Paris Saint-Germain vs. Lyon: datos del partido

Ligue 1 - Jornada 8 26 oct 2026 - 15:30 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe al Olympique Lyonnais el lunes 26 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (3:45 p. m. EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Ligue 1, en el Parque de los Príncipes.

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La pegada del PSG pone a prueba a un Lyon resistente en un duelo estelar en la capital

Tras una gran actuación europea en el Parque de los Príncipes, el escenario está preparado para el gran duelo de Ligue 1 del domingo, en el que el Paris Saint-Germain recibe a su histórico rival, el Lyon. El equipo campeón de Luis Enrique llega en plena forma tras imponerse el martes por 4-2 al Barcelona en la Champions League, con goles tardíos de Vitinha y Fabián Ruiz. Esa actuación europea culminó una racha de dos victorias consecutivas, iniciada con el triunfo por 3-1 ante el Estrasburgo en la competición doméstica. Enfrente tendrá a un Lyon que busca recuperarse tras la dura derrota por 3-0 del jueves ante el Hoffenheim en la Europa League, pese a su reciente victoria liguera contra el OGC Nice.

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Duelo clave: Désiré Doué contra Moussa Niakhaté

Una amenaza ofensiva en plena forma: Désiré Doué destacó entre semana ante el Barcelona: abrió el marcador y dio una asistencia decisiva. Su movilidad entre la banda izquierda y los espacios interiores supone una amenaza inmediata para la defensa del Lyon.

El jefe de la defensa: Moussa Niakhaté es el pilar de la defensa central del Lyon. Niakhaté deberá mantener la disciplina táctica para limitar los espacios de Doué y Khvicha Kvaratskhelia, además de hacer frente a las rápidas transiciones de contrapresión del PSG.

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Análisis táctico y onces probables

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Claves del partido: El PSG parte como claro favorito en casa y se apoya en su dominio de la posesión por el centro y en las constantes incorporaciones por banda de Achraf Hakimi. La principal opción del Lyon para dar la sorpresa pasa por las rápidas transiciones verticales de Keito Nakamura y Rémi Himbert, con las que buscará aprovechar los espacios que deje el PSG durante su presión alta sostenida.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no podrá contar con dos jugadores para este partido. Senny Mayulu y Nuno Mendes figuran como lesionados y no estarán disponibles. No se han comunicado sanciones en la plantilla del PSG, y el once probable se actualizará más cerca del inicio del encuentro.

Paulo Fonseca tiene una baja por lesión: Mohamed Ouedraogo no estará disponible para el Lyon. Keito Nakamura está sancionado y también se perderá el partido. La alineación del equipo visitante se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

Estado de forma

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Champions League, con 11 goles a favor y cinco en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 3-1 ante el Estrasburgo en la Ligue 1. También derrotó al Manchester City por 4-2 en la fase liga de la Champions League y logró triunfos ante el Le Mans, el Marsella y el Brest en liga. Cinco victorias en cinco partidos, sin empates ni derrotas, reflejan su regularidad en los resultados.

El Lyon ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League. Su única derrota llegó ante el Lens, contra el que perdió por 2-1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Niza en la Ligue 1. También venció al Crystal Palace por 3-2 en la Europa League y goleó al Rennes por 4-0 en liga. El equipo de Fonseca ha marcado 12 goles en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en abril de 2026, cuando el Lyon ganó por 2-1 en el Parque de los Príncipes en la Ligue 1. Ese resultado sigue siendo la derrota más reciente del PSG en casa ante este rival. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el PSG ha ganado tres y el Lyon dos; el PSG ha marcado 10 goles y el Lyon, ocho.