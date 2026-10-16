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Bundesliga
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Previa del Bayern de Múnich vs. RB Leipzig en la Bundesliga: El Bayern busca pasar página tras una semana frustrante y el Leipzig aspira a su tercera victoria consecutiva

Bayern Múnich vs RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Múnich
RB Leipzig

Previa completa del partido entre el Bayern de Múnich y el RB Leipzig en la Bundesliga. Analizamos los últimos resultados en las competiciones nacionales y europeas, el estado de forma de ambos equipos y las claves de este gran duelo de la sexta jornada, que se disputará este sábado por la tarde-noche en el Allianz Arena de Múnich.

Bayern de Múnich vs RB Leipzig: Detalles del partido

crest
Bundesliga - Jornada 6
Allianz Arena

El FC Bayern de Múnich y el RB Leipzig jugarán el 17 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 p. m. EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Duelo de gigantes tras una semana de competición europea

El FC Bayern de Múnich vuelve al Allianz Arena para recibir al RB Leipzig en un duelo de gran importancia de la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27. Ambos equipos llegan al partido del sábado por la noche tras disputar entre semana la segunda jornada de la Champions League, lo que añade interés táctico y pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas. El Bayern de Vincent Kompany quiere reafirmar su dominio en la competición nacional ante su afición, mientras que el Leipzig de Martín Demichelis busca aprovechar el impulso de sus recientes actuaciones europeas para reivindicar sus aspiraciones en la lucha por el título de la Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

El emocionante empate a seis goles del Bayern en Stavanger

El Bayern de Múnich llega al duelo del sábado tras empatar 3-3 el martes 13 de octubre en la Champions League, a domicilio ante el Viking FK, campeón de Noruega. Después de verse 2-0 por detrás en la primera parte, el Bayern remontó con dos goles de Harry Kane en la segunda (54', de penalti, y 60') y otro de Luis Díaz (70'), antes de encajar el empate en el minuto 90. Tras ese resultado y el 2-2 ante el FC Augsburgo en la Bundesliga, los hombres de Kompany quieren convertir su producción ofensiva de 28 disparos en una victoria decisiva.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Dos partidos consecutivos sin encajar del RB Leipzig

El RB Leipzig viaja a Múnich lleno de confianza tras conseguir dos victorias consecutivas de relieve en distintas competiciones. Después de imponerse con contundencia por 6-0 al Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga el 10 de octubre, el equipo de Demichelis logró el martes por la noche una disciplinada victoria por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League gracias a un gol decisivo de Brajan Gruda en el minuto 74. Con el impulso de su actuación europea y dos partidos seguidos sin encajar, el Leipzig llega a Múnich con una peligrosa amenaza al contraataque.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Harry Kane, ante un hito

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, está a punto de alcanzar los 100 partidos en la Bundesliga. Con 101 goles ya marcados, es el jugador con más tantos en sus primeros 100 encuentros en la historia de la máxima categoría alemana. El Leipzig también tendrá motivos para estar alerta: Kane le ha marcado siete goles en solo cinco enfrentamientos ligueros.

Actualidad de los equipos y plantillas

Bayern Múnich contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseLuis DíazLuis DíazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • V. Kompany
  • Martín Demichelis

El Bayern de Múnich no podrá contar con Jamal Musiala ni Tarek Buchmann por lesión. No constan sancionados en el equipo local y se ofrecerán más novedades sobre la plantilla cuando se acerque el inicio del partido.

El RB Leipzig tiene una lista de bajas por lesión más amplia: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel no estarán disponibles. No constan sancionados en el equipo visitante y Martin Demichelis confirmará su elección de jugadores cuando se acerque el partido.

Estado de forma

FCB

FCB - Formulario

BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
Gol marcado (encajado)
19/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. Su encuentro más reciente terminó 2-2 en Augsburgo, en la Bundesliga, un resultado que frenó el impulso adquirido con la victoria por 7-0 ante el Union Berlin. En esta serie de partidos, el Bayern también venció por 5-0 al Bodø/Glimt en la Champions League. En los cinco encuentros marcó 17 goles y encajó solo uno.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga. El Leipzig también cayó por 4-1 ante el Como en la Champions League y perdió 2-0 en casa del Bayer Leverkusen. En los cinco partidos marcó 14 goles y encajó 10.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateRB Leipzig
4
1
0
Amistosos
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
DFB-Pokal
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
19Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de agosto de 2026, en un amistoso de pretemporada disputado en el Allianz Arena que el Bayern ganó por 3-1. En partidos oficiales, el Bayern ha dominado: ganó por 2-0 una eliminatoria de la Copa de Alemania en febrero de 2026 y se impuso por 5-1 en Leipzig en la Bundesliga en enero de 2026. El Bayern ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 3-3 en Leipzig, en la Bundesliga, en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
5410144+1013
W
D
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
D
W
W
W
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
5320164+1211
D
W
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
W
W
D
W
L
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
W
L
W
L
W
6
AugsburgoAugsburgoFCA
5221138+58
D
L
D
W
W
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
D
W
D
W
L
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
L
W
L
W
D
9
ElversbergElversbergELV
52128807
L
D
L
W
W
10
FC ColoniaFC ColoniaKOE
5212810-27
W
L
D
L
W
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
W
L
L
W
L
12
HamburgoHamburgoHSV
5203515-106
W
W
L
L
L
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
L
D
W
D
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
L
D
W
L
D
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
L
W
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
W
L
L
L
D
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
L
L
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
5005718-110
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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