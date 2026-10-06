Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 07:30 Emirates Stadium

El Arsenal vs Leeds United comenzará el 10 de octubre de 2026 a las 07:30 EST y 11:30 GMT.

El campeón Arsenal busca reponerse de la decepción ante el Brighton

El vigente campeón, el Arsenal, cerró con mal sabor de boca antes del largo parón internacional con una derrota por 3-0 ante el Brighton. Mikel Arteta ha tenido casi tres semanas para darle vueltas a esa derrota, en la que admitió que su equipo fue inferior en todos los aspectos. Aun así, sigue en una posición relativamente cómoda, con cuatro victorias en cinco partidos y a solo tres puntos del controvertido líder, el Manchester City. El técnico Arteta deberá evaluar a Christos Tzolis y Kai Havertz, que ambos sufrieron golpes durante sus compromisos en la UEFA Nations League.

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Los Peacocks pueden lucirse

El Leeds es uno de los cinco equipos que siguen invictos en la liga, junto con Manchester City, Brentford, Liverpool y Everton. El empate sin goles ante el Crystal Palace la última vez fue su tercer empate de la temporada. Sin embargo, su balance reciente contra el Arsenal es pobre.

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Datos clave y noticias de lesiones

El Arsenal ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos de la Premier League por un marcador global de 20-3.

Viktor Gyokeres ha marcado con Suecia en seis partidos internacionales consecutivos y podría ser titular con el Arsenal aquí.

El portero del Leeds James Trafford ha promediado cuatro paradas por partido en lo que va de temporada tras su millonario traspaso desde el Manchester City.

Posibles alineaciones

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Noticias de los equipos y plantillas

El Arsenal llega a este partido con un número importante de jugadores no disponibles. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz y Christos Tzolis figuran todos como lesionados, lo que deja a Arteta con ausencias destacadas en defensa y en el centro del campo. Se esperan actualizaciones de la plantilla más cerca del inicio del partido.

El Leeds no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon y Harry Wilson por lesión. Farke tendrá que gestionar esas ausencias, aunque actualmente no hay sancionados en el equipo visitante.

Forma

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha perdido uno y ha ganado otro en la Carabao Cup. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que preocupará a Arteta. Antes de eso, venció por 0-2 al Sunderland a domicilio y logró una victoria por 0-1 ante el SSC Napoli en la Champions League, lo que sugiere que su rendimiento fuera de casa en Europa ha sido mejor que su forma como local en competiciones nacionales en las últimas semanas.

El Leeds encadena dos partidos sin perder en la Premier League, tras empatar 0-0 en el campo del Crystal Palace en su compromiso más reciente. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 4-1 sobre el Newcastle United, y ha empatado tres de sus cinco partidos en total. El equipo de Farke ha encajado ocho goles en esos cinco encuentros, pero ha mostrado capacidad para marcar con facilidad cuando se presenta la oportunidad.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en enero de 2026, cuando el Arsenal goleó 4-0 al Leeds United en Elland Road en la Premier League. Antes de eso, el Arsenal ganó 5-0 en el Emirates en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal ha ganado cuatro veces y el Leeds una, con 16 goles a favor del Arsenal y solo dos en contra en esos partidos.

Clasificación

El Arsenal es segundo en la clasificación de la Premier League, mientras que el Leeds es quinto. La diferencia entre ambos es lo bastante reducida como para que los dos equipos vean este partido como uno con implicaciones reales en su posición final en la mitad alta de la tabla.