Previa del partido entre Escocia y Brasil en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Escocia vs. Brasil: 24 de junio de 2026, 22:00 GMT / 17:00 EST.

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Escocia contra Brasil: contexto del partido

El partido en Florida es clave: ambas selecciones del Grupo C buscan afianzar o salvar su torneo tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada —en la que Brasil reafirmó su dominio con un 3-0 sobre Haití en Filadelfia y Escocia perdió 1-0 ante Marruecos en Boston—, el margen de error en el Hard Rock Stadium es mínimo. Ambos llegan a Miami Gardens conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones.

El técnico brasileño, Carlo Ancelotti, debe mantener la concentración defensiva y la puntería de su equipo tras una actuación dominante que los puso al frente del grupo. Para ello se apoyará en la creatividad de Lucas Paquetá y en la velocidad de Vinícius Júnior, autor de gol en la segunda jornada. Enfrente estará Escocia, dirigida por Steve Clarke, con una estructura sólida y mucha determinación. Con jugadores de gran condición física, los escoceses apuestan por una defensa tenaz y un letal contraataque liderado por Scott McTominay y John McGinn, que rinden mejor bajo estricta disciplina.

En el moderno Miami Stadium, el partido será una partida de ajedrez de ajustes tácticos. Ambos bloques deberán evitar nuevos errores en la transición, por lo que la comunicación en el centro y el rápido seguimiento vertical resultarán decisivos. Brasil busca consolidar su liderato invicto, mientras Escocia, con su espíritu intrépido, intentará aprovechar los espacios dejados por los laterales y lograr un resultado que le garantice el pase desde el Grupo C. Con las opciones de clasificación tomando forma, la necesidad de avanzar a la siguiente ronda marcará cada decisión desde el primer minuto. Lee más: Cómo ver y seguir en directo el Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Escocia 0-1 Marruecos

Los de Steve Clarke sufrieron una noche frustrante en el Boston Stadium: un gol tempranero de Ismael Saibari les condenó a una ajustada derrota por 1-0 ante un eficaz Marruecos.

Escocia no se rindió tras el gol en contra y respondió con intensidad física y orden táctico en busca del empate. Su sólida defensa limitó a Marruecos, aunque faltó claridad en el último tercio. La tensión creció al final del partido: el capitán Andy Robertson vio la amarilla en el 65’, y la frustración aumentó. Aunque Clarke lanzó a Lyndon Dykes y Ben Gannon-Doak, Escocia no pudo superar el sólido muro marroquí y se marchó de vacío.

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Brasil 3-0 Haití

El equipo de Carlo Ancelotti fue disciplinado y dominante en el Philadelphia Stadium, mantuvo su portería a cero y venció con comodidad por 3-0. La Seleção controló la posesión desde el inicio, asfixió el bloque bajo de Haití y impuso un ritmo de ataque constante.

El gol decisivo llegó en el 23’, cuando Matheus Cunha superó la defensa haitiana y abrió el marcador. El mismo Cunha amplió la ventaja en el 36’. Justo antes del descanso, Vinícius Júnior aprovechó una rápida transición y cerró el 3-0. En la segunda parte, la sólida estructura de Ancelotti controló el ritmo, permitió pocos contraataques haitianos y gestionó con comodidad los minutos finales para asegurar los tres puntos.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Brasil (Carlo Ancelotti)

Carlo Ancelotti no debe cambiar el valiente esquema ofensivo que permitió a la Seleção vencer 3-0 a Haití en Filadelfia. Los movimientos verticales, las rotaciones por las bandas y la calidad en las transiciones lideradas por Vinícius Júnior muestran que Brasil tiene las herramientas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que conservan bien la pelota. En duelos anteriores, la agresiva estructura ofensiva dejó espacios cuando los laterales avanzaban. Ante una Escocia fuerte físicamente, ceder el balón en la circulación puede ser letal. Por ello, Ancelotti debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas una mayor disciplina posicional para cerrar los espacios intermedios y proteger a los centrales de posibles contraataques.

Escocia (Steve Clarke)

Steve Clarke no debe desmantelar el esquema pragmático que permitió a su equipo dominar largos tramos del partido antes de que un rápido gol inicial les condenara a una ajustada derrota por 1-0 ante Marruecos en Boston. La estructura defensiva y la presencia física en el centro del campo siguen siendo bazas fiables, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en la forma en que el equipo controla y hace circular el balón.

Ante el agresivo bloque alto de Brasil, mover el balón en horizontal o muy lento en el centro provocará cansancio y ataques previsibles. Clarke debe acelerar la salida desde la “sala de máquinas” y ordenar a veteranos como McTominay impulsar el balón rápido hacia delante tras recuperar. Al avanzar, Escocia debe explotar con decisión los espacios que dejan los laterales brasileños. Las superposiciones rápidas por las bandas permitirán estirar su defensa y crear huecos para los delanteros, evitando que la jugada muera en el centro del campo.

¿Hay novedades en la plantilla para la tercera jornada?

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Noticias del equipo de Escocia

El principal reto de Steve Clarke en el Miami Stadium es reforzar el último tercio del equipo y gestionar la carga física de sus estrellas. Tras la derrota 1-0 ante Marruecos, Escocia no tiene nuevas lesiones ni sanciones, por lo que Clarke cuenta con plantel completo.

Escocia mantendrá su 3-5-2. Angus Gunn seguirá en la portería, respaldado por los centrales Jack Hendry, Grant Hanley y Kieran Tierney.

En el medio, Ryan Christie, Lewis Ferguson y John McGinn formarán el rombo para dar equilibrio. Como carrileros, Nathan Patterson y el capitán Andy Robertson —ampliamente vigilado tras su amarilla— completarán el once.

