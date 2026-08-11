Previa del amistoso de clubes Newcastle United vs Bayer Leverkusen: todo lo que necesitas saber

Newcastle United vs Bayer Leverkusen: detalles del partido

Amistosos - Jornada 1 15 ago 2026 - 10:00

Newcastle United y Bayer Leverkusen comenzarán el 15 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST).

Previa del partido

Newcastle United recibe al potente Bayer Leverkusen de la Bundesliga en St. James' Park para un amistoso de pretemporada de alto nivel, con ambos equipos dando los últimos retoques a su preparación para la próxima campaña.

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Contexto del partido y enfrentamientos recientes

Los dos equipos llegan a este duelo veraniego con antecedentes competitivos recientes después de empatar 2-2 en un entretenido partido en el BayArena durante la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA en diciembre de 2025. Aquel encuentro contó con transiciones rápidas, una presión incesante y un fútbol ofensivo de alta intensidad por parte de ambos conjuntos. Volver a verse las caras en Tyneside ofrece a ambos entrenadores una valiosa referencia para medir su agudeza táctica ante una calidad europea ya conocida.

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El recorrido de Newcastle United en pretemporada

La preparación estival del Newcastle bajo el mando de Matthias Jaissle comenzó con una nota positiva a mediados de julio, con una victoria por 3-0 ante Darlington, seguida de un empate 1-1 a domicilio frente al Gateshead. El Newcastle sufrió un contratiempo durante su viaje de finales de julio a Ashton Gate con una derrota por 4-1 ante el Bristol City, pero reaccionó con fuerza el 8 de agosto con una convincente victoria por 2-1 a domicilio sobre el Valencia, de La Liga. De cara al fin de semana, tras un choque entre semana contra el Everton, el Newcastle busca afinar su propuesta ante su afición.

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El recorrido de Bayer Leverkusen en pretemporada

Bayer Leverkusen llega al partido tras una autoritaria pretemporada por Alemania y Europa bajo la dirección de Carles Martínez Novell. El conjunto alemán abrió su calendario veraniego de forma dominante al golear 7-0 al Sportfreunde Baumberg y 3-1 al Kickers Offenbach. Mantuvo su gran impulso ofensivo entre finales de julio y principios de agosto con una victoria por 4-0 ante el K.R.C. Genk, un triunfo por 3-0 sobre el Rot-Weiss Essen y una trabajada victoria por 2-1 ante el Sevilla. Tras un viaje entre semana para medirse al Nottingham Forest, el Leverkusen aspira a cerrar su gira inglesa con otra buena actuación antes de arrancar su temporada oficial en la DFB-Pokal.

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Noticias de los equipos y plantillas

Newcastle afronta el partido sin que haya por ahora datos confirmados sobre lesiones o sanciones. Anthony Elanga tuvo que retirarse en camilla durante la victoria de pretemporada sobre el Valencia tras una dura entrada, y su participación sigue siendo incierta. Lewis Hall también ha regresado a casa desde la concentración en España, con el club citando un pequeño problema físico, aunque su situación ha despertado especulaciones de traspaso por parte del Manchester United. No se ha confirmado ningún probable once inicial, y se añadirán actualizaciones más cerca del saque inicial.

Leverkusen tampoco ha publicado noticias oficiales del equipo antes del partido. No figuran lesiones ni sanciones, y tampoco se ha confirmado una alineación probable. Se publicará más información sobre la plantilla a medida que esté disponible.

Forma

Newcastle ha firmado un balance irregular en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Valencia en un amistoso de pretemporada el 8 de agosto, un partido marcado por el incidente de Elanga. También sufrió una derrota por 4-1 ante el Bristol City a finales de julio y empató 1-1 con el Gateshead. Su último compromiso oficial fue una derrota por 2-0 ante el Fulham en la Premier League en mayo. En esos cinco partidos, Newcastle marcó ocho goles y encajó siete.

Leverkusen ha mostrado una forma dominante, ganando sus cinco partidos de pretemporada. Venció 2-1 al Sevilla el 8 de agosto y antes firmó una victoria por 4-0 sobre el Genk y una goleada por 7-0 al Sportfreunde Baumberg. El conjunto alemán ha marcado 15 goles en esos cinco encuentros y solo ha encajado uno, dejando su portería a cero en tres de ellos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Liga de Campeones el 10 de diciembre de 2025, cuando Bayer Leverkusen y Newcastle empataron 2-2 en el BayArena. Los únicos otros partidos registrados en el conjunto de datos corresponden a la Liga de Campeones 2002-03, cuando Newcastle ganó ambos encuentros: 3-1 en St. James' Park el 26 de febrero y 3-1 a domicilio en Leverkusen el 18 de febrero. En los tres partidos incluidos, Newcastle ha ganado dos y ha empatado uno, sin que ninguno de los dos equipos lograra la victoria en el choque más reciente.