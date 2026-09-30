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Previa del España vs Chequia de la Liga de Naciones A de la UEFA: todo lo que necesitas saber

UEFA Nations League A
Chequia
España

Previa completa del partido entre España y Chequia en la Liga A de la UEFA Nations League. Analizamos la táctica, las noticias de los equipos, el estado de forma y más.

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UEFA Nations League A - Jornada 3
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España y Chequia arrancan el 3 de octubre de 2026 a las 12:45 EST y a las 18:45 GMT.

La implacable campeona del mundo España busca prolongar su racha

La campeona del mundo España suma ahora 40 partidos sin perder tras golear 4-1 a Croacia la última vez, lo que significa que tiene seis puntos de seis en la Liga A de la UEFA Nations League. El sobresaliente adolescente del Barcelona firmó un doblete en ese triunfo después de marcar el primer gol en la victoria de España por 3-2 sobre Inglaterra.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Los checos siguen sin puntuar

Por el contrario, Chequia ha perdido hasta ahora sus dos partidos de la Nations League, ante Croacia e Inglaterra. Con España encadenando ahora una racha de nueve victorias, esto parece una prueba muy difícil para los hombres de Santi Denia. El mediapunta Pavel Sulc fue expulsado contra Inglaterra, por lo que no tendrá participación ante los españoles. El atacante de banda

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Noticias de los equipos y plantillas

España contra Chequia alineaciones probables

Manager

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente no ha confirmado una alineación probable de España de cara al encuentro, y no se ha informado de ninguna preocupación por lesiones o sanciones en el conjunto local. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

La plantilla de Chequia de Santi Denia tampoco tiene por ahora una alineación confirmada ni información disponible sobre lesiones. Se espera que haya más noticias de los equipos antes del partido.

Forma

ESP

ESP - Formulario

BEL
W2-1
FRA
W0-2
ARG
W1-0
ING
W2-3
CRO
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CZE

CZE - Formulario

KOR
L2-1
RSA
D1-1
MEX
L0-3
CRO
L1-2
ING
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

España ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre Croacia en la Nations League, y antes de eso venció a Inglaterra por 3-2 en Wembley en el partido inaugural del grupo. Su recorrido en el Mundial incluyó victorias sobre Argentina, Francia y Bélgica, con España sin encajar ningún gol en esos tres partidos.

Chequia ha perdido cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Inglaterra en Praga. Antes, en esa secuencia, perdió 2-1 contra Croacia en la Nations League, cayó 3-0 ante México en el Mundial, empató 1-1 con Sudáfrica y perdió 2-1 frente a Corea del Sur.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

EspañaEmpateChequia
4
1
0
UEFA Nations League A
España badge
España
ESP
2
Chequia badge
Chequia
CZE
0
F
UEFA Nations League A
Chequia badge
Chequia
CZE
2
España badge
España
ESP
2
F
Campeonato de Europa
España badge
España
ESP
1
Chequia badge
Chequia
CZE
0
F
European Championship Qualification
Chequia badge
Chequia
CZE
0
España badge
España
ESP
2
F
European Championship Qualification
España badge
España
ESP
2
Chequia badge
Chequia
CZE
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos en el conjunto de datos se produjo en la UEFA Nations League en junio de 2022, cuando España ganó 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con resultados que incluyen un empate 2-2 en Praga en junio de 2022, una victoria por 1-0 en la Eurocopa 2016 y dos triunfos en la fase de clasificación para la Eurocopa en 2011. El único empate de Chequia en el conjunto de datos llegó en aquel partido de la Nations League en Praga hace cuatro años.

Clasificación

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EspañaEspañaESP
220073+46
W
W
2
InglaterraInglaterraING
210143+13
W
L
3
CroaciaCroaciaCRO
210135-23
L
W
4
ChequiaChequiaCZE
200214-30
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

España lidera el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, mientras que Chequia es cuarta y colista. Con el líder del grupo midiéndose al último, el resultado aquí o bien ampliará la ventaja de España o bien dará a Chequia un primer punto sobre el que construir.

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