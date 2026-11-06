Previa del Mainz-Bayern de Múnich en la Bundesliga

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

El Bayern de Múnich visita el MEWA Arena para enfrentarse a un Mainz 05 en apuros en la Bundesliga. El partido comienza a las 10:30 EST y a las 14:30 GMT.

El Mainz, en apuros, se enfrenta al líder de la liga

El Mainz ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidos tres de sus últimos cuatro encuentros de Bundesliga. En el más reciente cayó por 4-1 ante el Elversberg, un resultado que le deja en la zona media de la tabla antes de la visita del campeón.

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¿Se están convirtiendo los empates en un problema para el Bayern?

El Bayern de Múnich ha empatado cuatro de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. El 2-2 ante el Dortmund le resultará especialmente frustrante: dominó el encuentro y registró una cifra de goles esperados de 4,48, pero encajó el gol del empate de Fabio Silva en el minuto 89. Harry Kane, que acaba de ganar el Balón de Oro y de firmar un nuevo contrato con el Bayern, liderará el ataque con el apoyo de Michael Olise, Lennart Karl y Alphonso Davies.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

El Mainz solo ha sumado un punto de 12 posibles en casa en la liga.

El Bayern no podrá contar con Luis Diaz ni Serge Gnabry, ambos con problemas en los isquiotibiales, mientras que Jamal Musiala es duda.

Posibles onces

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

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