Genoa vs. Juventus: datos del partido

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

El Genoa CFC recibe a la Juventus FC el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET), en la novena jornada de la temporada de la Serie A, en el estadio Luigi Ferraris.

Potencia en el centro del campo frente a resistencia ligur

La victoria a domicilio por 2-0 ante el Lecce durante el fin de semana fue exactamente la respuesta que necesitaba la Juventus en la competición nacional: dejó atrás el revés anterior frente a la Lazio y un exigente empate europeo por 2-2 con el Rennes. Tras los goles de Weston McKennie y Douglas Luiz en la primera parte, la Juventus centra rápidamente su atención en Liguria para un compromiso entre semana. Allí se medirá a un Genoa decidido, dirigido por Daniele De Rossi, que llega con la confianza renovada después de que un certero disparo de Mikael Ellertsson en la primera parte le diera una importante victoria en casa por 1-0 ante el Venezia el domingo.

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Duelo clave: Mikael Ellertsson contra Pierre Kalulu

Amenaza directa por la banda: Mikael Ellertsson dio la victoria al Genoa contra el Venezia: abrió el marcador en el minuto 25 y generó peligro constantemente desde las bandas. Sus carreras directas hacia los espacios entre la banda y el centro obligarán a la defensa de la Juventus a mantenerse alerta.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu sigue aportando versatilidad táctica en el lado derecho de la defensa de la Juventus. En Lecce completó 41 pases y ganó los dos duelos a ras de suelo que disputó. Kalulu tendrá la tarea de frenar los pases atrás de Ellertsson y, al mismo tiempo, apoyar las transiciones por la banda.

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Posible alineación del Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Posible alineación de la Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Actualidad y plantillas de los equipos

El Genoa afronta este partido sin Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, ambos en la lista de lesionados. El entrenador Daniele De Rossi no ha confirmado un posible once inicial y se esperan más novedades cerca del comienzo del partido.

La Juventus tiene una lista de bajas por lesión más amplia. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien y Manuel Locatelli están descartados por lesión. Spalletti no ha hecho pública una alineación confirmada y se añadirán novedades a medida que estén disponibles.

Estado de forma

El Genoa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante la Roma en la Serie A. En esa racha también perdió 2-1 contra el Parma y 2-0 frente al Rapid Bucuresti. Su única victoria llegó ante la Fiorentina, por 2-1 en liga. El Genoa ha marcado cinco goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

La Juventus ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la dolorosa derrota en casa por 3-0 ante la Lazio en la Serie A. Antes, ganó 2-1 a domicilio al Celta Vigo en la Europa League y empató 1-1 con el Cagliari en liga. Su victoria por 2-0 sobre la Atalanta destaca en ese periodo. En los cinco encuentros, la Juventus marcó cuatro goles y encajó cinco.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, cuando la Juventus recibió al Genoa y ganó 2-0 en la Serie A. La Juventus ha dominado los últimos cinco duelos directos, con cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Genoa no marcó en tres de esos cinco encuentros, mientras que la Juventus anotó nueve goles en esa serie.