Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: detalles del partido

Supercopa - Final 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund y FC Bayern Múnich comenzarán a las 18:30 GMT del 22 de agosto de 2026 (14:00 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

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Resumen del partido: choque de la realeza alemana

Los feroces rivales del fútbol alemán abren la campaña de 2026 en la Supercopa Franz Beckenbauer, rebautizada en honor al difunto Kaiser. Después de que el Bayern Múnich completara un doblete nacional arrollador en 2025/26, el Borussia Dortmund, subcampeón de la liga, se gana el derecho a albergar este electrizante duelo a partido único en el Signal Iduna Park. Impulsado por el famoso Muro Amarillo, el BVB intentará asestar un golpe psicológico inmediato al gigante bávaro y conquistar el primer título de la temporada.

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El exigente verano de Die Schwarzgelben

Bajo la dirección de Niko Kovač, el calendario de pretemporada del Dortmund fue diseñado para forjar una resistencia inmediata. Después de una exigente gira veraniega con pruebas ante la élite europea, el BVB cerró su preparación el 15 de agosto con un vibrante empate 2-2 ante la AS Roma frente a un estadio lleno. Mostrando su carácter habitual, Julian Ryerson y el delantero talismánico Serhou Guirassy llevaron al Dortmund de vuelta al partido tras ir dos goles abajo en 30 minutos, dando al equipo una confianza táctica vital de cara al clásico del sábado.

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Los hombres de Kompany, a pleno rendimiento

El Bayern Múnich de Vincent Kompany llega a Dortmund presumiendo de una forma veraniega muy afinada. El vigente campeón de la Bundesliga superó por 2-1 al Aston Villa antes de ofrecer una exhibición ofensiva en su último partido del 15 de agosto, una victoria por 3-1 sobre el RB Leipzig. Con Luis Díaz dejando huella de inmediato junto a Jamal Musiala y un frente de ataque letal, el juego de presión a alta intensidad del Bayern parece completamente preparado en su intento de conquistar su 12.ª Supercopa.

Rivalidad en Der Klassiker: detalles mínimos en los grandes duelos

Este partido marca la décima vez que estos dos clubes titánicos se enfrentan con la Supercopa en juego. El Bayern tiene una ligera ventaja con cinco victorias en la Supercopa por las cuatro del Dortmund en sus enfrentamientos directos. Su anterior choque liguero en el Signal Iduna Park fue un thriller de cinco goles que el Bayern ganó por un ajustado 3-2, lo que garantiza otro encuentro de alta intensidad en el que la brillantez individual y los errores en la presión alta podrían decidir el resultado.

Noticias de los equipos y plantillas

Niko Kovac no tiene preocupaciones confirmadas por lesiones o sanciones en el Dortmund antes de la Supercopa, y por ahora no se ha publicado ninguna alineación probable. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Vincent Kompany afronta un panorama más incierto en el Bayern. Konrad Laimer fue sustituido pronto en el amistoso contra el Leipzig por lo que parecía ser un problema en el pie o la rodilla y después no pudo caminar sin ayuda, mientras que el cuerpo técnico de Kompany no pudo dar un plazo claro para su regreso. Jamal Musiala también dejó ese partido en los minutos finales tras sufrir, según se informó, un mareo y problemas circulatorios con mucho calor, aunque el Bayern confirmó que se encontraba mejor tras el pitido final. Min-jae Kim también tuvo que salir con un problema en el muslo durante el mismo encuentro. No se ha confirmado ninguna alineación probable del Bayern.

Forma

El Dortmund llega a la Supercopa con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco amistosos de pretemporada. Su compromiso más reciente terminó 2-2 contra la Roma, después de una derrota por 3-2 frente al Arsenal. También perdió ante Cerezo Osaka y Fortuna Düsseldorf durante su calendario de pretemporada, y su única victoria llegó contra el FC Tokyo. El Dortmund ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos, un balance que refleja a un equipo que todavía está encontrando su forma de cara a la nueva temporada.

El Bayern llega en un estado de forma considerablemente mejor, con cuatro victorias en sus últimos cinco amistosos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 sobre el RB Leipzig, y también venció al Aston Villa por 2-1 y al Jeju SK por 2-1 durante su gira de pretemporada. En el registro también figura una goleada por 15-0 al FC Rottach-Egern, aunque su única derrota fue contra el Wehen Wiesbaden. El Bayern ha marcado 22 goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos llegó en la Bundesliga el 28 de febrero de 2026, cuando el Bayern ganó 3-2 en el Signal Iduna Park. Antes de eso, el Bayern derrotó al Dortmund por 2-1 en Múnich en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Bayern tiene ventaja con tres victorias por una del Dortmund, además de un empate. La única victoria del Dortmund en esa racha llegó en el campo del Bayern en marzo de 2024, cuando ganó 2-0.