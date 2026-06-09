Previa del partido Bélgica - Egipto de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber





El partido entre Bélgica y Egipto se jugará el 15 de junio de 2026 a las 20:00 GMT (16:00 EST).

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Bélgica vs. Egipto: contexto del partido.

El partido en Seattle es clave para dos equipos que quieren empezar bien en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el seleccionador belga, Rudi García, busca demostrar que su fútbol de transición funciona en el gran escenario, gracias a una generación con Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Loïs Openda. Enfrente tendrá a una disciplinada y resistente Egipto, dirigida por Hossam Hassan. Los Faraones, con su sólido trabajo colectivo y el peligro de contraataque de Mohamed Salah, son difíciles de batir. En el imponente Lumen Field de Seattle, conocido por su acústica y pasión local, se espera uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

Con rivales difíciles como Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G, un tropiezo inicial podría ser costoso. Bélgica busca confirmar su estatus entre la élite, acercarse al podio de 2018 y mostrar la madurez de una plantilla que ya renovó parte de su generación dorada. Egipto, por su parte, busca romper su techo histórico y avanzar por primera vez en la Copa del Mundo. Bajo los reflectores del noroeste del Pacífico, la disciplina táctica, la gestión del plantel y la adaptación a las normas de sustituciones de la FIFA serán clave para llevarse la valiosa victoria inicial.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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La fluida transición continental de Bélgica

Los Diablos Rojos lideraron su grupo de la UEFA con un fútbol ofensivo y ordenado, imponiendo una alta presión que desorientó a sus rivales.

Su principal arma fue un contraataque fulminante, sostenido por un mediocampo sólido liderado por la visión de Kevin De Bruyne. Delante, la velocidad de Jérémy Doku y la puntería de Loïs Openda destrozaban una y otra vez a las defensas. Con victorias constantes en Bruselas y en sus desplazamientos europeos, Bélgica certificó el primer puesto con varias jornadas de antelación, lista para el gran escenario.

La imponente campaña africana de Egipto

Egipto selló su pase a Norteamérica tras una marcha autoritaria e implacable en la fase de grupos de la CAF. Bajo el liderazgo apasionado de Hossam Hassan, los Faraones dominaron su grupo desde el principio: convirtieron sus partidos en casa en una fortaleza y gestionaron con madurez los ambientes hostiles a domicilio.

Su éxito se basó en un equilibrio perfecto entre solidez defensiva y un contraataque letal. Un sólido bloque atrás neutralizaba la creación rival y, en un abrir y cerrar de ojos, alimentaba a su temible delantera. Mohamed Salah, motor creativo y máximo goleador, llevó sobre sus hombros los sueños de una nación. Gracias a esa combinación de talento individual y disciplina colectiva, Egipto dominó su grupo y ahora espera demostrar en la Copa América la fuerza de esta generación.

Noticias del partido Bélgica vs Egipto

Noticias del equipo de Bélgica

Los Diablos Rojos llegaron a su concentración con la confianza de una campaña de clasificación continental invicta que marcó el inicio de una nueva era. El seleccionador, Rudi García, ha convocado a 26 jugadores que combinan experiencia y juventud con gran dinamismo. El grupo muestra alta cohesión y asimila con naturalidad los sistemas tácticos. La mejor noticia es la óptima forma física de su director de juego, lo que garantiza que la columna vertebral del equipo rinda al máximo en el partido inaugural.

Loïs Openda liderará el ataque, mientras que el extremo del Manchester City, Jérémy Doku, buscará desequilibrar por la banda izquierda con su vertiginosa aceleración. Kevin De Bruyne dirigirá el juego desde el centro del campo. En defensa, se espera que Gabriel Magalhães, del Arsenal —elegible por ascendencia—, forme pareja con Wout Faes, mientras que Koen Casteels será el portero titular.

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Noticias del equipo de Egipto

Los Faraones llegaron a Seattle con la motivación de una contundente fase de clasificación africana que recuperó su dominio continental. El seleccionador, Hossam Hassan, ha convocado a 26 jugadores disciplinados, con un núcleo de estrellas europeas y lo mejor de los clubes de El Cairo. El plantel ha trabajado la defensa, y la mejor noticia es que su gran estrella llega en óptimas condiciones, sin las lesiones que le afectaron en ediciones anteriores.

