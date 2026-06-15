Previa del partido Canadá - Catar de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Canadá vs. Catar: 18 de junio de 2026, 18:00 EST (22:00 GMT).

Canadá vs. Catar: contexto del partido

Canadá, coanfitrión y 30° del mundo, debutó con un 1-1 ante Bosnia. Catar igualó 1-1 frente a Suiza en el 94’. El Grupo B se perfila como uno de los más igualados del Mundial.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Canadá?

El seleccionador, Jesse Marsch, exentrenador del Leeds United, cuenta con el lateral del Bayern Múnich Alphonso Davies, recuperado tras su lesión en la semifinal de la Champions contra el PSG. También destacan el centrocampista del Sassuolo Ismael Koné y el delantero de la Juventus Jonathan David.

Davies marcó el primer gol de Canadá en un Mundial, ante Croacia en 2022. Con 52 años, Marsch presume de una extensa carrera como jugador: 14 temporadas en la MLS de los 90 y 2000 y dos partidos con la selección de Estados Unidos.

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¿Quiénes son los jugadores clave de Catar y quién es su entrenador?

El mediapunta del Al Sadd, Akram Afif, es la gran figura del equipo y se encargará de alimentar al máximo goleador histórico de la selección. El delantero del Al Duhail ha visto puerta en la Copa de Asia, la Copa América y la Copa Oro, y buscará sorprender al grupo de Lopetegui.

Tras la clasificación, Catar contrató al experimentado Julen Lopetegui, exseleccionador de España y exentrenador de Sevilla y Real Madrid, con el objetivo de dejar atrás la decepción del Mundial 2022, donde fueron la primera anfitriona en perder sus tres partidos de grupo.

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Convocatoria de 26 jugadores de Canadá:

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Oporto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Ángeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto) y Jonathan Osorio (Toronto).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Convocatoria de 26 jugadores de Catar.

Porteros: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Defensas: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Centrocampistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Delanteros: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd) y Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Noticias y plantillas

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, no ha reportado lesiones ni sanciones. La alineación aún no se confirma y se actualizará más cerca del inicio.

Qatar, dirigida por Julen Lopetegui, tampoco ha reportado lesiones o sanciones. La alineación aún no se ha confirmado. Más noticias se compartirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

CAN Último partidos QAT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Qatar 0 - 2 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente entre ambos equipos, un amistoso el 23 de septiembre de 2022, acabó con victoria de Canadá por 2-0 en Catar. Ese resultado es la única victoria registrada de Canadá en sus duelos directos dentro del Grupo B.

Clasificación

En el Grupo B, Canadá es segunda y Catar tercera tras la primera jornada.