Previa del partido EE. UU. vs. Bélgica en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Estados Unidos vs. Bélgica: detalles del partido

El partido entre EE. UU. y Bélgica dará comienzo el 7 de julio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (6 de julio).

Más información: «Una situación justa para nosotros»: Folarin Balogun regresa, Christian Pulisic se acerca y el equipo de Mauricio Pochettino tiene algo que demostrar: cinco claves contra Bélgica

Getty Images

Los anfitriones podrían reajustar su táctica ante los “Diablos Rojos”, repletos de estrellas.

En los octavos de final, el anfitrión Estados Unidos desafía a Bélgica en el Seattle Stadium. Mauricio Pochettino guía a un equipo local confiado, apoyado por su afición y dispuesto a imponer su intensidad para avanzar.

Enfrente estará la experimentada Bélgica de Rudi García, con su talento técnico y su deseo de imponer el ritmo. Para EE. UU., avanzar será la prueba definitiva de su profundidad y exigirá una defensa concentrada bajo los focos de una noche decisiva.

Así llegaron las «Estrellas y Rayas» y los «Diablos Rojos»

Estados Unidos lideró el Grupo D con seis puntos tras vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, y caer 3-2 ante Turquía. En la ronda de 32 batió 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, la victoria se vio empañada por la pérdida de una pieza clave de la delantera por sanción.

Getty Images

Bélgica, por su parte, mostró carácter en un grupo difícil y, tras ganar 3-2 a Senegal en la ronda anterior, llega con variantes ofensivas para superar defensas cerradas.

Un impulso de última hora de la FIFA y las decisiones en la delantera marcan la alineación

La preparación táctica para este cruce sufrió un giro de última hora tras una apelación exitosa de la Federación Estadounidense. Aunque el delantero Folarin Balogun se enfrentaba a un partido de sanción por roja directa en el 64’ contra Bosnia, la FIFA ha revocado la suspensión. El comité disciplinario del organismo rector revocó la decisión. Así, Balogun podrá liderar la delantera en casa, lo que resuelve un problema táctico para Mauricio Pochettino.

Bélgica llega en buen estado físico, aunque persisten las dudas sobre su máximo goleador. Romelu Lukaku, con dos goles en cuatro partidos, podría empezar en el banquillo para dosificar esfuerzos. Charles De Ketelaere lideraría la delantera, acompañado por Leandro Trossard y Jérémy Doku.

Más información: Cómo conseguir entradas para el Estados Unidos-Bélgica: precios del Mundial, información sobre el partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

El duelo se decidirá por la profundidad de las bandas frente a la experiencia en la creación del centro del campo.

La clave estará en el dominio del centro del campo y la velocidad de transición. Bélgica confiará en la visión de Kevin De Bruyne, que dirigirá el juego desde las bandas y buscará pases filtrados para que Doku y Trossard finalicen.

La contraestrategia de EE. UU. se basará en una presión alta coordinada y en la seguridad en la recuperación. Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman intentarán romper el ritmo belga para que, desde el centro del campo, Christian Pulisic aproveche su velocidad y golpee al contraataque.

Las estructuras consolidadas se someten a la prueba definitiva

Estados Unidos debe mantener una defensa comunicada y compacta para cortar los pases a De Bruyne, pues cualquier error se pagará caro.

Bélgica, por su parte, necesitará una concentración total en la cobertura defensiva para mantener su línea de cuatro compacta y cerrar los espacios a Pulisic y a los mediocampistas que suban.

Posible once de EE. UU. contra Bélgica

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Posible once de Bélgica contra EE. UU.

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Estadísticas clave de EE. UU. contra Bélgica

Ambos se han visto las caras dos veces en la Copa del Mundo: EE. UU. ganó 3-0 en la fase de grupos de 1930, y Bélgica respondió con un 2-1 en la prórroga de los octavos de 2014. Desde entonces, Bélgica ha encadenado seis triunfos, incluido el más reciente: 5-2 en un amistoso en Atlanta en marzo de 2026.

Su triunfo en la ronda de 32 ante Bosnia y Herzegovina fue apenas el segundo en eliminatorias; el primero fue en 2002, 2-0 a México en octavos.

El tanto de Malik Tillman, que puso al equipo 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, fue el gol 50 de EE. UU. en Copas del Mundo.

Bélgica ha ganado sus tres últimos partidos de la Copa Mundial de la FIFA ante rivales de la CONCACAF, racha que incluye el 2-1 en prórroga sobre Estados Unidos en los octavos de 2014, su único cruce eliminatorio con un equipo de esa confederación.

Thibaut Courtois podría ser el primer belga en llegar a 20 partidos mundialistas y el tercer portero en lograrlo, tras Manuel Neuer (23) y Hugo Lloris (20).

Convocatoria de 26 jugadores de EE. UU.

Porteros: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Centrocampistas: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Malik Tillman

Delanteros: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Noticias y plantillas

La convocatoria de Mauricio Pochettino sufre una baja importante: Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo, está sancionado tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina y no puede ser reemplazado. Por ahora no hay más lesiones o sanciones en el equipo estadounidense, y el once inicial se actualizará cerca del inicio del partido.

En Bélgica, Rudi García no reporta bajas por lesión o sanción. El grupo que venció a Senegal en prórroga permanece completo, salvo contratiempos de última hora. Se actualizará con nuevas incidencias antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

La selección de Estados Unidos ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina el 2 de julio, con más de 30 minutos con diez hombres. En total, EE. UU. ha marcado 11 goles y encajado seis; sus otras victorias fueron ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Las dos derrotas fueron contra rivales europeos: 3-2 ante Turquía y 2-1 ante Alemania en un amistoso.

Bélgica ha ganado tres, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue la dramática victoria por 3-2 en la prórroga contra Senegal el 1 de julio. Antes vencieron 5-1 a Nueva Zelanda y 5-0 a Túnez, y empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto. Marcaron 14 goles y encajaron solo cuatro, manteniendo su racha invicta.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo, un amistoso en marzo de 2026, acabó 5-2 para Bélgica en Atlanta. Antes, los Diablos Rojos vencieron 2-1 en los octavos del Mundial 2014 y ganaron otros dos amistosos (2-4 y 1-0). En los cuatro duelos registrados, Bélgica ha ganado todos y ha marcado 12 goles por cinco de Estados Unidos.

Clasificación

Estados Unidos lideró el Grupo D y Bélgica el Grupo G antes de estos octavos.