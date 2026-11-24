Lille contra Bayern de Múnich: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

El Lille recibe al Bayern de Múnich en la Champions League en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Ambos equipos llegan con mucho en qué pensar.

Getty Images

El Lille de Davide Ancelotti perdió 1-0 en casa ante el Lyon el sábado en la Ligue 1. Ese resultado puso fin a una breve racha invicta y dejó al equipo sin marcar en su último partido.

Su campaña europea está siendo complicada. Un empate sin goles ante el Bodo/Glimt a principios de este mes apenas le ayudó a salir de la zona baja de la clasificación de la fase de liga.

Getty Images

El Bayern llega al norte de Francia en plena crisis de lesiones. Harry Kane fue operado de una rotura de un ligamento del tobillo tras verse obligado a abandonar el campo en el empate 1-1 ante el Colonia, y se espera que esté de baja unos tres meses.

Michael Olise también dejó aquel partido en el descanso por un problema en el pie y se espera que se pierda este desplazamiento. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz e Ismael Saibari figuran entre los jugadores que ya estaban de baja, y Vincent Kompany ha dicho que no quiere que cunda el pánico en su plantilla.

El Bayern sigue teniendo calidad para crear problemas: ya derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en la fase de liga. El Lille tendrá que estar atento desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Estado de forma

Enfrentamientos directos

Clasificación