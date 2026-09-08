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Previa del Chelsea vs Hull City de la Premier League: el Chelsea se enfrenta al invicto Hull City

Premier League
Chelsea
Hull
M. Rogers

Previa completa del partido entre Chelsea y Hull en la Premier League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

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Premier League - Jornada 4
Stamford Bridge

El Chelsea vs Hull City comienza el 12 de septiembre de 2026 a las 10:00 EST y 15:00 GMT.

El Chelsea se lame las heridas tras la primera derrota del curso

Tras dos victorias entretenidas, el Chelsea volvió a poner los pies en la tierra con una derrota por 2-1 a domicilio ante el campeón y rival londinense Arsenal. El Chelsea arrancó con un triunfo por 3-2 sobre el Fulham y después lo siguió con una victoria por 4-3 ante el Brighton en Stamford Bridge. También se adelantó pronto en el Emirates contra el Arsenal. Los goles tempraneros han sido una característica del Chelsea de Xabi Alonso, con el equipo londinense poniéndose por delante en el primer, cuarto y segundo minuto de sus partidos, respectivamente. Sin embargo, la falta de porterías a cero será una preocupación para su nuevo técnico español.

Chelsea goal 2026-27 Cole Palmer Morgan RogersGetty Images

Los Tigers del Hull siguen siendo la gran sorpresa de 2026

Han sido un par de meses de cuento de hadas para los Tigers del Hull City. Después de ascender a la Premier League al ganar la final del playoff la temporada pasada, ha empezado con fuerza con victorias sobre el Man United y el Coventry, además de un empate 0-0 con el Aston Villa. Si hubieras dicho que el Hull no encajaría ningún gol tras sus tres primeros partidos de la nueva temporada de la Premier League, la gente no se lo habría creído. Sin embargo, este será sin duda su examen más duro de la temporada hasta ahora, ante una unidad ofensiva emocionante y dinámica con Morgan Rogers, Cole Palmer y Joao Pedro.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave

  • El Hull no ha encajado ni un solo gol esta temporada en liga, pero ha perdido los nueve enfrentamientos históricos de Premier League con el Chelsea.
  • Joao Pedro suma dos goles y dos asistencias en liga esta temporada con el Chelsea.

Posibles onces

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Noticias de los equipos y plantillas

Chelsea contra Hull alineaciones probables

Manager

  • X. Alonso

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, no podrá contar con dos centrocampistas para este partido. Jordan Henderson sigue de baja, y el fichaje veraniego Marco Palestra tampoco está disponible por lesión. Actualmente no hay sancionados, y no se ha publicado ningún once probable confirmado antes del inicio. Se añadirán actualizaciones más cerca del partido.

El entrenador del Hull City, Sergej Jakirovic, afronta una lista de lesionados más larga. El portero Jack Butland, los centrocampistas Darko Gyabi, Eliot Matazo y Oscar Zambrano, y el defensa Charlie Hughes están todos descartados. Con cinco ausencias, Jakirovic necesitará apoyarse en la profundidad de su plantilla disponible en Stamford Bridge.

Forma

CHE

CHE - Formulario

RSO
W3-1
FUL
W2-3
LUT
W2-0
BHA
W4-3
ARS
L2-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
HUL

HUL - Formulario

NCE
D0-0
MUN
W2-0
STK
W1-1
COV
W0-1
AVL
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Chelsea ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un solo empate. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Brighton en la Premier League, prolongando una racha que incluía un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Fulham y una victoria por 2-0 frente al Luton Town en la Carabao Cup. A lo largo de esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 14 goles y ha encajado siete, lo que refleja un planteamiento ofensivo con Alonso.

El Hull City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Coventry City en la Premier League. También venció al Manchester United por 2-0 y superó al Stoke City en los penaltis en la Carabao Cup tras un empate 1-1. Su única derrota durante esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Eintracht Frankfurt.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

ChelseaEmpateHull
5
0
0
Copa
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
F
Copa
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Copa
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
14Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en la FA Cup en febrero de 2026, cuando el Chelsea se impuso por 4-0 en el campo del Hull City. Antes de eso, el Chelsea ganó por 2-1 en una eliminatoria de FA Cup en el mismo escenario en enero de 2020. En los últimos cinco enfrentamientos, el Chelsea ha ganado los cinco partidos, marcando 12 goles y encajando solo uno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Hull City es tercero y el Chelsea, cuarto, antes de este partido.

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