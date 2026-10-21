Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

El Beşiktaş-Crystal Palace comenzará el 22 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Beşiktaş busca prolongar su inicio perfecto

El Beşiktaş, uno de los grandes del fútbol turco, es uno de los 10 equipos que han ganado sus dos partidos de la fase de liga de la Europa League hasta ahora. En el más reciente, se impuso por 3-2 al Hoffenheim en un encuentro entretenido. Sin embargo, en su último partido de la liga turca cayó por 2-0 ante el Trabzonspor, con un gol decisivo de Mo Salah, leyenda del Liverpool. Aun así, el Beşiktaş había ganado seis de sus siete partidos anteriores entre todas las competiciones y, en general, parece atravesar un buen momento.

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El Palace busca recuperarse antes de viajar a Turquía

Pierre Sage ya está bajo presión al frente del Crystal Palace tras la contundente derrota por 5-0 ante el Brighton. El francés solo ha dirigido siete partidos de Premier League y ha logrado dos victorias, por lo que el Crystal Palace ocupa un discreto 14.º puesto en la Premier League. Arrancó su campaña en la Europa League con una goleada por 4-0 al Lech Poznan, pero cayó por 3-2 ante el Lyon en su último partido.

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Datos clave y novedades sobre lesiones

En siete de los últimos ocho partidos del Beşiktaş hubo más de 2,5 goles.

En ocho de los últimos nueve partidos del Crystal Palace hubo más de 2,5 goles.

El capitán del Beşiktaş, Orkun Kökçü, se perdió por lesión la derrota por 2-0 ante el Trabzonspor. El Palace no tiene bajas por lesión.

Novedades y plantillas

Vincenzo Italiano dirige al Beşiktaş, aunque por ahora no se dispone de una alineación confirmada ni de información sobre lesiones o sanciones. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Pierre Sage dirige al Crystal Palace, pero tampoco se han facilitado todavía detalles confirmados sobre la plantilla, las lesiones o las sanciones. Habrá más novedades sobre el equipo a medida que se acerque el encuentro.

Estado de forma

El Beşiktaş llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Trabzonspor en la Superliga turca, aunque en esa misma racha también logró buenos resultados en Europa: una victoria por 4-1 en casa ante el Marsella y otra por 2-3 a domicilio frente al Hoffenheim. El equipo turco ha demostrado que puede competir a nivel europeo, aunque sus resultados en la competición nacional han sido irregulares.

El Crystal Palace suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió por 5-0 ante el Brighton en la Premier League y la semana anterior también cayó por 3-2 frente al Lyon en la Europa League. Su única victoria en esa racha fue un 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League, en una serie de resultados que también incluye un empate 0-0 contra el Leeds United.

Enfrentamientos directos

No se han facilitado datos sobre enfrentamientos directos entre el Beşiktaş y el Crystal Palace para este partido, por lo que de momento no es posible consultar sus antecedentes.

Clasificación

En la Europa League, el Beşiktaş ocupa actualmente el cuarto puesto y el Crystal Palace, el decimoquinto. Esa distancia en la clasificación hace especialmente urgente que el Palace sume puntos en Estambul.