Inglaterra vs República Checa: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra y República Checa arrancarán el 6 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Inglaterra busca mantener su racha dominante en el Grupo C

Inglaterra regresa a casa, a Wembley Stadium, para recibir a la República Checa en la jornada 4 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League en el Grupo C. Después de una actuación récord a domicilio el fin de semana, el equipo de Thomas Tuchel aspira a aprovechar el impulso ante su afición y consolidar el control en lo más alto de la clasificación del grupo. Para la República Checa de Santi Denia, el viaje a Londres tras una complicada actuación ante España supone un desafío enorme, ya que intentará evitar una segunda derrota ante Inglaterra en menos de quince días.

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La exhibición de siete goles de Inglaterra en Rijeka

Inglaterra llega al partido del martes por la noche rebosante de confianza tras firmar una contundente victoria por 7-0 a domicilio ante Croacia en la jornada 3 (3 de octubre). El capitán Harry Kane y Bukayo Saka marcaron dos goles cada uno, a los que se sumaron tantos de Jude Bellingham, Anthony Gordon y el suplente Morgan Rogers en una actuación ofensiva despiadada. La actuación supone dos victorias consecutivas para Tuchel después de un triunfo por 2-0 a domicilio ante la República Checa en Praga en la jornada 2, lo que deja a Inglaterra en una posición de gran autoridad.

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Los problemas de disciplina de los checos en el tramo final en Oviedo

La República Checa viaja a Wembley buscando resetearse tras sufrir una derrota por 3-1 a domicilio ante España en el estadio Carlos Tartiere en la jornada 3 (3 de octubre). Jiří Sláma acercó a los visitantes en el minuto 68, pero una segunda amarilla tardía a Ladislav Krejčí en el minuto 84 frenó su empuje antes de que Mikel Merino sellara la victoria de España. Sin Krejčí, que no estará disponible por sanción, el equipo de Denia deberá mostrar una enorme disciplina defensiva para contener el frente de ataque de Inglaterra.

Duelo en Wembley: solidez defensiva contra un ataque de alto voltaje

Cuando ambos equipos se enfrentaron en Praga en septiembre, los goles en la segunda parte de Anthony Gordon y Harry Kane dieron a Inglaterra una victoria por 2-0. La unidad central de Inglaterra, formada por Jude Bellingham, Elliot Anderson y Trent Alexander-Arnold, buscará marcar el ritmo y activar a Bukayo Saka y Anthony Gordon por las bandas. Mientras tanto, la República Checa confiará en un bloque bajo liderado por Štěpán Chaloupek y Robin Hranáč, con la intención de surtir de balones a Adam Hložek en rápidos contraataques. Con puntos cruciales del Grupo C en juego, el encuentro del martes promete una intensa acción internacional desde el pitido inicial.

Posibles alineaciones iniciales

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane

República Checa: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek

Noticias de los equipos y plantillas

Thomas Tuchel afronta dudas físicas de cara a este partido. Tanto Ezri Konsa como Nico O'Reilly se perdieron el entrenamiento grupal antes de que la plantilla viajara a Praga, y Tuchel ha dicho que todavía no está seguro de si alguno de los dos participará. El once previsto tiene a James Trafford en portería, con Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa y Lewis Hall en defensa; Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham y Elliot Anderson en el centro del campo; y Bukayo Saka y Anthony Gordon apoyando a Harry Kane. Se añadirán actualizaciones más cerca del saque inicial.

En la República Checa, se espera que Santi Denia alinee a Lukas Hornicek en portería, por detrás de una defensa de cuatro formada por Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama y Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral y Matej Radosta apuntan al centro del campo, con Pavel Sulc y Lukas Ambros apoyando al delantero Adam Hlozek. Actualmente no figuran lesiones ni sanciones para el equipo local.

Forma

Inglaterra ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con 14 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante España en la Nations League, aunque antes de eso superó a Francia por 6-4 en los cuartos de final del Mundial. En esa racha también figuran victorias ante Noruega y México, mientras que la única otra derrota llegó contra Argentina en semifinales.

La República Checa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia en la Nations League, y cayó eliminada del Mundial en la fase de grupos tras una derrota por 3-0 frente a México. En esa secuencia también figuran un empate 1-1 con Sudáfrica y una derrota por 2-1 ante Corea del Sur, mientras que su único triunfo llegó contra Guatemala.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó por 1-0. Inglaterra presenta el mejor balance en los últimos cuatro enfrentamientos directos, con tres victorias por una de la República Checa. La única victoria checa en el conjunto de datos fue un triunfo por 2-1 en Praga durante la clasificación para la Eurocopa en octubre de 2019, un resultado que llegó después de la victoria de Inglaterra por 5-0 en el partido de vuelta en Wembley ese mismo año.

Clasificación