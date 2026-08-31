Previa del Ipswich Town vs Liverpool de la Premier League: el Liverpool sigue encajando goles

Premier League - Jornada 3 4 sept 2026 - 15:00 Portman Road

El Ipswich Town vs Liverpool comienza el 4 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

Ipswich Town vs Liverpool promete goles

Los Tractor Boys están aquí para entretener

Los partidos del recién llegado Ipswich Town ya han merecido el precio de la entrada. Sus dos encuentros hasta ahora han dejado 10 goles, tras una victoria por 2-1 sobre el Sunderland y una derrota por 5-2 en Old Trafford ante el Manchester United. Puede que el ataque no sea su mejor forma de defender, pero no esperen que el Ipswich Town dé un paso atrás cuando el poderoso Liverpool visite Portman Road. Abdul Fatawu ha sido una de las fuerzas creativas más destacadas del equipo de Gary O'Neil, al crear tres ocasiones hasta ahora y firmar una asistencia. Julio Enciso ha dado una asistencia en ambos partidos de la Premier League disputados hasta el momento.

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La falta de porterías a cero del Liverpool será motivo de preocupación

El nuevo técnico del Liverpool, Ander Iraola, querrá ajustar las cosas atrás después de ver a su equipo encajar cuatro goles en sus dos partidos hasta ahora. El Liverpool empató 2-2 en Newcastle y luego repitió ese mismo marcador contra el Nottingham Forest en Anfield el fin de semana. La capacidad del Liverpool para marcar goles tardíos y rescatar un punto en ambos partidos será un pequeño consuelo para Iraola, que vio a su compatriota Victor Munoz marcar su primer gol con el club contra el Forest.

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Datos clave y noticias de lesiones

Solo el Chelsea (12) y el Brighton (11) han registrado un total de goles mayor que los 10 marcados en los partidos del Ipswich.

Contando desde la temporada pasada, el Liverpool no deja su portería a cero en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

El Liverpool ha encajado 15 goles en sus últimos ocho encuentros de la EPL.

Los lesionados de larga duración del Liverpool son Hugo Ekitike y Conor Bradley.

Posibles onces

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

Gary O'Neil no podrá contar con Azor Matusiwa, Jack Taylor y Jaden Philogene-Bidace por lesión de cara a este encuentro. Actualmente no hay suspensiones registradas en el equipo local y O'Neil no ha confirmado un posible once inicial. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Andoni Iraola afronta una larga lista de ausencias en el Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic y Giovanni Leoni están todos descartados por lesión. No hay suspensiones vigentes y el Liverpool todavía no ha confirmado su once previsto.

Forma

El Ipswich llega a este partido con tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Manchester United en la Premier League el 30 de agosto, un resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. Antes de esa derrota, el equipo de O'Neil venció al Leicester City por 3-1 en la Carabao Cup y al Sunderland por 2-1 en la liga. Sus últimos cinco partidos también incluyeron una victoria por 4-2 fuera de casa ante el Union Berlin y un triunfo amistoso por 3-0 sobre el Rayo Vallecano.

El Liverpool ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en el campo del Nottingham Forest en la Premier League el 29 de agosto. El equipo de Iraola también empató 2-2 en Newcastle United en su estreno liguero y ganó 2-0 al Como en un amistoso de pretemporada, aunque también perdió 2-3 contra el Monaco y empató 0-0 con el Como en otros partidos de preparación anteriores. El Liverpool ha marcado seis goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2025, cuando el Liverpool venció al Ipswich Town por 4-1 en Anfield en la Premier League. Antes de eso, el Ipswich recibió al Liverpool en Portman Road el 17 de agosto de 2024, con victoria del Liverpool por 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Liverpool tiene una clara ventaja, con tres victorias por ninguna del Ipswich, además de dos empates, y habiendo encajado solo un gol en los dos enfrentamientos más recientes de la Premier League.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Ipswich Town ocupa actualmente la 12.ª posición, con el Liverpool un puesto por debajo, en la 13.ª.