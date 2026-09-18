Brighton & Hove Albion vs Arsenal: detalles del partido

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Arsenal se enfrentarán el 19 de septiembre de 2026 a las 15:00 GMT (11:00 EST / 16:00 BST / 16:00 SAST).

El Brighton recibe al impecable Arsenal en la costa sur

El Brighton & Hove Albion regresa al American Express Stadium para recibir al líder de la liga, el Arsenal, en la jornada 5 de la Premier League 2026/27. Tras una contundente victoria a domicilio en el campeonato, el equipo de Fabian Hürzeler aspira a aprovechar el factor campo para provocar el primer tropiezo del curso a uno de los aspirantes al título. Para el Arsenal de Mikel Arteta, viajar al sur después de victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas supone una prueba importante en su intento por conservar su impoluto registro en la Premier League.

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La goleada de cinco tantos del Brighton en Coventry

El Brighton & Hove Albion llega al sábado rebosante de confianza después de firmar una dominante victoria por 0-5 a domicilio ante el Coventry City en la jornada 4 (13 de septiembre). Charalampos Kostoulas abrió el marcador en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk y Yasin Ayari añadieran sus goles en la segunda parte para completar una actuación implacable. El resultado da continuidad al empate 1-1 en casa frente al Leeds United en la jornada 3 y demuestra que el Brighton tiene mucha pegada pese a sus compromisos coperos entre semana.

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Dos goles en la segunda parte del Arsenal tumban al Sunderland

El Arsenal viaja a la costa sur lleno de confianza tras lograr una trabajada victoria por 0-2 ante el Sunderland en el Stadium of Light en la jornada 4 (12 de septiembre). Después de superar una primera mitad sin goles, el suplente Bruno Guimarães rompió el empate en el minuto 58 antes de que Bukayo Saka asegurara los tres puntos con un penalti en el tiempo añadido. Sumado al triunfo por 2-1 sobre el Chelsea y a la victoria por 0-1 ante el Napoli en la Champions League, el equipo de Arteta sigue mostrando un notable control táctico y una gran disciplina defensiva.

¿Podrá la alta intensidad del Brighton resquebrajar la sólida zaga del Arsenal?

Los precedentes en la costa sur han ofrecido a menudo partidos de ritmo alto y planteamientos tácticos dinámicos. Las fluidas combinaciones en el centro del campo del Brighton, lideradas por Pascal Groß y Yasin Ayari, intentarán romper la estructura central del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en la movilidad creativa de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para desarmar la defensa del Brighton. Con puntos cruciales en juego al inicio de la campaña, el duelo del sábado promete drama de primer nivel en la Premier League desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Noticias de los equipos y plantillas

Fabian Hurzeler afronta este partido con una larga lista de ausencias. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Evan Ferguson están descartados, lo que deja la plantilla del Brighton exigida en múltiples posiciones. Se añadirán actualizaciones sobre su disponibilidad más cerca del inicio del partido.

En el Arsenal, William Saliba sigue de baja, que es la única preocupación por lesión confirmada en la plantilla de Mikel Arteta en este momento. Por lo demás, se espera que el Arsenal tenga disponible un abanico completo de opciones para la selección.

Forma

El Brighton llega en buen momento, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la goleada por 0-5 al Coventry City, mientras que también venció por 4-0 al Aston Villa y derrotó por 4-0 al Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League. El Brighton ha marcado 13 goles en esos cinco partidos y ha encajado ocho, aunque la derrota por 4-3 en campo del Chelsea mostró cierta vulnerabilidad en defensa.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue el 0-2 en Sunderland, y también ha vencido al SSC Napoli por 1-0 en la Champions League, al Chelsea por 2-1, al Aston Villa por 1-0 y al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha marcado siete goles en esos cinco encuentros y no ha encajado ninguno en sus tres compromisos competitivos más recientes.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Arsenal ganó 0-1 en el American Express Community Stadium. Antes de eso, el Arsenal derrotó al Brighton por 2-1 en casa en la Premier League en diciembre de 2025 y también le ganó por 2-0 en la Carabao Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal suma tres victorias por ninguna del Brighton, con dos empates que completan el balance.