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Previa del Brighton & Hove Albion vs Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Brighton vs Arsenal
Premier League
Brighton
Arsenal

Previa completa del Brighton & Hove Albion vs Arsenal en la Premier League. Desglosamos los resultados de la jornada 4, la forma reciente y las claves antes de este duelo del sábado por la tarde en el American Express Stadium.

Brighton & Hove Albion vs Arsenal: detalles del partido

crest
Premier League - Jornada 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Arsenal comenzarán el 19 de septiembre de 2026 a las 15:00 GMT (11:00 EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

El Brighton recibe en la costa sur a un Arsenal impecable

El Brighton & Hove Albion regresa al American Express Stadium para recibir al líder de la liga, el Arsenal, en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Premier League. Tras una victoria a domicilio en competición nacional con muchos goles, el equipo de Fabian Hürzeler aspira a aprovechar la ventaja de jugar en casa para provocar el primer tropiezo del curso a uno de los aspirantes al título. Para el Arsenal de Mikel Arteta, viajar al sur después de victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas supone una prueba importante en su intento por preservar su inmaculado registro en la Premier League.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

La goleada de cinco tantos del Brighton en Coventry

El Brighton & Hove Albion llega al sábado rebosante de impulso tras firmar una dominante victoria por 0-5 a domicilio ante el Coventry City en la jornada 4 (13 de septiembre). Charalampos Kostoulas abrió el marcador en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk y Yasin Ayari añadieran goles en la segunda mitad para culminar una actuación despiadada. El resultado se suma al empate 1-1 en casa frente al Leeds United en la jornada 3 y demuestra que el Brighton tiene mucho poder ofensivo pese a sus compromisos coperos entre semana.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Dos goles en la segunda parte del Arsenal tumban al Sunderland

El Arsenal viaja a la costa sur lleno de confianza después de lograr una trabajada victoria por 0-2 ante el Sunderland en el Stadium of Light en la jornada 4 (12 de septiembre). Tras superar una primera parte sin goles, el suplente Bruno Guimarães rompió el empate en el minuto 58 antes de que Bukayo Saka asegurara los tres puntos con un penalti en el tiempo añadido. Sumado a su victoria por 2-1 sobre el Chelsea y al triunfo por 0-1 a domicilio ante el Napoli en la Champions League, el equipo de Arteta sigue mostrando un notable control táctico y disciplina defensiva.

¿Puede la alta energía del Brighton romper la sólida zaga del Arsenal?

Los enfrentamientos históricos en la costa sur han ofrecido a menudo partidos de ritmo alto y planteamientos tácticos dinámicos. Las fluidas combinaciones en el centro del campo del Brighton, lideradas por Pascal Groß y Yasin Ayari, tratarán de abrir grietas en la estructura central del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en los movimientos creativos de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para desarmar la defensa del Brighton. Con puntos cruciales en juego al inicio de la temporada, el partido del sábado promete drama de élite de la Premier League desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Brighton contra Arsenal alineaciones probables

Manager

  • Fabian Hürzeler

Fabian Hurzeler afronta este partido con una larga lista de ausencias. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Evan Ferguson están todos descartados, lo que deja a la plantilla del Brighton exigida en múltiples posiciones. Se añadirán actualizaciones sobre su disponibilidad más cerca del inicio.

En el Arsenal, William Saliba sigue de baja, la única preocupación por lesión confirmada en la plantilla de Mikel Arteta en este momento. Por lo demás, se espera que el Arsenal tenga disponible el resto de sus opciones para la convocatoria.

Forma

BHA

BHA - Formulario

AVL
W4-0
TRO
W4-0
CHE
L4-3
LEE
D1-1
COV
W0-5
Gol marcado (encajado)
17/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Brighton llega en buena forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue la paliza por 0-5 al Coventry City, mientras que también goleó 4-0 al Aston Villa y venció 4-0 al Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League. El Brighton ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros y ha encajado ocho, aunque la derrota por 4-3 en casa del Chelsea muestra cierta vulnerabilidad atrás.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 en Sunderland, y también ha derrotado al SSC Napoli por 1-0 en la Champions League, al Chelsea por 2-1, al Aston Villa por 1-0 y al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha marcado siete goles en esos cinco encuentros y no ha encajado ninguno en sus tres partidos competitivos más recientes.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

BrightonEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se produjo en marzo de 2026, cuando el Arsenal ganó 0-1 en el American Express Community Stadium. Antes de eso, el Arsenal venció al Brighton por 2-1 en casa en la Premier League en diciembre de 2025 y también le ganó 2-0 en la Carabao Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal suma tres victorias por ninguna del Brighton, con dos empates para completar el balance.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
5
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
6
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
7
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
8
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
9
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
10
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
11
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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