la presión estadounidense.

Un doloroso autogol en el 11’ derribó su estructura y dio impulso a los locales. La sólida columna vertebral australiana frenó las transiciones, pero se resquebrajó justo antes del descanso con el certero tanto de Alex Freeman (43’). A pesar de lanzar más jugadores al ataque y modificar sus esquemas en los últimos compases, Australia no logró romper el obstinado bloque estadounidense y deberá defender su posición en el grupo en la última jornada.

Turquía 0-1 Paraguay

En el San Francisco Bay Area Stadium, Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, mostró disciplina y resistencia para vencer 1-0 a Turquía con gol de Matías Galarza al minuto 2.

Sin embargo, su esquema táctico se complicó justo antes del descanso: su figura clave, Miguel Almirón, vio la roja directa en el añadido. Con uno menos todo el segundo tiempo, la sólida estructura paraguaya anuló a Arda Güler y Kenan Yıldız, controló el centro del campo y resistió hasta el final para llevarse tres puntos clave en el Grupo D.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

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Australia (Tony Popovic)

Popovic no debe renunciar al valiente y rápido estilo ofensivo que dio impulso a los Socceroos en el arranque del torneo. El juego vertical, las rápidas rotaciones por las bandas y la eficacia en las transiciones muestran que Australia tiene las herramientas para dominar.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que dominan la posesión. Contra Estados Unidos, la agresiva disposición ofensiva dejó espacios que costaron una derrota 2-0. Ante la potencia física de Paraguay, perder el balón en la circulación será letal. Por ello, Popovic debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas que mantengan una estricta disciplina posicional para cerrar los espacios y proteger a los centrales.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro no debe desmantelar el esquema pragmático que dominó el inicio del partido, aunque la roja a Miguel Almirón obligó a una defensa agotadora para mantener el 1-0 ante Turquía. La estructura defensiva y la presencia en el centro del campo siguen siendo bazas, pero la tercera jornada exige ajustar el control y la circulación del balón sin su creador, sancionado.

Ante el agresivo bloque alto de Australia, quedarse en horizontal o circular el balón demasiado lento en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Alfaro debe ajustar el mediocampo y ordenar a veteranos como Galarza a lanzar el balón hacia delante con mayor velocidad tras recuperar la posesión. Al avanzar, Paraguay debe explotar los espacios que dejan los laterales australianos y, mediante rápidas superposiciones, estirar su defensa para liberar zonas de valor que pueda aprovechar Julio Enciso.

¿Hay novedades en la convocatoria para el tercer partido?

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Noticias del equipo de Paraguay

Su mayor desafío en el San Francisco Bay Area Stadium es optimizar la definición y reajustar el esquema sin su creativo. Tras la heroica victoria 1-0 sobre Turquía sin nuevas lesiones, la principal ausencia será el creativo Miguel Almirón, suspendido por roja directa.

Paraguay mantendrá su 4-2-3-1. Orlando Gill seguirá en la portería tras su gran partido. La zaga la formarán los centrales Omar Alderete y Gustavo Gómez, con Junior Alonso y Juan Cáceres en los laterales.

En la medular, Andrés Cubas y Matías Galarza —autor del gol en la segunda jornada y con tarjeta amarilla— formarán el doble pivote. Por delante, Julio Enciso asumirá la creación en el centro, flanqueado por Diego Gómez en la derecha. Con Almirón sancionado, Alfaro recurrirá al banquillo para cubrir la banda izquierda. En punta, Isidro Pitta liderará el ataque para fijar los canales ofensivos.

Noticias del equipo de Australia

Popovic también tiene un rompecabezas: debe recuperar a su equipo tras la derrota 2-0 ante Estados Unidos, que dejó secuelas físicas y anímicas en la defensa.

Australia saldrá con un 5-4-1 ordenado y fluido. En defensa, los centrales Cameron Burgess —que busca redimirse tras un autogol—, Harry Souttar y Alessandro Circati liderarán la línea de tres. Los laterales Jordan Bos y Jason Italiano completan la defensa, que debe mantener la disciplina: Bos, Souttar, Circati e Italiano ya tienen amarilla. El joven portero Patrick Beach buscará una protección sólida.

En el medio, Paul Okon-Engstler y Aiden O'Neill buscarán controlar el ritmo y la posesión, con Nishan Velupillay a la izquierda y el veterano Matthew Leckie a la derecha para dar velocidad al balón. En ataque, Mohamed Touré actuará como único punta, aprovechando su potencia para punzar a Paraguay al contraataque.

