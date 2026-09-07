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Previa del Nápoles vs Arsenal en la Liga de Campeones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

SSC Nápoles vs Arsenal
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Previa completa del partido entre el SSC Napoli y el Arsenal en la Liga de Campeones de la UEFA. Analizamos los resultados ligueros del fin de semana, el estado de forma reciente y las claves antes del duelo de este miércoles por la noche en el Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli vs Arsenal: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli y Arsenal se enfrentarán el 9 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Un choque europeo de altura bajo las luces de Nápoles

El SSC Napoli regresa a casa para recibir al gigante inglés Arsenal en el Stadio Diego Armando Maradona en el arranque de su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones de la UEFA. Después de una dolorosa derrota doméstica el fin de semana, los Partenopei aspiran a apoyarse en su apasionada afición para resetear y sumar unos puntos vitales desde el inicio. Para el Arsenal, viajar a Italia con un pleno de victorias en liga supone una oportunidad de oro para reafirmarse como aspirante del grupo desde el pitido inicial.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

El drama final de los Partenopei en San Siro

El SSC Napoli llega a la noche del miércoles con la intención de corregir sus grietas defensivas tras sufrir una dramática derrota por 3-2 a domicilio ante el Inter de Milán en la Serie A en la jornada 3 (5 de septiembre). Tras una primera parte sin goles, Matteo Politano y Rasmus Højlund marcaron al inicio de la segunda mitad para dar al Napoli una contundente ventaja de 0-2. Sin embargo, el Inter respondió con tres goles sin respuesta, culminados por el tanto de la victoria de Lautaro Martínez en el minuto 90, lo que dejó al equipo de Massimiliano Allegri sin premio y con ganas de recuperar su compostura estructural.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz y Ødegaard lideran la remontada del Arsenal en el derbi

El Arsenal viaja a Nápoles con la máxima confianza después de sacar adelante una vibrante victoria por 2-1 sobre su rival londinense Chelsea en el Emirates Stadium, en la Premier League, en la jornada 3 (6 de septiembre). Tras encajar en el minuto dos, el equipo de Mikel Arteta reaccionó con el empate de Kai Havertz antes de que el capitán Martin Ødegaard marcara el gol de la victoria poco después del descanso. El triunfo amplía a tres victorias consecutivas el inicio perfecto del Arsenal en el ámbito doméstico y muestra la fortaleza y la madurez táctica necesarias para las duras noches europeas.

Lo que hay en juego en el Stadio Diego Armando Maradona: una prueba europea de alta presión

Los duelos entre estos dos equipos presentan filosofías tácticas contrapuestas, con los planteamientos directos al contragolpe del Napoli desafiando el metódico control de la posesión del Arsenal. El duelo físico entre Rasmus Højlund y Gabriel Magalhães será uno de los principales focos de atención, mientras que la pareja del centro del campo del Arsenal, formada por Declan Rice y Martin Ødegaard, buscará marcar el ritmo frente a Stanislav Lobotka. Con márgenes mínimos que determinan el progreso en el formato ampliado de la Champions League, el choque del miércoles promete una intensidad dramática desde el saque inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

SSC Nápoles contra Arsenal alineaciones probables

SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Manager

  • M. Allegri

Massimiliano Allegri estará al frente del Napoli en este partido, aunque por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones, y no se ha publicado ninguna alineación probable. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del encuentro, a medida que el club facilite noticias oficiales sobre la convocatoria.

Mikel Arteta presenta a su Arsenal con una información confirmada igualmente limitada por el momento. No se han comunicado oficialmente lesiones ni sanciones, y no se ha publicado un posible once. Se espera más información del equipo antes del partido.

Forma

NAP

NAP - Formulario

CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
INT
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Napoli llega a este partido con un balance de V-V-E-V-D en sus últimos cinco encuentros, aunque dos de esas victorias llegaron en amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Como en la Serie A el 30 de agosto, una caída que siguió a una positiva victoria por 0-2 a domicilio ante el Genoa la semana anterior. En esos cinco partidos, el Napoli marcó 12 goles y encajó siete, con el 6-2 de pretemporada ante el Aris Thessaloniki como el resultado más destacado en términos de producción ofensiva.

El Arsenal llega con cinco victorias en cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 en casa del Aston Villa en la Premier League el 31 de agosto, y no ha cedido ni un solo punto desde que comenzó la temporada. El Arsenal marcó 10 goles en esos cinco encuentros y solo encajó uno, manteniendo un sólido registro defensivo en todo momento. Dos porterías a cero consecutivas en competición oficial subrayan la solidez que Arteta ha construido atrás.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

SSC NápolesEmpateArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Europa League el 18 de abril de 2019, cuando el Arsenal ganó 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona para sellar su clasificación. El Arsenal ganó ambos partidos de aquella eliminatoria, después de haber vencido al Napoli por 2-0 en el Emirates una semana antes. Los dos clubes también se midieron en la fase de grupos de la Champions League en 2013, con victoria por 2-0 de cada equipo en su respectivo partido en casa. En los cinco enfrentamientos registrados, cada equipo ha logrado dos victorias y un partido terminó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

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