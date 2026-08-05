La pretemporada toca a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie ya está realmente a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de temporada, esta semana analizamos a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este reportaje en profundidad ponemos el foco en el NEC. Analizamos su verano de fichajes, nos adentramos en el estilo de juego de Dick Schreuder, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (arriesgadas) para la nueva temporada.

Si la temporada pasada el NEC arrancó la liga sin demasiadas expectativas, doce meses después la situación ha cambiado por completo. Tras un histórico tercer puesto, una final de Copa perdida y un billete para la fase previa de la Liga de Campeones, el listón está mucho más alto en Nimega. La pregunta ya no es si el NEC puede sorprender, sino si el equipo de Dick Schreuder puede demostrar que aquella temporada histórica no fue un éxito aislado.

Balance de la temporada pasada

La temporada 2025/26 será recordada durante mucho tiempo en Nimega. Bajo la dirección de Dick Schreuder, el NEC firmó la mejor temporada de Eredivisie de la historia del club. El conjunto de Nimega terminó tercero, alcanzó la final de la Copa de los Países Bajos y se clasificó para la tercera ronda previa de la Liga de Campeones. Además, el club batió varios récords, entre ellos el mayor número de puntos y el mayor número de goles en una sola temporada de Eredivisie.

Schreuder dejó su sello en el equipo desde su primer día de trabajo. El NEC practicó quizá el fútbol más ofensivo de la Eredivisie e impresionó por su alta intensidad, sus numerosos intercambios de posición y su enorme vocación ofensiva. A cambio, el conjunto de Nimega se mostró a veces vulnerable en defensa, pero entre los aficionados del NEC quedó sobre todo el recuerdo de un fútbol atractivo, unido a grandes resultados.

Será interesante ver si el NEC puede dar continuidad a su temporada histórica. Muchos rivales ya conocen el estilo ofensivo de Schreuder. Además, el fútbol europeo supondrá una carga adicional para la plantilla. Por ello, Schreuder quizá afronta un reto aún mayor que hace un año.

Altas y bajas

Una temporada exitosa rara vez pasa desapercibida, y este verano el NEC tampoco ha escapado al interés por sus jugadores más determinantes. Basar Önal se marchó al Lille OSC por una cifra récord de 12,5 millones de euros, mientras que Kodai Sano está de camino al PSV. El club ya ha alcanzado además un acuerdo verbal con el conjunto de Eindhoven para el traspaso del japonés. Sano se convirtió la pasada temporada en uno de los grandes referentes del equipo de Schreuder y debe dejar en las arcas del club una cantidad de 14,5 millones de euros, sin incluir bonus. Con ello, el NEC volvería a batir su récord de traspaso.

Además, el NEC cuenta con más interés por jugadores que irrumpieron la pasada temporada. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic y Sami Ouaissa tienen buen cartel en otros clubes, siendo Ouaissa el que más claramente está siendo vinculado con el Feyenoord.

Además de Önal, el club también se despidió, entre otros, de Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González y Youssef El Kachati.

Con el fútbol europeo en el horizonte, la plantilla también fue reforzada de forma importante. El director deportivo Carlos Aalbers apostó aún más por la experiencia al incorporar como agentes libres a Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor y Jamiro Monteiro. Especialmente los tres primeros tienen una trayectoria sobradamente acreditada al más alto nivel. Además, también llegaron a De Goffert Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui y el cedido Clement Bischoff.

La pasada temporada, el NEC se benefició sobre todo del desarrollo fulgurante de jugadores relativamente jóvenes. Que este verano se haya optado conscientemente por más experiencia se explica fácilmente. La combinación de un exigente calendario europeo y unas expectativas más altas exige jugadores que sepan lo que hace falta para rendir en varios frentes. En los próximos meses habrá que ver si las numerosas caras nuevas se adaptan tan rápido al intenso estilo de juego de Schreuder como sus predecesores.

Resultados en la pretemporada

La pretemporada del NEC dejó resultados dispares. El conjunto de Nimega empezó con un empate ante De Treffers (1-1) y perdió contra MSV Duisburg (3-2), Anderlecht (3-2), Elversberg (0-1) y Sevilla (2-1). En el otro lado de la balanza estuvieron las victorias frente a V-Varen Nagasaki (3-1) y Al Fayha (7-0).

Para Dick Schreuder, sin embargo, los resultados tenían una importancia secundaria. Él también sabía que el NEC debía alcanzar su pico de forma sobre todo a comienzos de agosto en la fase previa de la Liga de Campeones. Por eso, la pretemporada estuvo marcada principalmente por la integración de los numerosos recién llegados y por seguir afinando los automatismos.

Que el NEC parece preparado para lo importante quedó demostrado el martes por la noche en el partido de ida ante el Olympiakos. El conjunto de Nimega logró dejar en un meritorio 0-0 al gran club griego y causó una excelente impresión. Con esa actuación, el equipo demostró que puede competir perfectamente a nivel europeo, por lo que hay muchas opciones de alcanzar la decisiva ronda de play-off de la Liga de Campeones.

El estilo de juego

Alta intensidad, presión constante y una buena dosis de oportunismo: así puede definirse perfectamente el estilo de juego de Schreuder. Con su “fútbol a todo gas”, Schreuder ha dado mucho color a la Eredivisie. Todos sus jugadores estaban en plena forma, por lo que prácticamente cualquiera podía aparecer en el área rival.

