Previa del Paris Saint-Germain-Lyon de la Ligue 1: Los parisinos, con un gran potencial ofensivo, buscan el liderato ante el Lyon

Paris Saint-Germain vs. Lyon: datos del partido

Ligue 1 - Jornada 8 25 oct 2026 - 15:45 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Ligue 1, en el Parque de los Príncipes.

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La potencia ofensiva parisina pone a prueba a un Lyon resistente en el gran duelo de la capital

Tras su exhibición europea en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain recibe este domingo a su histórico rival, el Lyon, en uno de los grandes partidos de la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique llega en plena forma después de imponerse al Barcelona por 4-2 el martes en la Champions League, con goles de Vitinha y Fabián Ruiz en la recta final. Aquella actuación europea supuso su segunda victoria consecutiva, tras ganar 3-1 al Estrasburgo en la competición nacional. Enfrente estará un Lyon que busca recuperarse de la dura derrota por 3-0 sufrida el jueves ante el Hoffenheim en la Europa League, pese a su reciente victoria liguera frente al OGC Niza.

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Duelo clave: Désiré Doué contra Moussa Niakhaté

Una amenaza ofensiva en plena forma: Désiré Doué firmó una actuación destacada entre semana ante el Barcelona: abrió el marcador y dio una asistencia decisiva. Su movilidad entre la banda izquierda y los espacios interiores supone una amenaza inmediata para la defensa del Lyon.

El jefe de la defensa: Moussa Niakhaté es el pilar de la defensa central del Lyon. Deberá mantener el orden defensivo para reducir los espacios de Doué y Khvicha Kvaratskhelia, además de hacer frente a las rápidas transiciones del Paris Saint-Germain tras recuperar el balón con su contrapresión.

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Análisis táctico y onces previstos

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique de Lyon (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Las claves del partido: El PSG parte como claro favorito en casa y se apoya en su dominio de la posesión por el centro y las subidas de sus laterales, especialmente Achraf Hakimi. La principal baza del Lyon para dar la sorpresa serán las rápidas transiciones verticales a través de Keito Nakamura y Rémi Himbert, con las que intentará aprovechar los espacios que pueda dejar la presión alta y sostenida del PSG.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no podrá contar con dos jugadores para este encuentro. Senny Mayulu y Nuno Mendes figuran como lesionados y no estarán disponibles. No se han comunicado sanciones en la plantilla del PSG. La información sobre el once probable se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Paulo Fonseca tiene una baja por lesión: Mohamed Ouedraogo no estará disponible para el Lyon. Keito Nakamura está sancionado y también se perderá el partido. El once del equipo visitante se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

Estado de forma

El PSG ha ganado sus cinco últimos partidos entre la Ligue 1 y la Champions League, con 11 goles a favor y cinco en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 a domicilio ante el Estrasburgo en la Ligue 1. También derrotó al Manchester City por 4-2 en la fase de liga de la Champions League y venció a Le Mans, Marsella y Brest en la competición liguera. Cinco triunfos en cinco partidos reflejan una racha sin empates ni derrotas.

El Lyon ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League. Su única derrota llegó ante el Lens, por 2-1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 frente al Niza en la Ligue 1. También ganó 3-2 al Crystal Palace en la Europa League y goleó 4-0 al Rennes en la liga. El equipo de Fonseca ha marcado 12 goles en sus últimos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en abril de 2026, cuando el Lyon ganó 2-1 en el Parque de los Príncipes en la Ligue 1. Ese resultado sigue siendo la última derrota del PSG como local ante este rival. En los últimos cinco duelos directos, el PSG ha ganado tres y el Lyon dos. Los parisinos han marcado 10 goles y el Lyon, ocho.