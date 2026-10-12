Previa del LASK-Liverpool en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

El LASK-Liverpool comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 12:45 EST y las 16:45 GMT.

Dos equipos en baja forma se enfrentan en Austria

Tanto el LASK Linz como el Liverpool necesitan una victoria con urgencia para enderezar sus temporadas. ¿Qué ocurrirá cuando se enfrenten en el primer partido del miércoles?

El equipo local ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos

El LASK ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, incluida la derrota ante el AEK Athens en la primera jornada. El Liverpool arrancó su campaña en la Champions League con una victoria sobre el Atlético de Madrid en Anfield, pero su rendimiento en la competición doméstica ha sido irregular. Su única derrota hasta ahora en la Premier League llegó el pasado fin de semana contra el Manchester City, pero tres empates han agravado sus problemas: tras seis jornadas, ya está a nueve puntos del líder, el City.

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Datos clave y lesiones

Moses Usor y George Bello se lesionaron con el LASK en la derrota ante el Rapid Wien del pasado fin de semana, mientras que el Liverpool se enfrentó al Manchester City sin Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ni Alexander Isak.

El LASK ha marcado 15 goles en sus últimos cuatro partidos en casa.

El Liverpool ha marcado exactamente dos goles en cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa.

Noticias de los equipos y plantillas

Se espera que el LASK de Dietmar Kuehbauer forme con Lukas Jungwirth en la portería y una defensa en la que figurarían Andres Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. El once previsto incluye a Robert Ljubicic y Sascha Horvath por el centro, mientras que Moses Usor y Christoph Lang aportarían peligro en ataque. No se han confirmado lesiones ni sanciones en el equipo local de cara a este encuentro. Si la situación cambia, se añadirán novedades más cerca del inicio del partido.

Se espera que Andoni Iraola alinee a Alisson Becker en la portería del Liverpool, con Virgil van Dijk y Ronald Araujo como pareja de centrales. El once previsto incluye a Florian Wirtz y Alexis Mac Allister en el centro del campo, con Bradley Barcola y Lewis Koumas apoyando el ataque. Por ahora no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo visitante.

Estado de forma

Al LASK le ha faltado regularidad: suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Rapid Wien en la Bundesliga, y durante esa racha también ha perdido contra el Sturm Graz y el AEK Athens. El equipo austríaco empató 3-3 con el Hartberg y ganó un amistoso al First Vienna FC, pero sus resultados en competición oficial han sido frágiles. Ha encajado goles con facilidad y necesitará mejorar considerablemente para competir con un Liverpool que juega a nivel europeo.

El Liverpool ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-0 ante el Manchester City en la Premier League, pero antes había vencido por 1-0 al AFC Bournemouth y por 2-1 al Atlético de Madrid en la Champions League. Una victoria por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup y un empate sin goles en el campo del Fulham completan el balance. El Liverpool ha demostrado que puede rendir en varias competiciones y sus resultados europeos esta temporada le dan confianza de cara a su visita a Linz.

Enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en competición europea, ambas en la fase de grupos de la Europa League de la UEFA 2023-24. El Liverpool ganó 4-0 en Anfield en noviembre de 2023, después de haber derrotado al LASK por 3-1 en Linz en septiembre de ese mismo año. El Liverpool ha ganado los dos enfrentamientos, con siete goles a favor y solo uno en contra, lo que le da un claro dominio en este duelo.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el LASK ocupa actualmente el 27.º puesto y el Liverpool, el 13.º, una diferencia que refleja la distancia entre la trayectoria europea de ambos equipos en esta fase de la competición.