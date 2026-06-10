Previa del Francia-Senegal de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Francia y Senegal se enfrentarán el 16 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

Francia vs. Senegal: un irónico reencuentro.

Francia, subcampeona en 2022, arranca su camino en el Mundial 2026 el 16 de junio ante Senegal. Es la revancha del histórico duelo de 2002, cuando los Leones de Teranga sorprendieron al mundo venciendo a los entonces campeones. Ahora se espera que Les Bleus vuelvan a pelear por el título tras ganar oro y plata en las dos últimas ediciones.

¿Quién es el seleccionador de Francia y cuáles son sus jugadores clave?

La profundidad de plantilla nunca es un problema para los campeones de 1998 y 2018.

Solo Olivier Giroud (57) ha marcado más goles que los 56 de Kylian Mbappé con Francia, y se espera que el delantero del Real Madrid sea el capitán a pesar de su reciente lesión en el muslo. Mbappé, autor de un hat-trick en la final de 2022 ante Argentina, lidera el ataque. Ousmane Dembélé, del PSG, podría estrenarse como goleador en el torneo, mientras que sus compañeros de club Désiré Doué y Bradley Barcola, más Michael Olise (Bayern) y Rayan Cherki (Manchester City), completan un ataque temible. William Saliba, del Arsenal, liderará una defensa de cuatro. La plantilla de Didier Deschamps es tan amplia que deja fuera a Eduardo Camavinga.

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¿Quién es el seleccionador de Senegal y quiénes son sus jugadores clave?

El trío afincado en Arabia Saudí formado por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy es la columna vertebral de una sólida selección senegalesa. Mané, posiblemente el jugador más emblemático del país, volverá a ser su talismán. Mendy defenderá la portería y su antiguo compañero en el Chelsea, Koulibaly, dirigirá la defensa. También destacan el centrocampista del Tottenham Pape Sarr y el delantero del Bayern Múnich Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea.

El actual seleccionador, Pape Thiaw, reemplazó a Aliou Cissé en diciembre de 2024 y guió al equipo hacia la victoria en la Copa Africana de Naciones de 2025, aunque los Leones de Teranga abandonaron el partido en protesta, lo que dio el triunfo 3-0 a Marruecos.

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Convocatoria de 26 jugadores de Francia para el Mundial

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).

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El camino de Francia hacia el Mundial

Francia lideró el Grupo D de la UEFA a finales de 2025 y se clasificó sin dificultades.

Convocatoria de 26 jugadores de Senegal para el Mundial

Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre).

Defensas: Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Múnich).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

El camino de Senegal hacia el Mundial

Senegal terminó invicto en el primer lugar del Grupo B y se clasificó directamente para el Mundial 2026. En 10 partidos, solo encajó tres goles ante rivales como la República Democrática del Congo.

Noticias y plantillas

Didier Deschamps aún no confirma la alineación de Francia ni reporta lesiones o sanciones; habrá actualizaciones próximas.

El seleccionador senegalés, Pape Thiaw, tampoco ha confirmado la alineación. No hay información sobre lesiones, sanciones ni once inicial. Actualizaremos cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Francia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue una victoria por 3-1 sobre Irlanda del Norte el 8 de junio, con Olise como figura. Antes, cayó 2-1 ante Costa de Marfil el 4 de junio, su única derrota en esta racha. También venció a Colombia 3-1 y a Brasil 2-1 en amistosos de marzo. En total, marcó 10 goles y encajó cinco.

Senegal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Estados Unidos el 31 de mayo. Antes, venció a Gambia 3-1 y a Perú 2-0 en marzo. Sus otras dos derrotas ocurrieron en la Copa Africana de Naciones, incluida una 3-0 ante Marruecos en enero. Senegal marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

FRA Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Se han enfrentado una vez: en el Mundial 2002, el 31 de mayo, Senegal ganó 1-0 y eliminó a Francia, entonces campeona.

Clasificación

En el Grupo I, Francia lidera la clasificación, mientras que Senegal es cuarto.