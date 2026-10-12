¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoLille
¡Mira aquí! HBO Max
Con la colaboración de

Previa del Arsenal-Lille en la Champions League: Todo lo que debes saber

Arsenal vs Lille
Liga de Campeones
Arsenal
Lille

Previa completa del Arsenal F.C. contra el LOSC Lille en la Champions League de la UEFA. Analizamos los últimos resultados de ambos equipos en competiciones nacionales, su estado de forma y las principales claves del encuentro de la segunda jornada, que se disputará este martes por la noche en el Emirates Stadium de Londres.

Arsenal vs Lille: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Emirates Stadium

El partido entre el Arsenal F.C. y el LOSC Lille comenzará el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Arsenal recibe al Lille en un duelo europeo

El Arsenal regresa al Emirates Stadium para recibir al conjunto francés LOSC Lille en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Mikel Arteta quiere aprovechar su buen momento en la competición nacional y dejar claras sus intenciones desde el principio en Europa. Para el Lille de Davide Ancelotti, viajar al norte de Londres tras una victoria el fin de semana supone una atractiva prueba de organización y velocidad frente a uno de los principales aspirantes de la Premier League.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori y Guimarães aseguran la victoria del Arsenal ante el Leeds

El Arsenal llega al partido del martes por la noche lleno de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Leeds United en la Premier League el 10 de octubre. Después de encajar un gol al comienzo de la segunda mitad, el defensa Riccardo Calafiori igualó el marcador en el minuto 61 y el centrocampista Bruno Guimarães anotó el tanto decisivo en el 69. Con el apoyo de la creatividad de Martin Ødegaard y Bukayo Saka, el Arsenal buscará hacerse con el control del partido desde el principio en casa.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Un gol tempranero de Bakwa da la victoria al Lille ante el Le Havre

El Lille viaja a Londres con buenas sensaciones tras lograr una trabajada victoria por 1-0 en casa ante el Le Havre AC en la Ligue 1 el 10 de octubre. El extremo Dilane Bakwa marcó el único gol en el cuarto minuto y aseguró los tres puntos en el Decathlon Arena. Con una línea de ataque liderada por el veterano delantero Olivier Giroud, acompañado por Dilane Bakwa y Maurits Kjærgaard, el Lille tiene calidad ofensiva de sobra para poner en apuros a las defensas europeas al contraataque.

Duelo en el Emirates Stadium

Desde el punto de vista táctico, el encuentro del martes plantea un interesante enfrentamiento entre la presión y el juego de posesión del Arsenal y la capacidad del Lille de Ancelotti para salir rápido en las transiciones. El Arsenal tratará de controlar los espacios centrales a través de Declan Rice y Kai Havertz, mientras busca situaciones de uno contra uno para los extremos Bukayo Saka y Noni Madueke frente a los laterales del Lille. Por su parte, el Lille confiará en la disciplina de Nabil Bentaleb y Tanguy Nianzou por el centro para resistir la presión y buscar a Olivier Giroud como referencia en ataque. Con puntos cruciales de la fase de liga en juego, el choque del martes promete fútbol europeo de primer nivel.

Posibles onces iniciales

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Noticias y plantillas de los equipos

Arsenal contra Lille alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Lille

Manager

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta está pendiente del estado físico de Ezri Konsa de cara a este encuentro. El jugador fue baja de la convocatoria de Inglaterra durante el parón internacional por dos problemas físicos distintos. El central del Arsenal regresó a Londres para recibir tratamiento y su disponibilidad para este partido sigue siendo incierta. No se han confirmado más lesiones ni sanciones en el Arsenal antes del inicio del encuentro y se esperan novedades cuando se acerque el partido.

En el Lille, Davide Ancelotti no ha confirmado por ahora ninguna baja destacada. Se ofrecerán más novedades sobre la plantilla visitante a medida que estén disponibles antes del partido.

Estado de forma

ARS

ARS - Formulario

NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LIL

LIL - Formulario

BET
L2-3
TRO
W2-0
NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Arsenal afronta este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, aunque su estado de forma también deja motivos de preocupación. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League, un resultado que puso de manifiesto la fragilidad defensiva que le ha causado problemas fuera de casa esta temporada. Antes de ese tropiezo, logró una trabajada victoria por 1-0 a domicilio ante el Napoli en la Champions League y venció por 2-1 al Chelsea en la Premier League, demostrando que puede rendir al máximo nivel cuando ofrece su mejor versión.

Los últimos cinco partidos del Lille reflejan cierta irregularidad. En el más reciente venció por 2-1 al Zulte Waregem en un amistoso, pero sus resultados oficiales han sido dispares: a dos victorias consecutivas en la Ligue 1 ante el Troyes y el Toulouse se contraponen una derrota ante el Nice y otra por 3-2 frente al Real Betis en la Champions League. Esta última, en Europa, habrá dejado a Ancelotti bastantes aspectos que corregir antes de llegar a Londres.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos recientes entre el Arsenal y el Lille. Por tanto, este partido ofrece pocas referencias históricas y ambos equipos lo afrontarán principalmente en función de su estado de forma actual y su posición en la competición.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google