Previa del partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar para el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Bosnia y Herzegovina vs. Catar se disputará el 24 de junio de 2026 a las 19:00 GMT (14:00 EST).

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Bosnia y Herzegovina vs. Catar: contexto del partido

El partido en el noroeste del Pacífico es clave: ambas selecciones del Grupo B buscan recuperarse de los duros reveses de la segunda jornada. Tras la segunda jornada, en la que Bosnia y Herzegovina cayó 4-1 ante Suiza en Los Ángeles y Catar perdió 6-0 contra Canadá en Vancouver, el margen de error en el Lumen Field de Seattle es mínimo. Ambos llegan a Seattle conscientes de que la recuperación anímica y la gestión de las sanciones serán clave para mantener vivas sus opciones de avanzar.

El técnico bosnio, Sergej Barbarez, debe recomponer un once que se desmoronó bajo la presión de la segunda parte ante un rival europeo. La expulsión del central Tarik Muharemović en el 80’ obliga a reajustar la defensa, con Sead Kolašinac y el capitán Edin Džeko como referencias. Del otro lado, Catar sufre una crisis de plantilla tras las rojas directas al defensa Homam Ahmed y al centrocampista Assim Madibo. Los “Maroons”, cuyo orden táctico les dio un 1-1 ante Suiza en la primera jornada, buscan mantener la solidez.

En el moderno Seattle Stadium, ambos técnicos moverán piezas en una partida de ajedrez marcada por ajustes tácticos y alineaciones de emergencia. La clave estará en la comunicación en el medio campo y en el control de las transiciones. Qatar ve el encuentro como una oportunidad de redención, mientras que Bosnia apostará por su experiencia, su contraataque y su acierto ante cualquier error rival. Con las opciones de grupo cada vez más claras, ambos equipos lucharán por mantener vivas sus esperanzas de alcanzar los dieciseisavos desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

El equipo de Sergej Barbarez se desmoronó en la segunda parte en Los Ángeles y sucumbió 4-1 ante una Suiza implacable. En la primera mitad, los bosnios mostraron una defensa disciplinada que neutralizó el ataque suizo y les permitió llegar al descanso 0-0.

Tras el descanso, Suiza rompió la igualdad: Johan Manzambi marcó en el 74’. Cinco minutos después Tarik Muharemović vio la roja directa, dejando a Bosnia con diez. La inferioridad numérica fue castigada sin piedad: Rubén Vargas duplicó la ventaja antes de que Manzambi completara su doblete. En el descuento, Ermin Mahmić, que había entrado en la segunda parte, marcó el gol del honor, pero Granit Xhaka cerró el marcador con un penalti en el 97. La goleada evidencia las graves carencias defensivas que Barbarez debe corregir de cara a la tercera jornada.

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Canadá 6-0 Catar

Los Maroons vivieron una noche histórica y de pesadilla en Vancouver, sucumbiendo 6-0 ante la anfitriona Canadá. Catar empezó en desventaja desde el minuto 16, cuando Cyle Larin abrió el marcador, y poco después Jonathan David aumentó la ventaja.

La eliminatoria se rompió en el 33’ con la roja directa a Homam Ahmed. David marcó de nuevo justo antes del descanso y, en el 53’, Assim Madibo vio la segunda roja. Con nueve jugadores, la defensa de los Maroons se desbordó. Nathan Saliba hizo el cuarto, Mohammed Manai marcó en propia puerta y David cerró su hat-trick en el descuento. Catar necesita una recuperación psicológica urgente antes de viajar a Seattle.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Bosnia y Herzegovina (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez no debe renunciar a la valiente estructura que neutralizó a Canadá (1-1), pero sí corregir los errores que costaron la derrota ante Suiza.

Sin embargo, debe corregir con firmeza los fallos defensivos y la falta de intensidad en la segunda parte que costaron la derrota ante Suiza. La expulsión del central Tarik Muharemović en el 80’ complica aún más la tarea. Su prioridad será reestructurar la zaga y lograr que la nueva pareja de centrales se entienda rápido con Sead Kolašinac. El pivote debe ofrecer un escudo defensivo más cohesionado, seguir las transiciones verticales y cerrar los espacios laterales para evitar que la delantera catarí ponga en aprietos a una zaga recién modificada.

