Previa del Paris Saint-Germain vs Rennes en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Paris Saint-Germain vs Rennes: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 1 23 ago 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain y Stade Rennais se enfrentarán el 23 de agosto de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Resumen del partido y lo que está en juego en la jornada inaugural

El Paris Saint-Germain inicia su campaña 2026/27 de la Ligue 1 en casa recibiendo al Stade Rennais en el Parc des Princes. El vigente gigante busca arrancar su camino doméstico con autoridad, mientras que el Rennes viaja a la capital con el objetivo de mandar un mensaje inmediato en la jornada inaugural.

Les Parisiens buscan marcar el nivel desde el principio

El PSG arranca la nueva temporada con ganas de reafirmar su dominio nacional con una plantilla repleta de estrellas. Sostenido por talentos clave como Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Vitinha, el club de la capital aspira a aprovechar la energía del Parc des Princes para imponer el ritmo y sumar los tres puntos desde el inicio.

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El Rennes busca dar la sorpresa en el arranque de la temporada

El Rennes llega a París con la intención de sorprender al campeón en la jornada 1. El recuerdo de su impresionante victoria por 3-1 sobre el PSG en febrero de 2026, con goles de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul y Breel Embolo, dará al equipo visitante confianza táctica. Sin embargo, gestionar ausencias importantes, entre ellas la del centrocampista Mahdi Camara por sanción, pondrá a prueba la profundidad de la plantilla del Rennes al inicio de la campaña.

La ventaja histórica se cruza con precedentes recientes explosivos

Históricamente, el Paris Saint-Germain tiene ventaja en este enfrentamiento con 22 victorias frente a las 9 del Rennes, además de 6 empates. Aun así, los enfrentamientos recientes demuestran que el Rennes es perfectamente capaz de aprovechar desajustes defensivos, lo que convierte este partido de la jornada inaugural en una prueba atractiva de agudeza táctica y ritmo competitivo al comienzo de la temporada.

Onces probables

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no tiene preocupaciones confirmadas por lesión o sanción en el PSG de cara a este partido, aunque no se ha presentado ninguna alineación probable. La situación en torno a la posible salida de Bradley Barcola añade incertidumbre a la plantilla, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Rennes no podrá contar con el portero Nicolas Lemaitre por lesión, mientras que el centrocampista Mahdi Camara está sancionado. Las opciones de Franck Haise en esas zonas se reducen para el viaje a París, y se añadirán más novedades del equipo cuando estén disponibles.

Forma

El PSG ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Lens en el Trophée des Champions, un resultado que desató críticas hacia la LFP por disputar el partido en el propio estadio del Lens. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. A lo largo de esos cinco partidos, el PSG marcó seis goles y encajó cinco, aunque la muestra incluye amistosos y encuentros coperos junto a partidos oficiales.

El Rennes ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Sunderland en un amistoso de pretemporada, y también perdió 2-4 contra el Brentford anteriormente durante el verano. Su único triunfo llegó ante el Club Brugge a finales de julio, con una victoria por 2-1. El Rennes encajó diez goles en esos cinco partidos y marcó ocho.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Rennes venció al PSG por 3-1 en el Roazhon Park en la Ligue 1. Antes de eso, el PSG había dominado este duelo, endosándole cinco goles sin respuesta al Rennes en el Parc des Princes en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el PSG presenta el mejor balance con tres victorias por una del Rennes, con otro triunfo más del PSG en la Coupe de France en abril de 2024. El PSG ha marcado 14 goles en esos cinco partidos; el Rennes ha marcado cinco.