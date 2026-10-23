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Bundesliga
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Previa del Freiburg-Bayern de Múnich en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Friburgo vs Bayern Múnich
Friburgo
Bayern Múnich
Bundesliga
H. Kane

Previa completa del Friburgo-Bayern de Múnich en la Bundesliga, con el tercero frente al primero. Analizamos las tácticas, las novedades de ambos equipos y mucho más.

crest
Bundesliga - Jornada 7
Europa-Park Stadion

El Friburgo-Bayern de Múnich comenzará el 25 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y las 15:30 GMT.

El Bayern afronta su primera prueba seria en la Bundesliga

Dos derrotas consecutivas han empañado en cierta medida el buen inicio de temporada del Friburgo, pero el domingo seguirá suponiendo un desafío importante para el Bayern de Múnich, líder de la tabla, que jugará a domicilio.

El Friburgo pierde el liderato

La derrota ante el Bayer Leverkusen en su último partido de Bundesliga hizo que el Friburgo perdiera el primer puesto de la clasificación. Después, entre semana, cayó ante el Mónaco en la Liga Conferencia de la UEFA. El equipo de Julian Schuster no deja su portería a cero desde el 12 de septiembre, pero confiará en marcar ante una defensa del Bayern que ha encajado goles en sus últimos cuatro encuentros.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

El poder goleador del Bayern siempre es una amenaza

Harry Kane, uno de los principales candidatos al Balón de Oro, volvió a hacer de las suyas con el Bayern: marcó y dio una asistencia ante el Arsenal en el empate 2-2 de Champions League entre semana. Fue su 16.º gol contra el Arsenal a lo largo de su carrera. El Bayern goleó 6-1 al Leipzig en su último partido de Bundesliga, aunque, curiosamente, fue su única victoria en cuatro encuentros en todas las competiciones. Luis Diaz firmó un triplete en aquel partido y después fue sustituido; ante el Arsenal entró desde el banquillo y también fue sustituido en los minutos finales. Como es lógico, su presencia en este partido está muy en duda.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

  • Harry Kane suma 16 goles esta temporada entre club y selección, y ha marcado en sus tres últimos enfrentamientos con el Friburgo.
  • Jamal Musiala es una baja de larga duración para el equipo visitante.
  • El Friburgo ha encajado goles ante el Bayern en sus últimos 27 enfrentamientos directos.
  • El Friburgo ha ganado sus últimos cinco partidos en casa.

Noticias de los equipos y plantillas

Friburgo contra Bayern Múnich alineaciones probables

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
page.match.formation.title
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
Friburgo

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • J. Schuster
  • V. Kompany

El Friburgo no podrá contar con Florent Muslija, Bruno Ogbus ni Berkay Yilmaz por lesión. Julian Schuster no tiene que afrontar ninguna sanción y se añadirán novedades sobre la probable alineación cuando se acerque el inicio del partido.

El Bayern de Múnich no puede contar con Jamal Musiala ni Tarek Buchmann por lesión. Vincent Kompany no tiene bajas por sanción, aunque podría haber novedades sobre el estado físico de la plantilla antes del fin de semana tras el partido de Champions League entre semana.

Estado de forma

SCF

SCF - Formulario

LUZ
W4-2
S04
W2-1
JAB
W3-2
B04
L2-1
ASM
L3-0
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FCB

FCB - Formulario

FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Friburgo llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, aunque, tras un empate anterior con el Eintracht Frankfurt, se recuperó con dos victorias consecutivas frente al Schalke 04 y el Jablonec. En esos cinco partidos, el Friburgo marcó 12 goles y encajó nueve.

El Bayern de Múnich ha registrado dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 con el Arsenal en la Champions League y, antes de eso, goleó 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. El Bayern ha marcado 20 goles y encajado ocho en esos cinco encuentros, cifras que reflejan tanto su producción ofensiva como sus ocasionales problemas defensivos.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

FriburgoEmpateBayern Múnich
0
1
4
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando el Bayern ganó 3-2 en el Europa-Park Stadion en un partido de Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern ha logrado cuatro victorias y un empate, con 19 goles a favor por los nueve del Friburgo. El único punto del Friburgo en esa serie llegó con un empate 2-2 en el Allianz Arena en marzo de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
6420225+1714
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
W
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
L
W
D
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
W
W
W
D
W
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
W
L
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
W
L
D
L
W
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
L
W
L
W
L
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
D
D
W
D
W
9
HamburgoHamburgoHSV
6303615-99
W
W
W
L
L
10
AugsburgoAugsburgoFCA
62221612+48
L
D
L
D
W
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
W
L
D
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
L
W
L
D
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
L
W
L
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
W
L
L
W
L
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
L
L
D
W
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
L
W
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
D
W
L
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
6006820-120
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ocupa actualmente el primer puesto y el Friburgo es tercero.

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