Qatar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui no debe desmantelar el sólido y pragmático esquema que neutralizó a Suiza (1-1) en la primera jornada. Esa estructura compacta sigue siendo su mejor baza, pero el último partido de grupo exige ajustes tras el desastre disciplinario contra Canadá.

Tras las tarjetas rojas directas a los jugadores cataríes Homam Ahmed y Assim Madibo, Lopetegui no puede permitirse mantener roles fijos: sería un desastre. Su primer ajuste debe ser un bloque defensivo bajo e hipercompacto. Sin sus piezas clave en defensa y centro del campo, Catar debe replegarse en un bloque estrecho y disciplinado para cerrar los pasillos centrales. Al recuperar el balón, deberán sortear la presión bosnia con un contraataque rápido, aprovechando la habilidad de Akram Afif para desmarcarse y su velocidad, con el fin de explotar las pocas transiciones antes de que el rival las neutralice.

¿Hay novedades en la plantilla para la tercera jornada?

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Noticias de la selección de Bosnia y Herzegovina

El principal reto de Sergej Barbarez es reconstruir la defensa y recuperar la moral del grupo tras la dura derrota 4-1 ante Suiza en Los Ángeles. La baja más notoria es la del central Tarik Muharemović, expulsado en ese partido.

Con Muharemović fuera, los veteranos Sead Kolašinac y Nikola Katić deberán liderar la defensa ante el portero Nikola Vasilj. Se prevé que el lateral derecho Amar Dedić mantenga su puesto pese a la amarilla recibida ante Suiza. En el medio, Benjamin Tahirović e Ivan Šunjić buscarán mantener la titularidad para aportar físico al centro del campo.

En ataque, el capitán Edin Džeko mantendrá su lugar para liderar la delantera. Džeko, sustituido tras ver la amarilla en la segunda jornada, liderará el ataque junto a Ermedin Demirović y el joven extremo Kerim Alajbegović. Ermin Mahmić, autor del gol en la segunda jornada, presiona para tener más minutos tras su tanto en los últimos minutos.

Noticias del equipo de Catar

Julen Lopetegui se enfrenta a un rompecabezas táctico y logístico aún más complejo mientras prepara a su equipo para un partido en el que la victoria es imprescindible. La principal preocupación de los “Maroons” es una inédita crisis de bajas tras la caótica derrota 6-0 ante la coanfitriona Canadá, que provocó dos suspensiones directas. Catar pierde a su defensa Homam Ahmed y a su mediocampista Assim Madibo por roja.

La improvisada estructura de Lopetegui exige un cambio táctico profundo. En defensa, los centrales Chancel Mbemba y Sikou Kapuadi liderarán la zaga para contener la presión física bosnia. El lateral izquierdo Arthur Masuaku, autor de una asistencia decisiva en la fase inicial, deberá contener sus subidas junto al derecho Aaron Wan-Bissaka para proteger al portero Lionel Mpasi.

El gran dilema es cubrir el hueco dejado por Madibo en la medular. Los centrocampistas Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Ngal’ayel Mukau deben aumentar su trabajo vertical y su cobertura para evitar que Bosnia imponga su ritmo. En ataque, la responsabilidad goleadora recae sobre Yoane Wissa y el veterano Cédric Bakambu, y Lopetegui confía en su velocidad para aprovechar las transiciones.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar: duelos clave

Akram Afif vs. Sead Kolašinac

Tras la expulsión de Catar y su goleada en la segunda jornada, Afif mantiene su papel de creativo y amenaza principal en un ataque muy mermado. Con gran visión y velocidad, debe liderar las transiciones de los Maroons. Para superar el bloque defensivo bosnio, Afif deberá acelerar en vertical, desequilibrar a los centrales y servir balones a Bakambu.

Su marcador será el veterano Sead Kolašinac, baluarte defensivo de Bosnia. Con la baja del central Tarik Muharemović por roja directa, Kolašinac asumirá el liderazgo y deberá mantener concentración, fuerza y buena lectura para cerrar espacios, frenar las incursiones de Afif y evitar que Catar gane velocidad en las transiciones.

