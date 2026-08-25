Aston Villa vs Arsenal: detalles del partido

Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa y Arsenal comenzarán el 31 de agosto de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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El partido estrella del lunes por la noche en Birmingham

Aston Villa cierra la jornada 2 de la Premier League 2026/27 recibiendo al Arsenal bajo los focos del lunes por la noche en Villa Park. Tras unos estrenos ligueros con resultados muy distintos, el Villa confiará en el impulso de su afición en casa para reconducir su forma y frenar el impulso del Arsenal. Para los visitantes, el viaje del lunes a las West Midlands supone una prueba temprana vital de sus aspiraciones al título, ya que buscan encadenar dos victorias para arrancar la temporada.

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Los Villans buscan responder en casa tras el golpe de la noche inaugural

El equipo de Unai Emery afronta la noche del lunes decidido a ofrecer una reacción inmediata tras una dura derrota por 4-0 ante el Brighton & Hove Albion a domicilio el 23 de agosto. El Villa sufrió un revés temprano con un gol en propia puerta de Victor Lindelöf antes de que una tarjeta roja al centrocampista João Gomes en el minuto 39 les dejara con diez, lo que permitió al Brighton escaparse en el marcador. De vuelta en casa, Emery se centrará en recuperar la disciplina defensiva, aunque gestionar la estructura del centro del campo sin el sancionado Gomes pondrá a prueba la profundidad de plantilla del Villa ante la dinámica sala de máquinas del Arsenal.

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El dominante estreno del Arsenal contra el Coventry

El Arsenal de Mikel Arteta llega a Villa Park rebosante de confianza después de lograr una cómoda victoria en casa por 3-0 contra el Coventry City el 21 de agosto. Kai Havertz abrió el marcador en el minuto 15 antes de que Bukayo Saka y el capitán Martin Ødegaard añadieran sus goles para culminar una actuación colectiva autoritaria. Controlando el ritmo desde zonas centrales y manteniendo la solidez defensiva, el Arsenal parece preparado para poner a prueba la estructura de línea alta del Villa desde el pitido inicial.

La historia favorece al Arsenal

Históricamente, el Arsenal tiene ventaja global en este enfrentamiento, después de haber logrado una victoria por 4-1 en su encuentro liguero más reciente en diciembre de 2025 en el Emirates Stadium. Sin embargo, los choques en Villa Park son de forma constante partidos intensos, rápidos y físicos, en los que los contraataques por bandas del Villa pueden llevar a la zaga del Arsenal al límite absoluto. Con la disciplina táctica como un factor clave, la batalla del lunes promete márgenes mínimos y cambios intensos de impulso.

Noticias de los equipos y plantillas

Unai Emery afronta una lista de bajas significativa de cara a este partido. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey y Tammy Abraham están fuera por lesión, mientras que Joao Gomes está sancionado. La alineación probable del Villa se confirmará más cerca del inicio, y se añadirán más actualizaciones a medida que estén disponibles.

Mikel Arteta no puede contar con Jurrien Timber, Bruno Guimaraes y William Saliba por lesión, aunque el Arsenal no llega al partido con sanciones. A estas alturas no se ha confirmado ninguna alineación probable y las noticias del equipo se actualizarán antes del comienzo.

Forma

Aston Villa llega a este partido sin ganar en sus últimos cuatro encuentros oficiales, con una victoria en sus cinco compromisos más recientes en total. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada contra el BG Pathum United, y desde entonces ha perdido contra el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA, el Borussia Moenchengladbach y, más recientemente, por 4-0 ante el Brighton en su estreno en la Premier League. El Villa ha marcado cuatro goles en esos cinco partidos y ha encajado diez.

El panorama de forma del Arsenal es considerablemente más alentador. El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su única derrota en un amistoso de pretemporada contra el Real Betis. Venció 3-2 al Borussia Dortmund en un amistoso, empató 1-1 con el Como y después ganó la Community Shield por 3-0 contra el Manchester City antes de abrir la temporada de la Premier League con una victoria por 3-0 sobre el Coventry City. El Arsenal ha marcado diez goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

Balance de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria del Arsenal por 4-1 en el Emirates Stadium el 30 de diciembre de 2025. Antes de eso, Aston Villa logró una victoria en casa por 2-1 sobre el Arsenal el 6 de diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de la Premier League, el Arsenal presenta el mejor balance con tres victorias por las dos del Villa, y ambos equipos también empataron 2-2 en el Emirates en enero de 2025. El Arsenal ha marcado doce goles en esos cinco partidos, mientras que el Villa ha anotado siete.