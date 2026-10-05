Previa del Chelsea vs Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Chelsea vs AFC Bournemouth: detalles del partido

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stamford Bridge

El Chelsea F.C. y el AFC Bournemouth arrancarán el 10 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Chelsea recibe al Bournemouth tras el parón

El Chelsea regresa a Stamford Bridge para recibir al AFC Bournemouth en la jornada 6 de la Premier League 2026/27. Después de los tropiezos previos a la ventana internacional de otoño, ambos equipos buscan reactivar su dinámica y sumar puntos vitales en el oeste de Londres. El Chelsea tratará de aprovechar el factor campo para volver a la senda de la victoria, mientras que el Bournemouth de Marco Rose busca transformar sus actuaciones competitivas en su primer triunfo liguero de la temporada.

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El tropiezo del Chelsea antes del parón en el derbi del oeste de Londres

El Chelsea afronta el sábado en busca de una reacción inmediata después de sufrir una derrota por 3-0 a domicilio ante el Brentford en la jornada 5 (18 de septiembre). Tras una primera mitad sin goles, los tantos de la segunda parte de Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fábio Carvalho derribaron al Chelsea. El resultado llegó después de un empate 2-2 en casa contra el Hull City, dejando al Chelsea con ganas de recuperar la pegada que le permitió encadenar victorias ante el Fulham (3-2) y el Brighton (4-3) anteriormente en la campaña.

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La ajustada derrota del Bournemouth ante el Liverpool

El Bournemouth viaja a Londres en busca de una chispa de acierto después de sufrir una trabajada derrota por 0-1 en casa ante el Liverpool en la jornada 5 (20 de septiembre). El equipo de Marco Rose ejecutó un planteamiento defensivo disciplinado en el Vitality Stadium antes de que Alexander Isak rompiera el empate en el minuto 56. El Bournemouth ha demostrado ser un equipo difícil de superar esta temporada, con empates meritorios ante el Newcastle United (2-2) y el Brentford (2-2), y confiará en su bloque compacto para frustrar al Chelsea.

Duelo en Stamford Bridge

Los enfrentamientos previos entre estos dos clubes han dejado batallas ajustadas y con muchos goles, incluido un emocionante 2-2 en su último cruce en Stamford Bridge. El Chelsea confiará en la creatividad de Cole Palmer y Pedro Neto para romper las líneas rivales. Mientras tanto, el Bournemouth contará con la solidez por dentro de Tyler Adams y Alex Scott para interrumpir la salida de balón del Chelsea y lanzar rápidas transiciones a través de Evanilson y Marcus Tavernier. Con ambos clubes deseosos de poner en marcha su tramo otoñal, el choque del sábado promete una acción intensa.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, afronta este partido con una larga lista de ausencias. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer y Jamie Gittens están descartados por lesión, lo que deja a la plantilla exigida en múltiples posiciones. Actualmente no hay suspensiones registradas, y las actualizaciones sobre los posibles onces se añadirán más cerca del inicio del partido.

El Bournemouth también cuenta con varias bajas a las órdenes de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert y David Brooks figuran todos como lesionados. Al igual que en el Chelsea, no hay suspensiones, y habrá más noticias sobre la plantilla en la previa del encuentro.

Forma

El Chelsea ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, aunque su compromiso competitivo más reciente fue un triunfo por 6-3 sobre el Leeds United en la Carabao Cup. Su último resultado liguero fue una derrota por 3-0 ante el Brentford, y también cayó por 2-1 frente al Arsenal anteriormente en esta racha. Los momentos más positivos llegaron con la victoria ante el Brighton (4-3) y el empate 2-2 con el Hull City, con un Chelsea que ha marcado 16 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha encajado nueve.

El Bournemouth ha ganado una vez, ha empatado dos y ha perdido una en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, con una victoria en la Carabao Cup ante el Lincoln City (4-0) también dentro de esa racha de cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool, y empató 2-2 tanto con el Brentford como con el Newcastle United en la liga. Una victoria por 1-2 ante la Real Sociedad en la Europa League fue su resultado más destacado en este periodo.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en Stamford Bridge el 30 de diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Chelsea ha ganado dos veces, con una victoria para el Bournemouth y dos empates. La única victoria a domicilio de esa secuencia llegó cuando el Chelsea logró un triunfo por 1-0 en casa del Bournemouth en septiembre de 2024.