En ataque, el referente es la delantera directa: Scott McTominay y Ché Adams aportan la presencia física necesaria para superar una defensa ordenada.

Noticias de la selección de Brasil

Carlo Ancelotti, en cambio, tiene un rompecabezas más cómodo pero igualmente complejo al preparar a su equipo para asegurar el pase en el Grupo C. El principal dilema de la Seleção es dosificar el desgaste físico y mantener el impulso anímico tras sus victorias consecutivas sin encajar gol, incluida la contundente victoria 3-0 sobre Haití en Filadelfia, que exigió un ataque certero y de alta intensidad desde el primer minuto ante un público expectante.

Brasil usará un 4-4-2 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães sostendrán la línea. Douglas Santos, con amarilla, actuará con precaución en la izquierda, y Danilo cubrirá la derecha para resguardar a Alisson.

En el medio, Casemiro y Bruno Guimarães controlarán el ritmo, acompañados por Lucas Paquetá en la izquierda y Vinicius Junior en la derecha.

En ataque, Matheus Cunha, autor de un doblete en la segunda jornada, liderará la línea junto a Raphinha para impulsar las transiciones y castigar a Escocia al contraataque.

Duelos clave: Escocia vs. Brasil

Matheus Cunha vs. Jack Hendry

Tras brillar como referencia ofensiva de Carlo Ancelotti, Cunha mantiene energía y confianza. Ante la experta defensa escocesa, su velocidad, olfato y presión constante serán clave para abrir espacios y asistir a Raphinha.

Su marcador será el central Jack Hendry, baluarte defensivo de Steve Clarke. Hendry lideró el eje en los primeros partidos de Escocia y mantuvo la estructura atrás ante Marruecos, pese a la derrota 1-0. Ahora afrontará un desafío de otro nivel. Necesitará plena concentración y una comunicación fluida con Grant Hanley y Kieran Tierney para anular sus incursiones y frenar las transiciones brasileñas.

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Scott McTominay contra Casemiro

El motor del equipo, Scott McTominay, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios. Ante Marruecos jugó más adelantado para eludir la presión y crear juego. Ante Brasil su misión será encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y aparecer en el área para rematar los centros de Nathan Patterson y Andy Robertson. Si logra girarse y enfrentar a la defensa, su potencia y olfato de gol pueden desequilibrar el bloque brasileño.

El centrocampista brasileño Casemiro buscará cortar el ritmo creativo rival. Fue clave en la segunda jornada, aportando equilibrio en la victoria 3-0 sobre Haití. En el Miami Stadium se exigirá su trabajo defensivo y su disciplina en las transiciones. Junto a Bruno Guimarães, debe cerrar espacios, presionar la salida de balón de McTominay y resguardar a la defensa para evitar que Escocia imponga su juego en el centro y obligue a Brasil a recluirse.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo C?

Tras la segunda jornada, el Grupo C está muy igualado: Brasil lidera con 4 puntos y +3 en diferencia de goles, seguido de Marruecos con los mismos puntos pero +1 en diferencia. Escocia es tercera con 3 puntos y 0 en diferencia.

Haití cierra la tabla sin puntos. El martes en Miami llega un partido clave: si Escocia gana, mantendrá opciones para la última fecha.

Si Escocia gana

Una victoria histórica para el equipo de Steve Clarke los lanzaría a seis puntos y les daría la clasificación directa a los dieciseisavos de final. Además, según el resultado de Marruecos-Haití, Escocia podría acabar primera o segunda del grupo y evitar así cualquier repesca. En cambio, Brasil se quedaría con 4 puntos y necesitaría ayuda de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

Si Brasil gana

Si los de Ancelotti ganan, Brasil acabaría la fase invicto y Escocia quedaría al borde del abismo. Con siete puntos, la Canarinha podría pasar como primera o segunda con pleno ánimo. En cambio, Escocia se quedaría con 3 puntos y dependería de la repesca de terceros, donde el formato de 48 equipos hace muy inestable la supervivencia con ese saldo.

Si hay empate

Un empate en Florida dejaría a Brasil con 5 puntos y le daría el pase a las eliminatorias. Escocia, con 4 puntos, seguiría tercera si Marruecos no pierde ante Haití. Aunque el empate no garantiza la clasificación, terminar tercero con 4 puntos y diferencia de goles cero suele ser, históricamente, un colchón sólido para acceder a la repesca de los dieciseisavos.

Noticias de los equipos y convocatorias

Escocia, dirigida por Steve Clarke, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se confirma la alineación. Más detalles se anunciarán cerca del inicio.

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, tampoco ha reportado lesiones ni sanciones, y su alineación aún no se conoce; el estado de Neymar sigue siendo una preocupación. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Escocia llega a Miami con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-0 sobre Haití en su debut mundialista el 14 de junio, triunfo que puso fin a una larga sequía de victorias en torneos. Antes, vencieron 4-0 a Bolivia y 4-1 a Curazao en amistosos, mostrando buen ataque. Cayeron 1-0 ante Costa de Marfil y Japón en marzo.

En sus últimos cinco partidos, Brasil ha sumado tres victorias, un empate y una derrota. Su último partido fue un 1-1 con Marruecos en el Mundial el 13 de junio. Antes, venció a Egipto 2-1 y goleó a Panamá 6-2 en amistosos, más un 3-1 a Croacia en abril. Su única derrota fue 2-1 ante Francia en marzo.

Historial de enfrentamientos directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Hay pocos datos sobre sus enfrentamientos directos. El más reciente es un amistoso del 27 de marzo de 2011, que Brasil ganó 2-0 en casa. Con solo un partido registrado, no hay patrones históricos.

Clasificación



