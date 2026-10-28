Previa del Bayern de Múnich-Borussia Dortmund en la Bundesliga: Duelo de gigantes en Der Klassiker

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: datos del partido

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

El Allianz Arena pone a prueba la determinación del Borussia Dortmund

El Bayern de Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena de Múnich en uno de los partidos más intensos de la Bundesliga. Ambos equipos se enfrentan en lo más alto de la tabla: tras siete jornadas, el Bayern ocupa el primer puesto y el Dortmund, el segundo.

El Bayern llega a este encuentro en circunstancias poco habituales. Su entrenador, Vincent Kompany, se desplomó el viernes en el campo de entrenamiento y fue trasladado al hospital, por lo que el segundo entrenador, Aaron Danks, asumió la dirección del equipo. Danks dirigió al Bayern en la victoria por 3-1 ante el Friburgo el domingo y seguirá en el cargo hasta que Kompany reciba el alta para regresar, un proceso que se espera que dure al menos varias semanas.

Pese a la conmoción, la plantilla del Bayern ofreció una actuación serena ante el Friburgo. Dayot Upamecano abrió el marcador, Serge Gnabry anotó el segundo y Michael Olise sentenció la victoria en el tiempo añadido tras un final de partido tenso. El resultado mantiene al Bayern líder de la Bundesliga con 17 puntos.

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El Dortmund llega a este partido en buena forma bajo las órdenes de Niko Kovac. Ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt en su encuentro más reciente de la Bundesliga y ha sumado puntos en desplazamientos difíciles durante las últimas semanas. Tiene los mismos puntos que el Bayern y solo la diferencia de goles separa a ambos equipos.

La lista de bajas por lesión del Bayern sigue siendo larga. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Tarek Buchmann no están disponibles. El Dortmund no puede contar con Emre Can, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma.

Noticias de los equipos y plantillas

El Bayern de Múnich volverá a afrontar el partido sin un número considerable de jugadores del primer equipo. El portero Manuel Neuer, el extremo Luis Diaz, los centrocampistas Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic y el defensa Tarek Buchmann figuran como lesionados. El entrenador Vincent Kompany tampoco estará disponible, por lo que el segundo entrenador Aaron Danks seguirá dirigiendo al equipo desde la banda. La información sobre la probable alineación se añadirá más cerca del inicio del partido.

El Borussia Dortmund afronta el encuentro sin Emre Can, Giannis Konstantelias ni Justin Lerma por lesión. No constan sanciones en ninguno de los dos equipos. El once inicial previsto de Niko Kovac aún no está confirmado y se actualizará antes del partido.

Estado de forma

El Bayern de Múnich ha registrado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 a domicilio ante el SC Freiburg en la Bundesliga. Antes, empató 2-2 con el Arsenal en la Champions League y ganó 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 16 goles y encajó nueve. La victoria por 6-1 ante el Leipzig destaca como su actuación más dominante de esta serie.

El Borussia Dortmund ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado otros dos y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Durante este periodo también ganó 2-1 a domicilio al Sabah FK en la Champions League y empató 0-0 con el Union Berlin en la liga. El Dortmund marcó cuatro goles y encajó tres en esos cinco encuentros. Su única derrota fue ante el Bodoe/Glimt en la Champions League.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Supercopa el 22 de agosto de 2026, cuando el Bayern de Múnich ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Antes, el Bayern había ganado 3-2 en Dortmund en la Bundesliga el 28 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern ha logrado tres victorias, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado 10 goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.