El técnico ha implantado en poco tiempo una filosofía futbolística muy clara y no hay ninguna razón para apartarse de ella esta temporada. El conjunto de Nimega suele jugar con un 3-4-2-1, en el que los tres centrales se encargan de la salida de balón y los carrileros cubren prácticamente toda la banda. Eso permite al NEC presionar con muchos jugadores en campo rival y buscar el ataque de manera constante.

Eso da lugar a un fútbol atractivo, pero también exige mucho a los jugadores. Los carrileros deben recorrer la banda de arriba abajo continuamente, el centro del campo tiene que cubrir grandes distancias y en ataque se pide mucha movilidad. Precisamente por eso el NEC invirtió este verano de forma decidida en jugadores con experiencia. No solo deben aportar calidad, sino también la intensidad que requiere el estilo de juego de Schreuder.

La gran cuestión es sobre todo cómo se adaptarán los rivales. La pasada temporada, el conjunto de Nimega sorprendió a muchos equipos con su estilo ultr ofensivo. Ahora, todos los clubes de la Eredivisie saben qué pueden esperar. Le toca a Schreuder volver a vincular ese juego atractivo con los resultados, ahora que el entrenador ya no guarda secretos para muchos adversarios.

El jugador clave

Tras una excelente temporada de debut en Nimega, Lebreton parece listo para convertirse definitivamente en uno de los pilares absolutos del NEC. El francés fue quizá la mayor sorpresa de la plantilla de Dick Schreuder la pasada temporada e impresionó por su enorme capacidad de recorrido y su inteligencia táctica, por ejemplo buscando con frecuencia la profundidad sin balón. Y cuando recibe el balón, resulta casi imposible frenarlo con sus regates.

Precisamente tras la inminente salida de Kodai Sano, una responsabilidad aún mayor recaerá sobre los hombros de Lebreton. El francés no solo deberá mantener el equilibrio en el centro del campo, sino también desempeñar un papel importante en la forma en que el NEC presiona y cambia rápidamente de registro. De este modo, cumple un papel clave en el intenso estilo de juego de Schreuder.

¿Quién va a sorprender positivamente?

Clement Bischoff podría convertirse perfectamente en una de las sorpresas de la temporada de Eredivisie. El extremo cedido por el Red Bull Salzburg parece tener de inmediato opciones de hacerse con un puesto en el once y tendrá en el NEC la oportunidad de mostrarse a un nivel más alto.

Además, el internacional juvenil danés encaja en el perfil con el que Schreuder prefiere trabajar: jugadores rápidos y con mucha profundidad. Si Bischoff consigue adaptarse con facilidad al fútbol neerlandés, puede convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

¿Cuándo se considerará exitosa la temporada?

Aunque el NEC terminó tercero la pasada temporada, el objetivo oficial sigue siendo el mismo: un puesto entre los ocho primeros y volver a clasificarse para el fútbol europeo, como señaló recientemente Schreuder. Parece una ambición modesta, pero teniendo en cuenta el doble programa y las expectativas cambiantes, desde luego es realista.

A ojos de Schreuder, esta temporada gira sobre todo en torno a la confirmación. No por volver a ser tercero, sino por demostrar que el NEC puede medirse de forma estructural con la clase media-alta del fútbol neerlandés.

Predicciones (arriesgadas)

Jugador del Año: Tjaronn Chery. Nejasmic, otro candidato a este premio, no es retenible y se marchará más adelante en esta ventana. Incluso con 38 años, Chery sigue siendo el cerebro creativo del NEC. La pasada temporada tiró del equipo en algunos momentos con goles de gran belleza y seguirá siendo enormemente importante para el club en la próxima campaña.

Mayor decepción: Emre Mor. Mor tiene mucho talento, pero en los últimos años rara vez ha conseguido demostrarlo durante un periodo largo. En el NEC tiene la oportunidad de relanzar su carrera, pero la competencia es grande, por lo que no logrará hacerse con un puesto en el once.

Mejor fichaje: Dusan Tadic. El NEC ha incorporado a Tadic una enorme dosis de experiencia. El estilo de juego de Schreuder parece hecho a la medida del serbio. En las bandas ya no puede darlo todo durante noventa minutos, pero como delantero va a ser de gran valor.

Máximo goleador: Chery ya fue la pasada temporada uno de los jugadores más productivos del NEC y además lanza los penaltis. Con su magnífica técnica de golpeo se convertirá en el máximo goleador, sobre todo porque Linssen y Tadic rotarán en la delantera.

Resultado europeo: Cuartos de final de la Europa League. El NEC alcanza los play-offs de la Liga de Campeones, pero ahí se queda (por desgracia) justo corto ante el FK Bodø/Glimt. Después, el conjunto de Nimega logrará convencer en la fase de grupos de la Europa League, tras lo cual los cuartos de final serán su techo.

Posición final en la Eredivisie: Quinto puesto. Repetir un nuevo tercer puesto será una tarea complicada por el calendario más exigente y la marcha de varios pilares del equipo. Aun así, el NEC sigue teniendo calidad suficiente para volver a hacerse con un billete para el fútbol europeo.

Otras previas de temporada

De cara a la primera jornada de la Eredivisie, esta semana ponemos el foco en los dieciocho clubes. A continuación encontrarás las previas de los clubes que ya han sido publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

¿Tienes curiosidad por saber cuándo se publicará la previa de temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (arriesgadas) sobre el NEC.







