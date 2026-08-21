Manchester City vs AFC Bournemouth: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City y AFC Bournemouth arrancarán el 23 de agosto de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

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Estreno de la Premier League en Mánchester

El Manchester City inicia en casa su campaña 2026/27 de la Premier League recibiendo al AFC Bournemouth en el Etihad Stadium. Después de una tarde exigente en la Community Shield, el City buscará imponer de inmediato su autoridad ante su afición y marcar un tono enérgico para la nueva temporada liguera. Para el Bournemouth, visitar Mánchester en la jornada 1 supone una dura prueba inicial ante un rival de alto nivel.

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El reinicio de los Cityzens: sacudirse la decepción de la Community Shield

El equipo de Enzo Maresca llega al estreno de la Premier League buscando una respuesta rápida tras la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la FA Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff el 16 de agosto. Pese a controlar tramos de la posesión, las concesiones defensivas tempranas y las ocasiones falladas resultaron costosas, ya que los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard sellaron el resultado para el Arsenal. Con piezas clave como Erling Haaland, Phil Foden y los nuevos fichajes buscando compenetrarse con rapidez, el City aspira a afinar su pegada y su disciplina defensiva de vuelta en casa.

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El reto de los Cherries para sorprender al City

El AFC Bournemouth llega al Etihad Stadium con la intención de incomodar el planteamiento del City mediante una organización defensiva cerrada y rápidos contraataques. Los Cherries demostraron su capacidad para llevar al límite a los grandes equipos al final de la pasada temporada, al empatar 1-1 con el City en un dramático partido en el Vitality Stadium en mayo de 2026 gracias a un gol de Eli Junior Kroupi antes de que Erling Haaland marcara el empate en el tiempo añadido. El Bournemouth se apoyará mucho en esa resiliencia mientras intenta desactivar la estructura de presión del City en la jornada inaugural.

Historial cara a cara: dominio claro con choques recientes ajustados

Históricamente, el Manchester City ha disfrutado de un dominio abrumador en este enfrentamiento, manteniéndose invicto en sus duelos de Premier League contra el Bournemouth. Sin embargo, los enfrentamientos recientes se han igualado; además del empate 1-1 en liga de mayo de 2026, el City superó por poco a los Cherries por 2-1 en unos cuartos de final de la FA Cup muy disputados a comienzos de 2025. El City intentará mantener su dominante nivel en casa, mientras el Bournemouth lucha por lograr una histórica primera victoria en la Premier League en el Etihad.

Posibles alineaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Mateo Kovačić; Antoine Semenyo, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland

AFC Bournemouth: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier; Evanilson

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester City afronta el partido con un número importante de ausencias. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku y Matheus Nunes figuran todos como no disponibles. Maresca no tiene una alineación probable confirmada por el momento, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Bournemouth tiene una lista aún más larga de jugadores no disponibles para Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams y Julian Araujo están todos de baja por lesión. Ryan Christie también es baja por sanción. Al igual que ocurre con el City, no se ha confirmado un once inicial previsto antes del partido.

Forma

Los últimos cinco resultados del Manchester City dejan sensaciones mixtas. Ganó dos de sus amistosos de pretemporada, al vencer 3-1 al Atlético de Madrid y derrotar 3-1 al K-League All Stars durante la gira. Más allá de un empate ante el Inter y una derrota en su último ensayo, el resultado más significativo llegó el domingo, cuando el Arsenal le ganó 3-0 en la Community Shield. Su último partido liguero oficial terminó con una derrota por 2-1 en el campo del Aston Villa en mayo.

El balance del Bournemouth en pretemporada muestra tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos. El resultado más destacado fue una goleada por 10-1 al Genoa, aunque el nivel de ese rival debe valorarse en consecuencia. También ganó 5-2 fuera de casa al Augsburg y 4-1 al St. Pauli antes de empatar 2-2 con el Real Betis y perder 2-1 ante el Mainz 05 en su encuentro más reciente. El equipo de Rose marcó 20 goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

Historial cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes acabó 1-1 en el Vitality Stadium en mayo de 2026, un partido de Premier League que privó al City de una victoria sencilla a domicilio. Antes de eso, el City había ganado tres de los cuatro encuentros anteriores, incluida una victoria en casa por 3-1 en noviembre de 2025 y un triunfo por 3-1 en el Etihad en mayo de 2025. La única victoria del Bournemouth en los últimos cinco enfrentamientos directos llegó en un triunfo liguero en casa por 2-1 en noviembre de 2024.