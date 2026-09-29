Previa del Alemania vs Serbia de la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Allianz Arena

Alemania vs Serbia comienza el 1 de octubre de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 GMT.

Klopp todavía no se ha estrenado

Jürgen Klopp esperará que a la tercera vaya la vencida cuando su equipo se mida a Serbia en el Allianz Arena de Múnich.

Alemania ha empezado despacio

A Klopp se le escapó la victoria en su debut como seleccionador de Alemania en Ámsterdam, ya que un gol tardío de Países Bajos forzó un empate 1-1. Die Mannschaft luego perdió ante Grecia en Augsburgo el pasado domingo. Se esperan cambios masivos en el equipo, con Kai Havertz de vuelta en su club, el Arsenal, tras sufrir una lesión. La estrella del Barcelona Karim Adeyemi, Kevin Schade, del Brentford, y Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, deberían ser titulares aquí.

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Serbia está sufriendo y se enfrenta al descenso

Serbia es colista del Grupo A2 tras las derrotas en casa contra Grecia y n los Países Bajos.

Posibles escenarios en la Nations League

Los dos primeros de cada grupo de la Liga A avanzan a los cuartos de final. Las dos últimas selecciones se enfrentan a la amenaza del descenso a la Liga B o a un play-off para mantenerse.

Caras conocidas

Las estrellas serbias Luka Jovic y Filip Kostic cuentan con una considerable experiencia en la Bundesliga y disfrutarán de la oportunidad de medirse a varios nombres que conocen bien. Kostic, de 33 años y jugador de banda izquierda, ahora en el PSV de la Eredivisie neerlandesa, brilló en el Eintracht Frankfurt entre 2019 y 2022, convirtiéndose en el motor creativo de un equipo que ganó la Europa League en 2022.

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Noticias de los equipos y plantillas

Alemania afronta este partido sin dos de sus jugadores ofensivos más influyentes. Jamal Musiala se cayó de la convocatoria antes del partido contra Países Bajos y no se ha recuperado, mientras que Kai Havertz sufrió una presunta lesión en los isquiotibiales durante ese encuentro y también ha sido descartado. Florian Wirtz y Jonathan Burkardt han sido llamados a la convocatoria como cobertura, aunque no se ha facilitado ninguna alineación inicial confirmada. Se esperan más novedades más cerca del inicio del partido.

En Serbia, el entrenador Veljko Paunovic no ha confirmado problemas de lesión o sanción antes del viaje a Múnich. Actualmente no hay datos disponibles sobre una alineación probable, y la información del equipo se actualizará a medida que haya novedades.

Forma

Alemania ha sumado un punto en sus dos últimos partidos oficiales, al empatar 1-1 con Países Bajos antes de perder 1-0 ante Grecia. En sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas. Esa racha incluye eliminaciones del Mundial contra Paraguay y Ecuador, con su única victoria llegando ante Costa de Marfil. Alemania ha marcado cinco goles y ha encajado seis en esos cinco partidos, y ahora llega a este encuentro tras perder dos partidos consecutivos.

Serbia ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Países Bajos en la Nations League, después de una anterior derrota por 2-1 frente a Grecia en la misma competición. Antes de eso, cayó por 5-1 ante México y por 3-0 ante Cabo Verde en amistosos. Su única victoria en esta racha llegó contra Arabia Saudí, por 2-1, en marzo. Serbia ha marcado cinco goles y ha encajado once en estos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con empate 1-1, en un amistoso disputado en Alemania en marzo de 2019. Antes de eso, Serbia derrotó a Alemania por 1-0 en la fase de grupos del Mundial de 2010, uno de los resultados más destacados en la historia reciente de este duelo. En los cuatro enfrentamientos registrados, Alemania suma dos victorias por una de Serbia, además de un empate. Alemania ha marcado cuatro goles en esos partidos y ha encajado tres.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

Alemania ocupa la tercera posición del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, un puesto por encima de Serbia, que es colista. Ninguno de los dos equipos ha ganado en las dos primeras jornadas, lo que significa que este partido tiene implicaciones directas para saber quién puede seguir aspirando de forma realista a pelear por la parte alta del grupo.