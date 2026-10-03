Previa del Italia vs Turquía de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Italia vs Turquía: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Italia y Turquía se enfrentarán el 5 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 20:45 SAST).

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La Azzurra apunta al pleno ante Turquía

Italia regresa a casa, al estadio Renato Dall'Ara, para recibir a Turquía en la jornada 4 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League, dentro del Grupo A1. Después de un meritorio empate a domicilio ante Francia, el equipo de Roberto Mancini busca sumar tres puntos ante su afición para afianzarse en la parte alta de la clasificación del grupo. Para la Turquía de Vincenzo Montella, el viaje a Bolonia tras una complicada salida en Bélgica representa una oportunidad clave para buscar revancha del partido de septiembre.

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La forma reciente de la Azzurra: Bastoni rescata un punto en Saint-Denis

Italia llega al partido del lunes por la noche con una gran dinámica tras empatar 1-1 ante Francia en el Stade de France en la jornada 3 (2 de octubre). Después de empezar por detrás con un gol de Michael Olise, el defensa Alessandro Bastoni marcó de cabeza el tanto del empate en el minuto 68 para asegurar un valioso punto a domicilio. Unido a su victoria por 4-1 sobre Turquía en Bursa en la jornada 2, la Azzurra de Mancini sigue de lleno en la pelea por una de las dos primeras plazas del Grupo A1 que dan acceso a cuartos de final.

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El tropiezo de Turquía: derrota en Lieja

Turquía viaja a Italia con ganas de pasar página tras sufrir una derrota por 3-0 a domicilio ante Bélgica en el estadio Maurice Dufrasne en la jornada 3 (2 de octubre). Pese a generar 20 intentos de remate, el equipo de Montella sucumbió por un doblete de Kevin De Bruyne y un tanto tardío de Romelu Lukaku. Después de haber encajado cuatro goles ante Italia en septiembre, la línea defensiva turca, con Merih Demiral y Abdülkerim Bardakcı, estará sometida a una enorme presión para ajustarse.

Duelo en Bolonia: equilibrio en el centro del campo contra talento creativo

Los precedentes entre estas dos selecciones han dejado batallas tácticas con muchos goles, especialmente la victoria de Italia por 4-1 en Bursa, donde marcaron Davide Frattesi y Pio Esposito. El motor del centro del campo italiano, liderado por Sandro Tonali, Nicolò Fagioli y Davide Frattesi, tratará de marcar el ritmo y de surtir de balones a Moise Kean en ataque. Mientras tanto, Turquía confiará en la creatividad del talento del Real Madrid Arda Güler y en el juego por bandas de Barış Alper Yılmaz para sorprender a la zaga italiana al contragolpe. Con puntos cruciales del Grupo A1 en juego, el choque del lunes promete fútbol internacional de alta intensidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y convocatorias

Roberto Mancini da a conocer su convocatoria de Italia para este partido, con novedades sobre lesiones y sanciones que se añadirán más cerca del inicio cuando haya más información disponible.

Vincenzo Montella está al frente de Turquía para este partido a domicilio en Bolonia. La concentración turca sufrió contratiempos por lesión durante su primer partido de grupo ante Francia, y se confirmarán más novedades del equipo antes del inicio.

Forma

Italia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 4-1 sobre Turquía en la UEFA Nations League, después de una derrota por 2-0 ante Bélgica en Roma en la primera jornada de esa misma competición. Antes de la Nations League, la Azzurra enlazó victorias en amistosos ante Grecia y Luxemburgo, ambas por 1-0. Italia marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Turquía ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos, con un resultado adicional registrado. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-4 ante Italia en la Nations League, y también cayó por 1-0 ante Francia en su primer partido de grupo. Una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en la Copa del Mundo fue su resultado reciente más destacado. Turquía marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar el 28 de septiembre de 2026, en la UEFA Nations League A, con victoria de Italia por 4-1 en Bursa. En los últimos cinco duelos directos, Italia tiene una clara ventaja con tres victorias y un empate, mientras que Turquía logró un triunfo, un 2-3 en un amistoso disputado en marzo de 2022 en Sivas. El resultado más contundente de esta serie llegó en la Eurocopa 2020, cuando Italia ganó 3-0 en Roma.

Clasificación