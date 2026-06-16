Previa del partido EE. UU. vs Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

El partido EE. UU.-Australia se jugará el 19 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

Ambos llegan entonados tras ganar en la primera jornada.

Ambos llegan entusiasmados tras ganar en la primera jornada: EE. UU. goleó a Paraguay 4-1 y Australia sorprendió a Turquía 2-0. Flo Balogun, exdelantero del Arsenal, marcó un doblete en su debut mundialista, y Gio Reyna sentenció en el descuento.

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Jugadores clave y entrenador de EE. UU.

El técnico Mauricio Pochettino convocó a 26 jugadores, combinando ocho figuras de la MLS con su núcleo europeo. Tras un exigente ciclo de preparación, el equipo llega concentrado al debut en Los Ángeles.

El extremo Christian Pulisic, con experiencia en el AC Milan, parte como titular en la izquierda, mientras que Folarin Balogun y Ricardo Pepi luchan por el puesto de delantero centro. En el medio, Weston McKennie y Tyler Adams aportan solidez. La novedad en defensa es el veterano Tim Ream: si juega, se convertirá en el estadounidense de mayor edad en una Copa Mundial de la FIFA.

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Jugadores clave y seleccionador de Australia

El seleccionador Tony Popovic ha convocado una lista de 26 jugadores audaz y en transición, que combina liderazgo veterano con talento joven. Diez de ellos debutarán en la Copa Mundial de la FIFA. A pesar de la competencia interna, líderes como el capitán Mat Ryan, Mathew Leckie, Aziz Behich y Jackson Irvine aportarán experiencia en su cuarta cita consecutiva.

La sorpresa en ataque: los debutantes Cristian Volpato y Tete Yengi, del Machida Zelvia, añaden opciones impredecibles desde el banquillo. El extremo Nestory Irankunda aportará velocidad por la banda y Jackson Irvine impulsará el centro del campo. En defensa, el imponente central Harry Souttar liderará una zaga física junto a la promesa Alessandro Circati.

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Convocatoria de 26 jugadores de EE. UU.

Arqueros: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Centrocampistas: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Malik Tillman

Delanteros: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Plantilla de 26 jugadores de Australia

Porteros: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Defensas: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Centrocampistas: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Delanteros: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Noticias del equipo y plantillas

Mauricio Pochettino aún no confirma el once ante EE. UU. ni reporta lesiones o sanciones. Christian Pulisic entrena en solitario, pero se espera que esté listo. Más novedades se conocerán cerca del inicio del partido.

Tony Popovic tampoco ha revelado la alineación de Australia; no hay lesiones ni sanciones confirmadas. Más novedades se conocerán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Ambos equipos se han enfrentado dos veces. El último encuentro fue el 15 de octubre de 2025, con victoria de Estados Unidos por 2-1 en un amistoso. El anterior, en junio de 2010, terminó 1-3 también a favor de Estados Unidos.

Clasificación

En el Grupo D, Estados Unidos lidera y Australia es segunda.