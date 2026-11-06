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Premier League
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Selhurst Park
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Previa del Crystal Palace-Liverpool de la Premier League: El Liverpool, herido, se enfrenta a la caldera revitalizada de Selhurst

Crystal Palace vs Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Tocado por dos derrotas consecutivas ante el Arsenal y el Fenerbahçe que dejaron al descubierto grietas defensivas poco habituales, el Liverpool viaja el domingo a Selhurst Park decidido a recuperar el impulso en la lucha por el título liguero frente a un Crystal Palace animado por su victoria europea del jueves ante el Hoffenheim.

Crystal Palace vs Liverpool: Datos del partido

crest
Premier League - Jornada 10
Selhurst Park

La búsqueda de respuestas en defensa se topa con una emboscada en Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

La tarde del domingo en el sur de Londres plantea una prueba táctica crucial para ambos banquillos, con Andoni Iraola y Pierre Sage tratando de enderezar sus respectivas trayectorias en las competiciones nacionales. Para el Liverpool, la última semana ha supuesto un brusco baño de realidad: después de caer por un ajustado 1–0 ante el Arsenal en Anfield en un duelo por la cima, el equipo de Iraola tropezó el miércoles por la noche en Estambul, donde se adelantó dos veces y acabó perdiendo 3–2 ante el Fenerbahçe en la Champions League. Fue el tercer partido europeo consecutivo en el que el Liverpool encajó tres goles, lo que aumenta la presión sobre el planteamiento de alta intensidad de Iraola para mejorar las transiciones defensivas. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Dispuesto a poner a prueba esos nervios está el Crystal Palace de Pierre Sage. Aunque el Palace atraviesa una mala racha en las competiciones nacionales, agravada por el inicio de una sanción de tres partidos para Jean-Philippe Mateta tras su expulsión en el minuto 13 ante el Tottenham, el equipo ganó una confianza muy necesaria el jueves por la noche con una trabajada victoria por 1–0 sobre el TSG Hoffenheim en la Europa League, en Selhurst Park.

Leer más: «¡Esto no es sostenible!»: Virgil van Dijk lanza una seria advertencia al Liverpool tras otra pesadilla defensiva ante el Fenerbahce

Noticias de los equipos y plantillas

Crystal Palace contra Liverpool alineaciones probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Liverpool

Manager

  • P. Sage
  • A. Iraola

Estado de forma

CRY

CRY - Formulario

BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
TSG
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LIV

LIV - Formulario

VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
ARS
L0-1
FB
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
W
W
W
W
L
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
L
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
W
L
W
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
W
L
W
W
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
L
W
W
L
W
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
W
D
L
D
W
7
EvertonEvertonEVE
934299013
W
L
L
D
W
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
W
W
W
L
L
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
W
W
W
D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
W
W
D
W
11
HullHullHUL
92521110+111
D
D
L
D
L
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
L
D
D
L
D
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
L
W
L
L
W
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
D
D
L
W
L
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
W
W
L
D
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
W
L
L
W
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
L
L
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
L
L
L
W
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
L
D
L
L
L
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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