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Premier League
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Previa del Manchester City vs Brighton & Hove Albion en la Premier League: La tensión de la tanda de penaltis entre semana se traslada al gran partido del sábado

Manchester City vs Brighton
Premier League
Manchester City
Brighton

Apenas tres días después de un trepidante duelo de cuarta ronda de la Carabao Cup que acabó 2-2 y se decidió por 4-3 en la tanda de penaltis en el este de Mánchester, el Manchester City y el Brighton & Hove Albion vuelven a enfrentarse en el Etihad Stadium con puntos vitales de la Premier League en juego.

Manchester City vs. Brighton & Hove Albion: detalles del partido

crest
Premier League - Jornada 9
Etihad Stadium

72 horas después: City y Brighton vuelven a enfrentarse en el Etihad en un duelo de mucho en juego

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

El Manchester City recibe al Brighton & Hove Albion en el Etihad Stadium en un partido de la Premier League de gran importancia para ambos clubes, que atraviesan una semana exigente.

El equipo de Enzo Maresca llega a este encuentro después de haberse enfrentado ya el miércoles al Brighton de Fabian Hurzeler. Tras empatar 2-2 en la Carabao Cup, logró imponerse por 4-3 en la tanda de penaltis. Esa ajustada victoria difícilmente disipará los nervios, dado lo cerca que estuvieron los visitantes de dar la sorpresa.

El rendimiento del City en la Premier League ha sido irregular. Antes de la eliminatoria copera perdió 2-1 ante el Aston Villa y, aunque la victoria por 5-1 frente al AEK Athens en la Champions League dejó motivos para el optimismo, el equipo de Maresca ha encajado diez goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

El Brighton ocupa la tercera posición en la Premier League y llega como uno de los equipos más peligrosos en ataque de la competición esta temporada. Su contundente victoria por 5-0 ante el Crystal Palace en octubre puso de manifiesto la calidad del equipo que ha reunido Hurzeler. Diego Gomez, por su parte, ha declarado públicamente que se siente completamente descansado y preparado para aportar después de que se gestionaran cuidadosamente sus minutos entre semana.

El Brighton perdió 2-0 el domingo en Anfield, pero la derrota llegó ante un Liverpool en plena forma y apenas empaña la trayectoria de un equipo que está superando ampliamente las expectativas esta temporada.

Gianluigi Donnarumma vuelve a la portería del City después de que Geronimo Rulli disputara el partido de copa, mientras que se espera que Erling Haaland lidere el ataque tras descansar entre semana. Maresca buscará una reacción de un equipo que demostró carácter al remontar dos veces ante este mismo rival hace solo unos días.

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Brighton

Manager

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Estado de forma

MCI

MCI - Formulario

PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BHA

BHA - Formulario

KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso



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