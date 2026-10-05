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Previa del amistoso internacional Argentina vs Benín: todo lo que necesitas saber

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Previa completa del partido entre Argentina y Benín en un amistoso internacional. Analizamos los resultados recientes, el estado de forma de las plantillas y las claves de este encuentro en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.

Argentina vs Benín: detalles del partido

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Amistosos - Jornada 1

Argentina y Benín comenzarán el 7 de octubre de 2026 a las 01:00 SAST (6 de octubre de 2026 a las 16:00 ART / 20:00 BST / 15:00 EST).

Los finalistas del Mundial 2026 reciben a Benín

Argentina regresa al Estadio Mâs Monumental para recibir a Benín, selección de África occidental, en una exhibición internacional otoñal. Después de alcanzar la final del Mundial 2026 en Norteamérica y de seguir puliendo sus ajustes tácticos tras una sólida ventana internacional, el equipo de Lionel Scaloni aspira a brindarle otra actuación dominante a su afición. Para el Benín de Gernot Rohr, viajar a Sudamérica para enfrentarse a una de las grandes potencias de la élite del fútbol internacional supone una prueba inestimable de disciplina y solidez defensiva.

FBL-FRIENDLY-ARG-BFAGetty Images

La clase magistral de octubre de la Albiceleste: siete goles culminan un inicio perfecto

Argentina llega al miércoles por la mañana rebosante de confianza tras enlazar dos actuaciones dominantes consecutivas. Después de un triunfo por 4-0 sobre Bolivia el 1 de octubre, el equipo de Scaloni firmó una impresionante victoria por 7-0 ante Burkina Faso el 4 de octubre. Lautaro Martínez abrió el marcador antes de que los jóvenes talentos Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone también vieran puerta. Mostrando una rotación ofensiva y una presión incansables, los locales afrontan el choque del miércoles con un impulso arrollador.

FBL-AFR-2025-MATCH 41-EGY-BENGetty Images

La resiliente forma de Benín: triunfo en la clasificación para la Copa África

Benín viaja a Argentina animado por una crucial victoria en casa por 2-1 sobre Mauritania en su partido de clasificación del Grupo F para la Copa Africana de Naciones 2027, disputado el 29 de septiembre. El equipo de Gernot Rohr mostró una buena estructura y una definición certera para sumar los tres puntos. Enfrentarse a una oposición de talla mundial lejos de casa exigirá la máxima concentración de líderes clave como Marcel Dandjinou, Steve Mounié y Jodel Dossou, mientras Benín busca cerrar los espacios interiores y amenazar a balón parado.

Duelo monumental en el Estadio Mâs Monumental

El motor creativo de Argentina, impulsado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el joven mediapunta Franco Mastantuono, buscará controlar la posesión y aislar a los laterales de Benín. Mientras tanto, Benín desplegará un bloque disciplinado de bajo a medio para absorber la presión, confiando en rápidas incursiones por banda a través de Andreas Hountondji para sorprender a la adelantada línea defensiva de Argentina. Con la afición local deseosa de celebrar a sus estrellas, el duelo del miércoles promete ser un atractivo espectáculo en Buenos Aires.

Noticias de los equipos y plantillas

No hay noticias confirmadas del equipo de Argentina antes del amistoso ante Benín. Las actualizaciones sobre la posible alineación, lesiones y sanciones se añadirán cuando se acerque el inicio del partido.

Los detalles de la plantilla de Benín, incluidas posibles preocupaciones por lesiones o sanciones, no han sido confirmados por el momento. Se ofrecerá más información cuando esté disponible.

Forma

ARG

ARG - Formulario

SUI
W3-1
ING
W1-2
ESP
L1-0
BOL
W4-0
BUR
W7-0
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BEN

BEN - Formulario

GUI
W1-0
NER
D1-1
TOG
L5-1
BUR
D1-1
MRT
W2-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Argentina llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente se saldó con una goleada por 7-0 sobre Burkina Faso, y también venció a Bolivia por 4-0 en su amistoso anterior. Solo en esos dos amistosos marcó 11 goles sin encajar ninguno. Su única derrota en esta racha llegó contra España en el Mundial, por 1-0, aunque también venció a Inglaterra por 2-1 y a Suiza por 3-1 durante ese tramo del torneo.

Benín presenta un balance reciente más irregular, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Venció a Mauritania por 2-1 en su compromiso más reciente y empató 1-1 con Burkina Faso en la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Su resultado más abultado en esta racha fue una derrota por 5-1 ante Togo en un amistoso a principios de año.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos entre Argentina y Benín en duelos recientes. Por lo tanto, este partido tiene un contexto histórico limitado de cara al inicio.

Clasificación

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