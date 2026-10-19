AFC Bournemouth vs. AC Milan: Datos del partido

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth y AC Milan comenzarán el partido el 22 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Bournemouth recibe al gigante italiano en una noche histórica

El AFC Bournemouth recibe al AC Milan, siete veces campeón de Europa, en el Vitality Stadium para disputar la tercera jornada de la fase regular de la Europa League 2026/27. El equipo de la costa sur quiere dar un golpe sobre la mesa en casa y afianzarse en la zona alta de la clasificación. Por su parte, el AC Milan viaja a Dorset tras encadenar partidos con muchos goles en las competiciones nacionales y europeas, con ganas de sumar otros tres puntos en suelo inglés.

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La sólida victoria del Bournemouth en casa ante el Sunderland

El Bournemouth llega al partido del jueves tras una convincente victoria por 2-0 en casa ante el Sunderland en la Premier League, el domingo 18 de octubre. Marcus Tavernier abrió el marcador en el minuto 6 y Evanilson amplió la ventaja poco después del descanso, en el 48. Ese triunfo liguero se sumó a la victoria por 3-0 ante el Sturm Graz en la segunda jornada de la Europa League, el 15 de octubre. El equipo de Marco Rose encadenó así dos victorias sin encajar goles en el Vitality Stadium, impulsado por el delantero Evanilson y el creador de juego de banda Marcus Tavernier.

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Dos victorias consecutivas del Milan con muchos goles

El AC Milan viaja a Inglaterra en un gran momento goleador. El domingo 18 de octubre logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Atalanta en la Serie A, en San Siro, con goles de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot y Mario Gila. Ese triunfo liguero llegó después de una contundente victoria a domicilio por 4-0 frente al FC Red Bull Salzburg en la segunda jornada de la Europa League, el 15 de octubre. Con Luka Modrić y Adrien Rabiot al mando de la creación y Christian Pulisic como amenaza por la banda, el Milan afronta el viaje del jueves con un gran potencial goleador.

Noticias de los equipos y plantillas

Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el Bournemouth de Marco Rose de cara a este encuentro. Se espera que haya novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del partido.

El AC Milan de Ruben Amorim tampoco cuenta aún con detalles confirmados sobre la plantilla. La información sobre la disponibilidad de los jugadores se actualizará a medida que el club la facilite antes del partido.

Estado de forma

El Bournemouth afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, después de imponerse por 3-0 al Sturm Graz en la Europa League. Sus únicas derrotas en esa serie llegaron ante el Chelsea, que le ganó por 5-1 en liga, y el Liverpool, que venció por 1-0. El equipo de Rose ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, con un rendimiento en Europa notablemente mejor que en la competición nacional.

El Milan llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el triunfo por 3-2 ante el Atalanta en la Serie A, precedido por una victoria por 4-0 frente al Salzburg en la Europa League. En esa serie también figuran un empate 1-1 con el Sassuolo y una victoria por 3-0 ante el Lecce. Su única derrota fue por 2-0 frente al Benfica en Europa. El equipo de Amorim ha marcado 10 goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Según los registros, los dos clubes solo se han enfrentado una vez: en un amistoso de septiembre de 2016 en el que el AC Milan ganó por 2-1 en el Vitality Stadium. Con un único precedente, hay poca historia a la que remitirse, y este encuentro de la Europa League marcará, en la práctica, el tono de cualquier futura rivalidad entre ambos equipos.