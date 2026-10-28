Previa del Chelsea contra el Manchester United en la Premier League

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 08:30 Stamford Bridge

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge el sábado 31 de octubre a las 08:30 EST y las 12:30 GMT.

El puesto de Carrick está a salvo, por ahora

La etapa de Michael Carrick al frente del Manchester United está a punto de terminar, aunque parece que seguirá en el banquillo ante el Chelsea en Stamford Bridge. El Manchester United solo ha ganado un partido de Premier League en sus ocho primeras jornadas y ya está a 15 puntos de los líderes, el Manchester City y el Arsenal. La derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford pareció la puntilla para Carrick, pero el técnico de 45 años tendrá aquí una oportunidad más de lograr una victoria de prestigio. Uno de los grandes temas de conversación es el capitán Bruno Fernandes, que la temporada pasada estableció el récord de asistencias en una sola campaña con 21. Se quedó en el banquillo y no jugó ni un minuto en la derrota ante el Bournemouth, pero al United le faltó creatividad sin el talento organizador de su referente portugués. El United solo ha ganado uno de los últimos 11 partidos en los que Fernandes no fue titular, así que Carrick se encuentra entre la espada y la pared.

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Cabe esperar cualquier cosa del Chelsea de Xabi Alonso

El Chelsea perdió 2-0 en casa ante el Tottenham Hotspur en su último partido de Premier League. Fue apenas la segunda victoria del Tottenham en Stamford Bridge en 37 visitas en esta competición. No hace falta decir que es un resultado que no habrá sentado bien a la afición del Chelsea. Su irregularidad reciente se resume en dos derrotas, dos victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Premier League. Las victorias con muchos goles se han convertido en una constante en Stamford Bridge: el 4-3 ante el Brighton en liga, el 6-3 contra el Leeds en la Copa de la Liga inglesa y el 5-1 frente al Bournemouth en la Premier League resumen bien el espectáculo que se ofrece a la afición del Chelsea.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

Cole Palmer regresa tras cumplir una sanción ante el Liverpool en la Copa de la Liga inglesa.

El delantero del Chelsea Joao Pedro, que suma ocho participaciones directas en goles esta temporada en liga, será baja por un problema en el muslo.

El United lleva ocho partidos sin ganar en todas las competiciones y no ha encadenado nueve sin victoria en lo que va de siglo.

El Chelsea ha marcado 17 goles en sus últimos cinco partidos en casa, pero también ha encajado en todos ellos.

El único partido en el que el United ha dejado su portería a cero esta temporada en todas las competiciones fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.

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Posibles onces

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount; Mbuemo.

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