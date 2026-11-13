Previa del España-Inglaterra de la Liga de Naciones de la UEFA

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

España recibe a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 15 de noviembre, en la última jornada del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. España, vigente campeona del mundo, llega al partido con su plaza en cuartos de final ya asegurada, mientras que Inglaterra necesita un resultado para consolidar su posición en el grupo. El encuentro comienza a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.

Los campeones del mundo atraviesan un gran momento con Luis Enrique

España ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su triunfo en el Mundial este verano, sellado con una victoria por 1-0 ante Argentina en la final, marcó la pauta de una fase de grupos en la que el equipo de Luis de la Fuente no ha cedido ni un punto. Ha sido impecable, eficaz y absolutamente dominante, con numerosos recursos en su plantilla. Sus goleadores más recientes e inesperados fueron Alex Baena y Marc Pubill.

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Inglaterra también llega en buena forma

Inglaterra llega a Madrid en una buena dinámica tras dos victorias consecutivas ante Chequia en la Liga de Naciones, incluida una goleada por 7-0 a Croacia. El equipo de Thomas Tuchel ha marcado con facilidad durante toda la fase de grupos, pero tendrá que mejorar en defensa ante la vigente campeona del mundo. Inglaterra perdió el partido de ida por 2-3 en Wembley, cuando Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, falló un penalti, algo poco habitual en él. Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal marcaron para España aquel día.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal han estado enfermos, pero ambos deberían reincorporarse al grupo para este encuentro.

La estrella del Real Madrid Jude Bellingham ha participado directamente en 14 goles en sus últimos 13 partidos con Inglaterra (8 goles y 6 asistencias).

En cuatro de los últimos seis partidos de España, sus rivales vieron una tarjeta roja.

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