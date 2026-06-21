Previa del partido entre Ecuador y Alemania en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Ecuador vs. Alemania: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

El partido entre Ecuador y Alemania dará comienzo el 25 de junio de 2026 a las 20:00 GMT

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Ecuador contra Alemania: contexto del partido

El encuentro en Nueva York y Nueva Jersey es clave: ambas selecciones del Grupo E buscan afianzar o salvar su torneo tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que dio un vuelco a la dinámica de los grupos —con Alemania imponiendo su dominio con una remontada 2-1 sobre Costa de Marfil en Toronto, y Ecuador frustrado tras empatar 0-0 contra Curazao en Kansas City—, el margen de error en el MetLife Stadium se ha reducido drásticamente. Ambos llegan a East Rutherford sabiendo que la adaptación táctica y una rápida recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El técnico alemán, Julian Nagelsmann, busca que su equipo mantenga la solidez defensiva y la puntería ante un rival ordenado. Confía en sus referentes ofensivos: la creatividad de Deniz Undav, autor del doblete clave en la segunda jornada, y la transición peligrosa de Kai Havertz, para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar una defensa sudamericana muy ordenada. Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, responde con un bloque sólido, gran intensidad física y un contraataque letal liderado por Enner Valencia y Moisés Caicedo.

En el moderno New York New Jersey Stadium, ambos técnicos moverán piezas en una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el medio y la velocidad en la cobertura serán claves. Alemania busca consolidar su liderato invicto y asegurar el primer puesto para los dieciseisavos, mientras Ecuador, con su espíritu intrépido, intentará explotar los espacios dejados por los laterales rivales y lograr los tres puntos que le den el pase desde el Grupo E. Con las opciones de grupo definiéndose, ambos técnicos priorizarán la clasificación desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Ecuador 0-0 Curaçao

El equipo de Sebastián Beccacece igualó 0-0 con Curaçao en el Arrowhead Stadium. Dominó el balón, pero careció de puntería y no pudo superar al ordenado rival de Dick Advocaat.

Ecuador controló la pelota y, gracias a su sólida defensa, anuló las transiciones de Curazao. Su orden táctico no bastó en el último tercio: Enner Valencia y los laterales chocaron contra un bloque bajo y compacto. A pesar de insistir y cambiar su ataque en los últimos minutos, «La Tri» no marcó, se queda con un punto y ahora necesita ganar a Alemania.

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Alemania 2-1 Costa de Marfil

El equipo de Julian Nagelsmann mostró disciplina y madurez en Toronto, remontando 2-1 ante Costa de Marfil. Alemania sufrió al inicio: la selección africana presionó y cortó su juego de pase.

Deniz Undav, letal en el área, marcó dos goles y lideró la remontada que enloqueció a la afición visitante. Con el marcador a favor, Alemania controló el ritmo y anuló los contraataques rivales. El plan de Nagelsmann gestionó los minutos finales, aseguró la victoria y el pase a octavos como líder del Grupo E con seis puntos.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Alemania (Julian Nagelsmann)

El técnico alemán puede mantener su valiente esquema ofensivo de alto ritmo, que ya le dio dos triunfos, incluido el 2-1 sobre Costa de Marfil en Toronto. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y la eficacia en las transiciones, lideradas por jugadores como Kai Havertz y Deniz Undav, muestran que Alemania tiene las herramientas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, Nagelsmann debe asegurarse de que su equipo mantenga una concentración defensiva total frente a rivales que bloquean la posesión con eficacia. En partidos anteriores, la agresiva disposición ofensiva de Alemania dejó espacios desprotegidos cuando los laterales avanzaban al último tercio. Ante una selección de Ecuador con gran potencia física, ceder el balón en la transición puede ser letal. Por eso, Nagelsmann debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas que mantengan una estricta disciplina posicional para cerrar los espacios y proteger a los centrales de los contraataques sudamericanos.

Ecuador (Sebastián Beccacece)

Beccacece no debe cambiar el esquema pragmático que dominó a Curaçao, aunque un bloque bajo le obligó a un 0-0 en Kansas City. La defensa y la presencia en el medio siguen siendo bazas, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en el control y la progresión del balón.

Ante el agresivo bloque alto alemán, mantenerse horizontal o circular el balón demasiado lento en el centro provocará fatiga y ataques predecibles. Debe, pues, acelerar la transición: Caicedo y compañía deben lanzar el esférico hacia delante con mayor velocidad tras cada recuperación. Al avanzar, deberá explotar los espacios que dejan los laterales alemanes y, mediante las superposiciones de sus propios carrileros, estirar la defensa rival para liberar zonas de valor que pueda aprovechar el talismán Enner Valencia.

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¿Hay novedades en la plantilla para el tercer partido?

Noticias del equipo de Ecuador

Su mayor desafío en el New York New Jersey Stadium es aumentar la eficacia en el último tercio y dosificar el esfuerzo de sus figuras. Tras el 0-0 ante Curazao, el plantel no tiene nuevos lesionados ni suspendidos, por lo que Beccacece cuenta con grupo completo.

Mantendrá su 3-5-2 habitual: Galíndez en la portería, Pacho, Hincapié y Franco en la defensa de tres.

En el medio, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar —con precaución tras su amarilla— y Pedro Vite aportarán equilibrio. John Yeboah y Pervis Estupiñán actuarán como laterales.

El eje del ataque de Ecuador es su delantera directa. El veterano Enner Valencia liderará la línea junto a Gonzalo Plata, fortaleciendo el centro del ataque y aportando la presencia física necesaria para romper una defensa compacta.