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Duelos clave del Paraguay-Australia

Julio Enciso vs. Harry Souttar

Consolidado como referente ofensivo de Gustavo Alfaro, Enciso aporta energía y confianza a la delantera paraguaya. Contra Turquía se movió con inteligencia detrás del punta y lideró la creación. Para superar la sólida defensa australiana, sus movimientos, su explosivo regate y su constante movilidad deberán estirar a los centrales, sacar de posición a los marcadores y abrir espacios que aprovechen los extremos como Diego Gómez.

Su marcador será el central Harry Souttar, baluarte defensivo de Tony Popovic. Souttar lideró el bloque ante Estados Unidos y, pese a las dificultades y las amarillas, su fuerza y dominio aéreo lo convierten en un obstáculo de primer nivel. Debe mantener concentración y comunicación constante con Cameron Burgess y Alessandro Circati para neutralizar las incursiones de Enciso y frenar el impulso paraguayo en las transiciones.

Matías Galarza vs Aiden O’Neill

Matías Galarza, corazón y motor de Paraguay, debe imponer el ritmo de posesión y romper las líneas rivales. Ante Turquía manejó el balón con inteligencia y marcó el único gol. Ante Australia deberá encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y alimentar los desbordes por las bandas. Si le dejan girarse y encarar a la defensa, su visión desequilibrará el bloque australiano.

El centrocampista australiano Aiden O'Neill buscará cortar el ritmo creativo rival. Fue clave en la segunda jornada ante Estados Unidos. En el San Francisco Bay Area Stadium se exigirá su trabajo defensivo y su disciplina en las transiciones. Junto a Paul Okon-Engstler, debe cerrar espacios, presionar la salida de balón de Galarza y resguardar a la defensa para evitar que los sudamericanos controlen el centro del campo y acorralen a Australia.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo D?

Tras la segunda jornada, el Grupo D está más abierto que nunca. Estados Unidos lidera con seis puntos y una diferencia de goles de +5, y ya está clasificado para las eliminatorias tras vencer 2-0 a Australia.

Australia es segunda con 3 puntos y 0 de diferencia, igualada con Paraguay (3 puntos, −2 de diferencia) tras la ajustada victoria 1-0 de «La Albirroja» sobre Turquía. Turquía cierra la tabla sin puntos. El martes se juega la tercera jornada en el San Francisco Bay Area Stadium. Es un partido clave: ambos equipos luchan por la clasificación directa o por un puesto de repesca.

Si Australia gana

Una victoria del equipo de Popovic los llevaría a seis puntos y les daría el pase directo a los dieciseisavos como segundos. Una goleada australiana y una derrota de Estados Unidos ante Turquía les darían, en teoría, una remota opción de liderar el grupo, aunque la diferencia de goles favorece a los norteamericanos. En cambio, Paraguay se quedaría con tres puntos y dependería de la repesca, con un saldo negativo que complica su continuidad.

Si Paraguay gana

Si los de Alfaro ganan, sumarán seis puntos, superarán a Australia y avanzarán directamente a dieciseisavos como segundos del grupo. En cambio, Australia se quedaría con tres puntos y necesitaría resultados muy favorables en otros grupos para aspirar a la repesca.

Un empate dejaría a Australia con cuatro puntos y casi garantizada la segunda plaza gracias a su mejor diferencia de goles sobre Paraguay.

Un empate en California dejaría a Australia con cuatro puntos y casi garantizado el segundo puesto gracias a su mejor diferencia de goles neutros sobre Paraguay. La Albirroja, con cuatro unidades, seguiría tercera. Aunque el empate no significa eliminación, quedar terceros con cuatro puntos y −2 de diferencia de goles les obligaría a esperar a que terminen los otros grupos; aún así, esa suma suele bastar para optar a un puesto de repesca.

Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aún no ha revelado el once inicial y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Habrá más actualizaciones a medida que se acerque el partido.

El seleccionador australiano, Tony Popovic, tampoco ha desvelado su once. No hay lesiones ni sanciones en los Socceroos y aún no hay alineación probable. Más noticias se confirmarán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Paraguay suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Abrió su participación en el Mundial con una derrota 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio, tras vencer 4-0 a Nicaragua en un amistoso el 5 de junio. Antes, perdió 2-1 contra Marruecos, venció 1-0 a Grecia y 2-1 a México en noviembre de 2025. Marcó nueve goles y encajó ocho.

Australia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su último encuentro fue una victoria 2-0 ante Turquía en su debut mundialista el 14 de junio. Antes, empató 1-1 con Suiza el 6 de junio y perdió 1-0 contra México el 31 de mayo. Antes vencieron 5-1 a Curazao y 1-0 a Camerún en marzo. Australia marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces: Australia ganó 1-0 en un amistoso el 9 de octubre de 2010 y empataron 1-1 el 7 de octubre de 2006.

Clasificación