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Edin Džeko contra Chancel Mbemba

El capitán Edin Džeko, alma y máximo goleador de Bosnia, debe imponer el ritmo ofensivo y romper líneas con su juego de espaldas y su dominio aéreo. Ante un bloque catarí que seguramente se repliegue, su habilidad para aparecer en los espacios libres, conectar con los centrocampistas que suben, como Kerim Alajbegović, y rematar con precisión dentro del área puede desequilibrar al rival.

El defensa de Catar, Chancel Mbemba, debe frenar esa legendaria amenaza ofensiva. Su misión es afianzar el centro de la zaga de Lopetegui tras la suspensión de Homam Ahmed. Su disciplina sin balón se pondrá a prueba en el Seattle Stadium. Debe posicionarse con agresividad para cerrar los espacios, evitar que Džeko gire hacia la portería y proteger su área, impidiendo que Bosnia domine y acorrala a Catar.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo B?

Tras la segunda jornada, Canadá lidera el Grupo B con 4 puntos y +6 de diferencia de goles, seguido de Suiza con 4 puntos y +3. Bosnia y Herzegovina, con −3 en diferencia de goles, y Catar, con −6, cierran la clasificación con un solo punto.

El martes se enfrentan en Seattle en un duelo decisivo: el que pierda casi dirá adiós a la competición.

Si Bosnia y Herzegovina gana

Una victoria amplia le daría cuatro puntos y lo metería en la pelea por el pase. Si, además, Canadá vence a Suiza, Bosnia podría hasta aspirar al segundo puesto si la diferencia de goles lo favorece. Llegar a cuatro puntos les daría una base sólida para aspirar a uno de los puestos de mejor tercero, dejando a Catar con un solo punto y eliminando al equipo de Julen Lopetegui.

Si gana Catar

Si el equipo de Julen Lopetegui da la vuelta al partido y gana, sumará cuatro puntos y mantendrá opciones. Con cuatro puntos, los cataríes dependerían de sí mismos para pelear el tercer puesto y optar a la repesca. En cambio, Bosnia se quedaría con uno y diría adiós al torneo.

Si hay empate

Un empate en Seattle sería un desastre para ambos, pues los dejaría con dos puntos en el último lugar. En un torneo de 48 equipos, esa cifra casi nunca alcanza para avanzar como mejor tercero, así que el empate los eliminaría antes de la ronda de 32.

Noticias de los equipos y plantillas

Bosnia y Herzegovina, dirigida por Sergej Barbarez, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se confirma la alineación. Más detalles se anunciarán cerca del inicio del partido.

Qatar, dirigida por Julen Lopetegui, tampoco ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no confirma su once inicial. Más detalles se conocerán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Bosnia y Herzegovina no ha ganado en cuatro de sus últimos cinco partidos: dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Su último partido fue un 1-1 ante Canadá en el Mundial el 12 de junio, y antes empató 1-1 con Panamá en un amistoso el 6 de junio. También igualó 0-0 con Macedonia del Norte y venció 1-1 a Italia y Gales en la eliminatoria mundialista; esos dos encuentros se contabilizaron como triunfos. Bosnia marcó cuatro goles y encajó otros cuatro en ese periodo.

En sus últimos cinco partidos, Qatar sumó un empate, dos derrotas y un empate en su más reciente encuentro oficial: 1-1 ante Suiza el 13 de junio en el Mundial, tras un 0-0 contra El Salvador en amistoso el 6 de junio. Previamente, cayó 1-0 ante Irlanda y 3-0 frente a Túnez en la Copa Árabe de la FIFA 2025, tras igualar 1-1 con Siria en el mismo torneo. Marcó dos goles y recibió cinco en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

BIH Último partidos QAT 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Hay muy pocos datos sobre sus enfrentamientos directos. El único precedente es un amistoso del 10 de agosto de 2010, que terminó 1-1. Por eso, este duelo de la fase de grupos del Mundial resulta excepcional.

Clasificación