Noticias de la selección alemana

Nagelsmann, en cambio, prepara un once más cómodo pero igualmente complejo para asegurar el primer puesto del Grupo E. El gran dilema de Die Mannschaft es dosificar el desgaste físico y mantener el impulso anímico tras dos victorias consecutivas logradas con intensa presión desde el primer minuto ante un público apasionado.

Alemania apostará por un 3-4-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck se apoyarán en Joshua Kimmich, mientras que el veterano portero Manuel Neuer buscará dominar el área.

En el medio, Aleksandar Pavlović y Felix Nmecharegularán el ritmo, acompañados por Nathaniel Brown a la izquierda y Jamal Musiala a la derecha, listos para acelerar la posesión.

En ataque, Kai Havertz comandará el centro, con el apoyo de Leroy Sané a la izquierda y Florian Wirtz a la derecha, listos para punzar a Ecuador al contraataque. Desde el banquillo, Deniz Undav —autor de dos goles decisivos ante Costa de Marfil— aportará su explosividad.

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Duelos clave del Ecuador-Alemania

Kai Havertz vs. William Pacho

Tras liderar el ataque con peligro como referente ofensivo de Julian Nagelsmann, Havertz mantiene energía y confianza en el trío ofensivo alemán. Para romper la sólida defensa de Ecuador, su movilidad, dominio aéreo y constante movimiento serán clave: debe atraer a los centrales, desmarcarse y abrir espacios para que Leroy Sané y Florian Wirtz aprovechen los pasillos por banda.

El defensa central William Pacho, baluarte de la zaga de Sebastián Beccacece, lideró el bloque defensivo ante Curazao y mantuvo la portería a cero. Ahora enfrentará una prueba mayor: contener la presión ofensiva de Alemania. Para frenar a Havertz necesitará concentración máxima, comunicación constante con Piero Hincapié y Alan Franco, y un buen posicionamiento que neutralice sus incursiones por el centro y evite que Alemania tome ritmo desde el inicio.

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Felix Nmecha vs. Moisés Caicedo

Felix Nmecha, motor del centro del campo alemán, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios para Die Mannschaft. Ante Costa de Marfil mostró su clase: distribuyó juego y aportó una asistencia. Ante Ecuador buscará espacios entre líneas, lanzará pases verticales rápidos y alimentará las incursiones de Jamal Musiala y Nathaniel Brown. Si le dejan girarse y encarar la defensa, su visión desequilibrará el bloque ecuatoriano.

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo tratará de frenar esa creatividad. Fue clave en la segunda jornada ante Curazao, pero ahora su trabajo sin balón se pondrá a prueba en el New York New Jersey Stadium. Para frenarlo, Caicedo debe posicionarse de manera agresiva junto a Jordy Alcívar y Pedro Vite, reducir el espacio central, presionar los puntos de construcción de Nmecha y resguardar a la defensa, evitando que Alemania domine el tercio medio y acorrala a Ecuador.

¿Cómo quedan las posibilidades en el Grupo E?

Tras la segunda jornada, el Grupo E está claro: Alemania lidera con 6 puntos y +7 en diferencia de goles, ya clasificada tras ganar 2-1 a Costa de Marfil. Esta última es segunda con 3 puntos y diferencia 0.

Ecuador (-1) y Curaçao (-6) cierran la clasificación tras su empate 0-0 en Kansas City. En la tercera jornada, en el New York New Jersey Stadium, Ecuador necesita ganar para mantener opciones de pasar a la última jornada.

Si Ecuador gana

Una victoria histórica para el equipo de Beccacece llevaría a La Tri a cuatro puntos y mantendría abierta la lucha por el último cupo directo a la fase eliminatoria. Si gana y Costa de Marfil no lo hace, Ecuador subiría al segundo lugar o, con una goleada, superaría a los marfileños por diferencia de goles. Llegar a cuatro puntos le daría un colchón casi seguro para avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aun si Costa de Marfil gana su partido.

Si Alemania gana

Si Alemania gana, los de Nagelsmann cerrarían la fase con nueve puntos y máximo impulso, mientras que Ecuador quedaría con un solo punto. En cambio, Ecuador se quedaría con un punto y quedaría eliminado, sin alcanzar el mínimo para la repesca.

Si hay empate

Con solo dos puntos, sus opciones de avanzar se reducirían al mínimo. Aunque no quedaría eliminado de inmediato, necesitaría un milagro para avanzar. Su permanencia se reduciría a esperar una goleada de Costa de Marfil sobre Curazao y a resultados muy favorables en los otros once grupos para aspirar a la repesca.

Noticias y plantillas

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, no ha reportado lesiones ni suspensiones. Aún no hay alineación confirmada; más detalles se conocerán cerca del inicio del partido.

Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, tampoco ha anunciado su lista. No hay lesiones ni sanciones, y aún no se conoce el once. Más información se dará cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Ecuador llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Perdió 1-0 ante Costa de Marfil en su debut mundialista el 14 de junio. Antes, venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos. En marzo, empató 1-1 con Países Bajos y Marruecos. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó cuatro.

Alemania, en cambio, ha ganado sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su último partido fue la goleada por 7-1 a Curazao el 14 de junio, un resultado que marcó la pauta de su campaña en el Mundial. Antes, derrotó 2-1 a Estados Unidos el 6 de junio y 4-0 a Finlandia el 31 de mayo. En primavera, venció 2-1 a Ghana y 4-3 a Suiza. El equipo de Nagelsmann marcó 18 goles en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces: Alemania ganó 4-2 en un amistoso el 29 de mayo de 2013 y 3-0 en la fase de grupos del Mundial 2006 el 20 de junio. En ambos duelos Alemania marcó siete goles y encajó dos.

Clasificación



