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Previa del Bayern de Múnich contra el RB Leipzig en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Bayern Múnich vs RB Leipzig
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RB Leipzig

Previa completa del Bayern de Múnich-RB Leipzig en la Bundesliga. Analizamos los últimos resultados de ambos equipos en las competiciones nacionales y europeas, su estado de forma y las claves del gran duelo de la sexta jornada, que se disputará este sábado por la tarde en el Allianz Arena de Múnich.

Bayern de Múnich vs. RB Leipzig: datos del partido

crest
Bundesliga - Jornada 6
Allianz Arena

El FC Bayern de Múnich y el RB Leipzig jugarán el 17 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 p. m. EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Duelo de gigantes tras los partidos europeos de entre semana

El FC Bayern de Múnich regresa al Allianz Arena para recibir al RB Leipzig en un duelo decisivo de la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27. Ambos llegan al sábado después de disputar entre semana la segunda jornada de la Champions League, lo que añade interés táctico al encuentro y pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas. El Bayern de Vincent Kompany quiere reafirmar su dominio en la competición nacional ante su afición, mientras que el Leipzig de Martín Demichelis busca aprovechar el impulso de sus últimos resultados europeos para reivindicar sus aspiraciones al título de la Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

El vibrante empate a seis goles del Bayern en Stavanger

El Bayern de Múnich llega al duelo del sábado tras empatar 3-3 el martes 13 de octubre a domicilio ante el Viking FK, campeón de Noruega, en la Champions League. Después de verse 2-0 por detrás en la primera mitad, el Bayern remontó con un doblete de Harry Kane en la segunda parte (54', de penalti, y 60') y un gol de Luis Díaz (70'), antes de encajar el tanto del empate en el minuto 90. Tras este resultado y el empate 2-2 en la competición nacional ante el FC Augsburg, los hombres de Kompany quieren convertir su producción ofensiva de 28 disparos en una victoria decisiva.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Dos partidos consecutivos sin encajar del RB Leipzig

El RB Leipzig viaja a Múnich lleno de confianza tras conseguir dos victorias consecutivas de relieve en distintas competiciones. Después de imponerse con contundencia por 6-0 al Eintracht Frankfurt en la competición nacional el 10 de octubre, el equipo de Demichelis firmó el martes por la noche una disciplinada victoria por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League gracias a un gol decisivo de Brajan Gruda en el minuto 74. Impulsado por su actuación europea y por dos partidos consecutivos sin encajar, el Leipzig llega a Múnich con una peligrosa capacidad para salir al contraataque.

Duelo en el Allianz Arena

En el plano táctico, el choque del sábado pondrá a prueba la capacidad de ambos entrenadores para gestionar las rotaciones tras las exigentes citas de la Champions League. El Bayern contará con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović para dirigir el juego desde el centro del campo, controlar la posesión y crear situaciones de uno contra uno para Luis Díaz y Serge Gnabry en las bandas. Por su parte, el Leipzig buscará apoyarse en Willi Orbán y Castello Lukeba en el centro de la defensa para resistir la presión y lanzar a Antonio Nusa y a Brajan Gruda, autor del gol decisivo ante el PSV, en transiciones rápidas. Con consecuencias para la parte alta de la clasificación, la noche del sábado promete emociones intensas en la Bundesliga desde el pitido inicial.

Novedades de los equipos y plantillas

Bayern Múnich contra RB Leipzig alineaciones probables

Manager

  • V. Kompany

El Bayern de Múnich no podrá contar con Jamal Musiala ni con Tarek Buchmann por lesión. No figuran sancionados en el equipo local y se ofrecerán más novedades sobre la plantilla a medida que se acerque el inicio del partido.

El RB Leipzig tiene una lista de bajas por lesión más amplia, con Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel fuera de combate. No constan sancionados en el equipo visitante y Martin Demichelis confirmará su elección de jugadores cuando se acerque el partido.

Estado de forma

FCB

FCB - Formulario

BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
Gol marcado (encajado)
19/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. En su encuentro más reciente empató 2-2 en Augsburg en la Bundesliga, un resultado que frenó el impulso adquirido con la victoria por 7-0 ante el Union Berlin. En esta racha, el Bayern también logró una victoria por 5-0 sobre el Bodø/Glimt en la Champions League. En los cinco partidos marcó 17 goles y encajó solo uno.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido tres y no ha empatado ninguno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. El Leipzig también cayó por 4-1 ante el Como en la Champions League y perdió 2-0 a domicilio frente al Bayer Leverkusen. Marcó 14 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateRB Leipzig
4
1
0
Amistosos
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
DFB-Pokal
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
19Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos se disputó el 15 de agosto de 2026: un amistoso de pretemporada en el Allianz Arena que el Bayern ganó 3-1. En partidos oficiales, el Bayern ha sido dominante: ganó 2-0 una eliminatoria de la Copa de Alemania en febrero de 2026 y se impuso por 5-1 al Leipzig a domicilio en la Bundesliga en enero de 2026. El Bayern ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. Los únicos puntos que dejó escapar fueron en un empate 3-3 en la Bundesliga en Leipzig en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
5410144+1013
W
D
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
D
W
W
W
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
5320164+1211
D
W
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
W
W
D
W
L
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
W
L
W
L
W
6
AugsburgoAugsburgoFCA
5221138+58
D
L
D
W
W
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
D
W
D
W
L
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
L
W
L
W
D
9
ElversbergElversbergELV
52128807
L
D
L
W
W
10
FC ColoniaFC ColoniaKOE
5212810-27
W
L
D
L
W
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
W
L
L
W
L
12
HamburgoHamburgoHSV
5203515-106
W
W
L
L
L
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
L
D
W
D
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
L
D
W
L
D
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
L
W
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
W
L
L
L
D
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
L
L
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
5005718-110
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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