Mohamed Salah actuará en la banda derecha, encargado de marcar goles y aportar creatividad. Probablemente liderará una delantera peligrosa y vertical junto a Mostafa Mohamed y Omar Marmoush. En el medio, el incansable Marwan Attia aportará equilibrio, y el experimentado Ahmed Hegazi comandará una defensa sólida frente al veterano portero Mohamed El Shenawy.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Rudi García (Bélgica)

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El experimentado técnico ha aportado flexibilidad y verticalidad a una Bélgica que renueva su plantilla tras la generación dorada. Tras ganar renombre por su análisis preciso y títulos en clubes de élite, ha revitalizado a los Diablos Rojos: dejó atrás un juego lento y de posesión para imponer un modelo de transición rápida que aprovecha la juventud y velocidad belga.

Su estilo es fluido y agresivo: presión intensa y verticalidad. Alterna con facilidad entre un 3-4-2-1 y un 4-2-3-1, apoyándose en centrocampistas técnicos que lanzan ataques al recuperar el balón. Rechaza la posesión estática y pide explotar los espacios con pases profundos. Su principal reto en Seattle será proteger su defensa adelantada ante equipos de contraataque.

Hossam Hassan (Egipto)

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Figura legendaria del fútbol africano, Hassan aporta pasión, disciplina y motivación psicológica al banquillo de Egipto. El carismático técnico ha forjado un grupo unido y estructurado, elogiado por su compromiso y capacidad para frenar a los rivales más fuertes.

Hassan apuesta por un 4-3-3 compacto o un 4-1-4-1 bajo que cierra espacios en el centro y atrás. Pide disciplina posicional, marcaje zonal y un trabajo constante de sus centrocampistas para anular la creatividad rival. Recuperar el balón activa transiciones rápidas que buscan a sus extremos en espacios abiertos. Su plan ante Bélgica pasa por anular su creatividad, mantener la estructura defensiva y aprovechar los contraataques de Mohamed Salah para lograr un resultado histórico.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Bélgica para el Mundial

Porteros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Plantilla de Egipto para el Mundial

Porteros: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Defensas: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Centrocampistas: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed «Zizo», Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan «Trezeguet», Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

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Duelos clave entre Bélgica y Egipto

Romelu Lukaku vs. Mohamed Abdelmonem: batalla de pesos pesados en el área. Lukaku, goleador belga de récord, impone con fuerza, explosividad y constante movimiento. Abdelmonem, rápido y agresivo, deberá cerrarle todos los espacios.

Jérémy Doku vs. el bloque defensivo de Egipto: Doku llega al torneo como el creativo clave de Bélgica. Buscará 1 contra 1 en las bandas, aprovechando su regate, sus amagos y su aceleración para superar a los laterales y abrir la defensa rival. Pero se topará con una defensa egipcia muy sincronizada y bien organizada, liderada por Mohamed Hany y un mediocampo que protege la zaga. ¿Podrá su elegancia y aceleración romper el sólido y compacto bloque bajo africano, experto en frustrar a los extremos de élite?

Kevin De Bruyne vs. Marwan Attia: duelo táctico en la medular. Attia es el escudo incansable y el cerebro táctico de los Faraones, con gran resistencia y excelentes intercepciones. De Bruyne, desde el mediocampo, buscará dictar el ritmo con sus centros, sus conducciones y su visión para desequilibrar a Attia y lanzar las transiciones verticales de Bélgica.

Noticias de los equipos y convocatorias

Bélgica tiene a Rudi García como seleccionador para esta campaña del Mundial. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para los Diablos Rojos, y aún no se conoce la posible alineación. Se actualizará la información a medida que se acerque el partido y se oficialicen los detalles.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tampoco ha revelado su once ni se han reportado lesiones o sanciones de los Faraones. Más detalles llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Bélgica llega en gran forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado uno. Su último encuentro fue una goleada 5-0 a Túnez el 6 de junio, tras vencer 2-0 a Croacia el 2 de junio. Antes, superó 5-2 a Estados Unidos y 7-0 a Liechtenstein en la eliminatoria mundialista, con un 1-1 ante México como única pega. En esos cinco encuentros marcó 15 goles y encajó solo dos.

Egipto, en cambio, suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Cayó 2-1 ante Brasil el 6 de junio, pero antes venció 1-0 a Rusia el 28 de mayo. Empató 0-0 con España en marzo y derrotó 4-0 a Arabia Saudí con anterioridad, lo que muestra su potencial ofensivo y defensivo. Mantuvo su portería a cero en dos de esos encuentros.

Historial de enfrentamientos directos

El último duelo entre ambas selecciones fue el 18 de noviembre de 2022: Egipto venció 2-1 a Bélgica en un amistoso. Antes, en junio de 2018, Bélgica ganó 3-0 también en un amistoso. El único otro encuentro, en febrero de 2005, terminó 4-0 para Egipto en El Cairo. En los dos últimos duelos cada equipo ganó uno, con ventaja belga en 2018.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bélgica llega primero y Egipto segundo.