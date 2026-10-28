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Serie A
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Previa del Genoa-Juventus de la Serie A: La Juventus busca dar un golpe de autoridad en el Luigi Ferraris ante un Genoa correoso

Génova vs Juventus
Serie A
Génova
Juventus

Una eficaz actuación a domicilio ante el Lecce, saldada con una victoria por 2-0, permitió a la Juventus volver a la senda del triunfo. Ahora viaja al estadio Luigi Ferraris para medirse a un Genoa animado por su victoria en casa por 1-0 ante el Venezia.

Genoa vs. Juventus: datos del partido

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Luigi Ferraris

El Genoa CFC recibe a la Juventus FC el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 21:45 SAST (19:45 GMT / 20:45 CET), en la novena jornada de la temporada de la Serie A, en el estadio Luigi Ferraris.

Potencia en el centro del campo frente a resistencia ligur

La victoria a domicilio por 2-0 ante el Lecce durante el fin de semana fue exactamente la respuesta que necesitaba la Juventus en la competición nacional: dejó atrás el revés anterior frente a la Lazio y un exigente empate europeo por 2-2 con el Rennes. Tras los goles de Weston McKennie y Douglas Luiz en la primera parte, la Juventus centra rápidamente su atención en Liguria para un compromiso entre semana. Allí se medirá a un Genoa decidido, dirigido por Daniele De Rossi, que llega con la confianza renovada después de que un certero disparo de Mikael Ellertsson en la primera parte le diera una importante victoria en casa por 1-0 ante el Venezia el domingo.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duelo clave: Mikael Ellertsson contra Pierre Kalulu

Amenaza directa por la banda: Mikael Ellertsson dio la victoria al Genoa contra el Venezia: abrió el marcador en el minuto 25 y generó peligro constantemente desde las bandas. Sus carreras directas hacia los espacios entre la banda y el centro obligarán a la defensa de la Juventus a mantenerse alerta.

Solidez defensiva: Pierre Kalulu sigue aportando versatilidad táctica en el lado derecho de la defensa de la Juventus. En Lecce completó 41 pases y ganó los dos duelos a ras de suelo que disputó. Kalulu tendrá la tarea de frenar los pases atrás de Ellertsson y, al mismo tiempo, apoyar las transiciones por la banda.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Posible alineación del Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Posible alineación de la Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Actualidad y plantillas de los equipos

Génova contra Juventus alineaciones probables

3-5-2
Génova crest
Génova
GEN
Formación
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJohan VásquezJohan VásquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJhon LucumíJhon LucumíW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Génova

Once inicial

Juventus

Manager

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

El Genoa afronta este partido sin Joi Xheto Nuredini ni Lorenzo Colombo, ambos en la lista de lesionados. El entrenador Daniele De Rossi no ha confirmado un posible once inicial y se esperan más novedades cerca del comienzo del partido.

La Juventus tiene una lista de bajas por lesión más amplia. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien y Manuel Locatelli están descartados por lesión. Spalletti no ha hecho pública una alineación confirmada y se añadirán novedades a medida que estén disponibles.

Estado de forma

GEN

GEN - Formulario

PAR
L2-1
RBU
L2-0
FIO
W2-1
ROM
L2-0
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
LEC
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Genoa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante la Roma en la Serie A. En esa racha también perdió 2-1 contra el Parma y 2-0 frente al Rapid Bucuresti. Su única victoria llegó ante la Fiorentina, por 2-1 en liga. El Genoa ha marcado cinco goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

La Juventus ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la dolorosa derrota en casa por 3-0 ante la Lazio en la Serie A. Antes, ganó 2-1 a domicilio al Celta Vigo en la Europa League y empató 1-1 con el Cagliari en liga. Su victoria por 2-0 sobre la Atalanta destaca en ese periodo. En los cinco encuentros, la Juventus marcó cuatro goles y encajó cinco.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

GénovaEmpateJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Génova badge
Génova
GEN
0
F
0Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, cuando la Juventus recibió al Genoa y ganó 2-0 en la Serie A. La Juventus ha dominado los últimos cinco duelos directos, con cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Genoa no marcó en tres de esos cinco encuentros, mientras que la Juventus anotó nueve goles en esa serie.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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